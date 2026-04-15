Нападение США и Израиля на Иран приоткрыло завесу метафизического измерения конфликта — в нем явно проступили контуры столкновения религиозных доктрин и идей.

ИА Регнум

Туда втянуты представители всех авраамических традиций — иудаизма, христианства и ислама, а фактический контроль Израиля над святынями этих религий — Стеной Плача, храмом Гроба Господня в Иерусалиме и мечетью Аль-Акса придает происходящему особую специфику.

В этом году впервые был воспрещен доступ мусульманам в Аль-Аксу во время празднования священного месяца Рамадан, хотя традиционное христианское богослужение в иерусалимском храме, где накануне Пасхи происходит церемония снисхождения Благодатного огня, всё же прошло. Однако христианский мир всё равно расколот.

Еще в 2024 году в поздравлении новоизбранному президенту Ирана Масуду Пезешкиану патриарх Русской православной церкви Кирилл сказал: «Наши народы объединяет стремление к сохранению своих исторических духовных и культурных традиций, приверженность непреходящим нравственным принципам».

Очень тепло он обратился и к новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи, избранному после убийства его отца в ходе нынешней войны.

«Дорогой брат! Сердечно поздравляю вас с избранием советом экспертов Ирана на пост верховного лидера страны! Тяжелым личным испытанием в связи с гибелью вашего досточтимого отца и близких ознаменовался этот исторический момент», — обратился к рахбару патриарх.

«Вы принимаете ответственность за государство и его граждан в драматический период, когда перед Ираном стоят многочисленные экзистенциальные вызовы», — добавил он.

В России духовенство явно воспринимает конфликт как провозвестник глобальных потрясений, которые могут коснуться не только Ближнего Востока и США.

Накануне Вербного воскресенья патриарх Кирилл отметил: «Мы будем верить и надеяться, что Покров Пречистой Царицы Небесной будет простираться над Россией».

«Будем просить Господа о том, чтобы Он простер Свое благословение над страной нашей, над властями и воинством нашим, над президентом нашим Владимиром Владимировичем. Чтобы действительно от силы к силе восходила Россия», — сказал глава Русской православной церкви.

«Чтобы действительно все потенциальные возможности нашей страны раскрывались сегодня во благо людей наших, во благо и в обеспечение безопасности Отечества нашего и, конечно, для процветания нашей Церкви — мученицы и исповедницы, которая сегодня переживает, может быть, самый вдохновляющий, прекрасный момент своей новейшей истории», — отметил он.

Важно отметить, что в православии иудейский Машиах (мессия) часто трактуется как Антихрист, поскольку истинным мессией был Иисус Христос, чего не поняли иудеи. И это сближает православные народы и шиитов на доктринально-теологическом уровне. В Иране существует собственная эсхатология.

В традиции шиитского ислама говорится, что двенадцатый праведный имам Махди, который пребывает в скрытом состоянии, вернется в этот мир накануне Судного дня. Вместе с Христом (пророк Иса в мусульманском учении) он возглавит армию, чтобы сражаться с Даджалем (Антихристом).

Махди придет из Хорасана, который исторически охватывает часть современного Ирана, а также Туркмению и Афганистан.

Упоминается некий злой человек по имени Суфьяни, который будет действовать накануне появления Махди. Приведем несколько мусульманских пророчеств.

«Суфьяни — красно-жёлтого цвета с синими глазами. Он никогда не поклонялся Аллаху и никогда не видел ни Мекки, ни Медины. И он будет говорить: «О Господь, я жажду крови, хоть и попаду в огонь! »

«Суфьяни — из неминуемого. <…> С начала его выступления до его завершения пройдёт пятнадцать месяцев, в шести из которых он будет воевать. Когда он завладеет пятью землями, он будет править девять месяцев и не прибавится к ним даже одного дня» (Мухаммад ибн Ибрагим Ну’мани, «Аль-Гайба»).

«Суфьяни выйдет под зелёным знаменем и с крестом из золота. <…> И он из числа людей жаждущих сей мир (его благ и власти)» («Башарат аль-ислам»).

«Армия, выступающая против имама Махди под предводительством Суфьяни, будет поглощена землёй» (Ас-Сунан аль-варида филь-фитан», ад-Дани).

Описанный захват земель иранцы могут интерпретировать по-разному. Например — как союз США с Саудовской Аравией, Кувейтом, Катаром, Бахрейном и ОАЭ, которые дали американцам возможность наносить удары по иранской территории и получили ответ.

Упоминание креста на знамени же они могут понимать как номинальную принадлежность армии Суфьяни к христианству. Исчезновение части армии под землей — как указание на то, что речь не идет о сражении классического типа.

США, чье руководство с XIX века заявляло о своих христианских корнях и утверждало идею богоизбранности и строительства Града на Холме (отсюда — и навязывание другим странам своей политики), при Дональде Трампе начали особенно активно поддерживать Израиль.

И в первой, и во второй администрациях Трампа оказалось много приверженцев так называемого христианского сионизма — специфического мировоззрения, согласно которому христиане должны поддерживать Израиль на всех уровнях.

Именно поэтому возникли «соглашения Авраама», посредством которых Вашингтон стал оказывать давление на ряд арабских стран, чтобы те установили дипломатические отношения с Израилем. Концепция христианских сионистов лежит в основе военной поддержки Израиля и высказываний американских проповедников.

Риторика вызывает негативную реакцию со стороны главы Ватикана — Лев XIV (между прочим, первый в истории папа-американец) осудил слова военного министра США Пита Хегсета о необходимости насилия над врагами во имя Христа, сказав, что «Бог не слушает молитвы тех, кто ведет войну».

Это привело к резкой критике папы римского Трампом. Понтифик ответил: «Я не боюсь громко озвучивать послание Евангелия — для чего, как я считаю, я здесь и есть, для чего есть церковь».

Таким образом, католики — по крайней мере, иерархи и многие верующие — оказались по разные стороны баррикад с радикалами-протестантами, поддерживающими Израиль.

Обоснование Вашингтоном военной операции ядерной угрозой со стороны Ирана напоминает произошедшее с Ираком в 2003 году. Тогда под ложным предлогом якобы наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения без резолюции ООН США начали военную кампанию, которая привела к многолетней оккупации и миллионам жертв среди мирного населения.

Как и сейчас, это вызвало раскол среди союзников США. Только протестантская Британия напрямую поддержала Вашингтон. Остальные партнеры по НАТО выступили против.

Джордж Буш-младший в своем выступлении обратился к теологии, заявив: «Бог сказал мне ударить по Ираку». Важно отметить, что неоконсерваторы, стоявшие за Бушем, активно поддерживали Израиль и выступали за увеличение американской помощи этой стране.

Теперь уже нынешняя администрация США говорит, что «Бог стоит на стороне Америки в войне против Ирана». И Буш, и Трамп — протестанты. Первый воспитывался в Епископальной церкви, но перешел к методистам, а второй относился к Пресвитерианской церкви, но позже заявил, что является «христианином вне конфессий». Именно в среде протестантов много сторонников христианского сионизма.

Между тем сам Израиль отнюдь не стремится к тому, чтобы синхронизировать задачи со своими заокеанскими симпатизантами, хотя охотно и деятельно использует их как лоббистов собственных интересов. Еврейское государство под руководством Биньямина Нетаньяху явно настроено на радикальные решения.

Неоднократно высказывались намерения разрушить мечеть Аль-Акса, чтобы на ее месте построить Третий храм, который, согласно иудейской традиции, должен стать духовным центром еврейского народа и всего человечества. Для этого уже были закуплены рыжие телицы в США. Они нужны для ритуального заклания и «очищения» их пеплом Храмовой горы.

Солдаты армии Израиля носят нашивки с изображением территории их государства, охватывающей части нынешнего Египта, Сирии, Ирака и Ливана. Чистки в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан — так же, как и бомбардировки Ливана — часть общей стратегии по установлению региональной гегемонии.

Кстати, не все иудеи поддерживают Израиль в нынешнем конфликте. Более того — не все иудеи поддерживают существование самого Израиля. В частности, движение «Натурей карта» считает, что создание еврейского государства нарушает заповеди Талмуда, поэтому неизбежно приведет к катастрофе.

Тех, кто заправляет государственной политикой Израиля, эти в значительной степени маргинальные представления, впрочем, мало волнуют. Равно как и разница в мировоззренческих подходах с вашингтонскими элитами. Израильтяне и американцы давно вынашивали планы уничтожения Ирана, который последовательно поддерживал палестинский народ.

Однако многократные попытки провести в Исламской Республике «цветную революцию» (впервые США активно вмешивались там в избирательный процесс в 2009 году при переизбрании президента Махмуда Ахмадинежада) и регулярные диверсии (в том числе убийства физиков-ядерщиков) не привели к желаемым результатам.

Поэтому 13 июня 2025 года Израиль начал бомбардировки иранских объектов, потом к ним присоединились США. Двенадцатидневная война завершилась без четкого определения победителя и проигравшего. Но каждая сторона сделала свои выводы и стала готовиться к будущей войне, которая разразилась в феврале.

Для христиан — и католиков, и православных — конечно, большое значение имеет библейское описание последних времен у пророка Даниила и апостола Иоанна.

У пророка Даниила читаем о «царе произвола», который придет на Восток «в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих»: «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше всех».

«И устроит твердую крепость с чужим богом: которые призна́ют его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится как буря на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет через них…» — говорится в книге.

«Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней», — сказано в пророчестве.

В качестве «царя южного» толкователи могут рассматривать Исламскую Республику Иран. А «царем северным» может быть Россия. Впрочем, она не вступала в войну.

В самом начале Откровения Иоанна Богослова сказано: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем, ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Это могут трактовать как намек на руководство Израиля.

В главе 3 говорится: «И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит: знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего».

И далее: «Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, — вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя».

Филадельфия — это современная столица Иордании Амман, которая входила в Декаполис Римской империи. А королевская династия Хашимитов является официальным хранителем ключей как мечетей, так и христианских храмов Иерусалима.

Самое жуткое в пророчествах начинается после снятия печатей Апокалипсиса: «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих».

После чего происходит следующее: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор».

По описаниям последствия снятия шестой печати напоминают ядерную войну — в кинохронике испытаний термоядерного оружия можно увидеть, как небо сворачивается, словно свиток, а выбросы продуктов сгорания создают плотную завесу, за которую не проходит солнечный свет. Подземные бункеры походят на пещеры и ущелья, где будут скрываться все, кто останется жив.

Это, конечно, еще не завершение потрясений — после снятия седьмой печати начнут трубить ангелы, а затем пойдет череда страшных событий и мучений для большей части оставшихся в живых людей. Там и говорится о приходе Антихриста: «Дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним?»

В целом политическая трактовка священных текстов — дело довольно сомнительное и опасное.

Возникает искушение не только приписывать тому или иному деятелю какие-то характеристики, но и ставить себя выше пророков, чей аллегорический язык не только сложен, но и скрывает много параллельных смыслов и символов. В каждую эпоху находились толкователи, которые видели в современных им знамениях указания на последние дни человечества.

Что немаловажно, максимально далек от попыток рассматривать мировую политику через призму библейских пророчеств ещё один крупный геополитический игрок, всегда державшийся особняком. Это — Китай, обладающий самой многочисленной армией в мире и по расходам на оборону занимающий второе место после США.

Хотя поставки нефти из Ирана после установления контроля со стороны США над Венесуэлой имеют ключевое значение для экономики страны, КНР не показывает, что находится под экзистенциальной угрозой.

Там нет эсхатологических настроений, как в Европе и на Ближнем Востоке. Причиной тому является другая традиция — совокупность даосизма, культа предков и конфуцианства вместо веры в то, что Бог создал людей по образу и подобию своему.

Отсюда и отрицание западной версии доктрины прав человека — если кто-то начинает противодействовать курсу партии, его, как непослушного ребенка в большой семье, можно наказать в соответствии с собственными законами. И никто правительству КНР в этом вопросе не указ.

Поэтому моральные оценки в своих крайностях с разделением на добро и зло, как в христианстве или исламе, там не действуют. Китай осуждает нападение на Иран по-своему, считая, что это вредит мирному сосуществованию, а также продвижению китайских проектов в регионе и мире.

Иначе говоря, если смотреть на текущую войну на Ближнем Востоке через условный срез этических учений без религиозных трактовок, можно сделать вывод, что виновны США и Израиль — вот только судить их некому. Но с добавлением таких трактовок конфликт приобретает масштаб борьбы сил Света и Тьмы.

Эта метафизическая космогония, где заложен определенный сценарий, толкуется каждой стороной в соответствии с их собственным мировидением и традициями. Хотя убийство 165 иранских школьниц в самом начале войны, как и гражданского населения в Ливане и Палестине, больше похоже на деяния цивилизации Ваала.