2 июня правительство Британии обнародовало обещанный обзор оборонной стратегии — документ на 140 страниц, где представлено видение развития вооруженных сил страны, их применение, а также угрозы Соединенному Королевству.

Иван Шилов ИА Регнум Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

В преамбуле отмечается, что «угроза, с которой мы сталкиваемся сейчас, более серьезна и менее предсказуема, чем когда-либо со времен холодной войны. Великобритания сталкивается с войной в Европе, растущей российской агрессией, новыми ядерными рисками и ежедневными кибератаками у себя дома. Наши противники все больше сотрудничают друг с другом, в то время как технологии меняют методы ведения войны. В войне на Украине беспилотники убивают больше людей, чем традиционная артиллерия, и тот, кто быстрее получит новую технологию для своих вооруженных сил, получит преимущество».

Далее говорится о том, что происходит «знаковый сдвиг в нашем сдерживании и обороне: переход к боевой готовности для сдерживания угроз и укрепления безопасности в Евроатлантике. Поскольку Великобритания берет на себя больше ответственности за европейскую безопасность, мы должны придерживаться оборонной политики «НАТО прежде всего» и играть ведущую роль в Североатлантическом союзе. Великобритания станет лидером в области инноваций в НАТО».

Если кратко, то новая стратегия предполагает четыре направления, которые должны привести к некоему синергетическому эффекту.

Первое: переход к боевой готовности — создание более смертоносных «объединенных сил», оснащенных для будущего, и укрепление национальной обороны.

Второе: двигатель экономического роста — создание рабочих мест и процветание благодаря новому партнерству с промышленностью, радикальным реформам в сфере закупок и поддержке предприятий.

Третье: «НАТО прежде всего» — укрепление европейской безопасности за счет лидерства в Альянсе, усиления ядерного потенциала, применения новых технологий и модернизации обычных вооружений.

Четвертое: подход, ориентированный на всё общество, — расширение участия в обеспечении устойчивости страны и возобновление контракта с теми, кто служит.

Руководителями группы по подготовке документа были Джордж Робертсон, бывший генеральный секретарь НАТО; генерал Ричард Бэрронз, бывший глава объединенного командования вооруженных сил Британии и Фиона Хилл из академических кругов. Она имеет еще и американское гражданство и работала в Белом доме, координируя политику в отношении России и Европы в Совете национальной безопасности США.

Все трое имеют довольно русофобские взгляды, что повлияло на стиль стратегии и термины, используемые в ней.

Россия упоминается в документе 33 раза и в явно негативном контексте: «Россия ведет войну на нашем континенте», «растущая агрессия России и новые ядерные риски», «российская агрессия в Европе растет», «Россия демонстрирует свою готовность применить военную силу, причинить вред гражданскому населению и угрожать применением ядерного оружия для достижения своих целей» и т.д. и т.п.

Формируя список угроз, авторы обзора делают однозначный вывод: Россия — это «непосредственная и насущная угроза». Далее следует Китай, который характеризуется как «сложный и настойчивый вызов».

К другим угрозам относятся КНДР и Иран, названные «региональными разрушителями». При этом подчеркивается усиление связей России и Китая с двумя этими странами, что создает новую динамику, а «эмерджентные средние государства могут быть враждебными интересам Британии».

Обзор напоминает подобные ему стратегии, готовившиеся в США, где четыре упомянутых государства со времен Барака Обамы постоянно фигурируют в качестве угроз.

Впрочем, в разделе по технологическим вызовам возникает такое же чувство дежа вю: там перечислены квантовые технологии, гиперзвук, высокоточное оружие, роботы, киберугрозы, искусственный интеллект, оружие направленной энергии и биоинжиниринг.

То же самое можно сказать и в отношении раздела о стратегической конкуренции. В обзоре ссылаются на изменение приоритетов в подходе США и предлагают следовать тем же путем, подтверждая статус младшего военно-политического партнера Вашингтона.

А стратегическая конкуренция, как отмечено, напрямую связана с растущей многополярностью, где опять же упомянуты Китай и Россия, которые бросают вызов «международному порядку, основанному на правилах» (эту же мантру повторяют все либерал-глобалисты).

Но это, как говорится, цветочки. А вот какие ягодки предполагают вырастить авторы обзора, предлагая свой прогноз развития событий.

«Исходя из существующих методов ведения войны, если Великобритания будет вести войну между государствами в составе НАТО в 2025 году, она может ожидать, что подвергнется некоторым или всем из следующих методов нападения.

• Нападения на вооруженные силы в Великобритании и на зарубежных базах.

• Воздушная и ракетная атака (с помощью беспилотных летательных аппаратов большой дальности, крылатых и баллистических ракет), направленная на военную инфраструктуру и критически важные объекты национальной инфраструктуры в Великобритании.

• Попытки подорвать экономику Великобритании, особенно промышленность, которая поддерживает вооруженные силы, в том числе посредством кибератак, блокады морской торговли и нападения на космическую критическую инфраструктуру.

• Увеличение случаев саботажа и кибератак, затрагивающих внутреннюю и внешнюю критическую инфраструктуру.

• Попытки манипулировать информацией с целью подрыва социальной сплоченности и политической воли».

Если рассматривать конкретные уязвимости, то в обзоре отмечается зависимость острова от подводных интернет-кабелей, поставок продуктов питания извне (около 50%), зависимость от природного газа из Норвегии, а также необходимость доступа к редкоземельным металлам.

Помимо реорганизации структуры вооруженных сил для повышения интеграции родов войск, в обзоре упомянуто развитие оборонного сектора и подготовка технических кадров. Отмечено, что для создания платформ танков и самолетов необходим цикл как минимум в пять лет, а разработка небольших систем вроде дронов может занимать несколько месяцев.

Планируется создание отдела военной контрразведки внутри разведывательной службы, а также слияние служб, отвечающих за кибервойну и электромагнитный спектр.

Обозначены и партнеры Британии при гипотетическом отражении указанных угроз. Это в первую очередь США, страны НАТО, а затем Украина.

Про последнюю сказано, что «это переломный момент для коллективной безопасности в Европе, который случается раз в жизни: обеспечение прочного политического урегулирования на Украине, гарантирующего ее суверенитет, территориальную целостность и безопасность в будущем, имеет важное значение для сдерживания России от дальнейшей агрессии по всему региону».

Для того чтобы не упустить этот уникальный шанс, выпадающий только раз, Великобритании следует удвоить поддержку Украины в размере 3 млрд фунтов стерлингов и осуществлять ее столько, сколько потребуется.

Авторы конкретизируют шаги по наращиванию поддержки: «Например, путем расширения совместных предприятий оборонной промышленности Великобритании и Украины и, как только закончится непосредственный конфликт, оказания поддержки Украине в получении доступа к новым рынкам для ее оборонной промышленности, в том числе для обслуживания и модернизации устаревшего советского оборудования, используемого третьими странами».

Но старым советским вооружением дело не ограничивается: «Министерство обороны также должно извлечь уроки из выдающегося опыта Украины в наземной войне, применении беспилотных летательных аппаратов и гибридных конфликтах, чтобы разработать свой собственный современный подход к ведению боевых действий».

Из этого пассажа становится понятным, что не следует питать иллюзий о вменяемости политических элит Запада, который будет продолжать намеренную эскалацию. В этом сценарии Украина является одновременно и испытательным полигоном для оценки новых форм и средств ведения вооруженного конфликта, и непосредственным инструментом против России.

Впрочем, авторы документа обозначили не только европейское направление.

Отмечены интересы Британии в Индо-Тихоокеанском регионе (база Диего-Гарсия), Атлантике (особенно Фолклендские острова, которые Аргентина называет Мальвинскими и считает своими), Гибралтаре (на территорию которого вполне законно претендует Испания).

В документе также показан интерес к производству значительного количества ракет большой дальности. А в рекомендациях значится необходимость довести численность вооруженных сил до 100 тысяч человек, из которых 83 тысячи будут представлять регулярные войска, а остальные — резервисты.

Количественные показатели упомянуты по причине текущих проблем с комплектацией британской армии.

По официальным данным, с момента окончания обязательной службы в 1960 году численность личного состава регулярных войск Британии сократилась на 74%. За год начиная с апреля 2024-го уволились 1140 военнослужащих. А годом ранее ушло на 4430 человек больше.

В опубликованном в феврале 2024 года отчете о готовности вооруженных сил Комитет по отбору на военную службу выразил обеспокоенность из-за проблем с набором и удержанием служащих вооруженных сил. В устных показаниях Государственному счетному комитету в апреле 2025 года начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин проблему признал, но сказал, что «она ослабевает».

Британская пресса охарактеризовала новый обзор как попытку продвижения «военного кейнсианства», чтобы получить необходимую бюджетную поддержку.

А деньги предстоит вытрясти из налогоплательщиков немалые.

Большие затраты, предположительно, пойдут на ракеты, строительство новых ударных подводных лодок и изготовление боеприпасов к ним. Также рассматривается возможность покупки у США многофункциональных самолетов F-35A, сертифицированных для перевозки гравитационной ядерной бомбы B61-12, максимальная мощность которой составляет 50 килотонн.

В общей сложности в модернизацию производства ядерного оружия будет инвестировано 15 миллиардов фунтов стерлингов. С учетом уязвимостей британской бронетехники, что подтверждено боями на Украине, вероятно, понадобится создание новых опытных образцов танков и бронеавтомобилей.

В обзоре также говорится о подготовке ополчения под руководством добровольцев, которое поможет защитить аэропорты, узлы связи и другие критически важные объекты национальной инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов и других внезапных атак. В этом Британия явно пошла по пути Польши и некоторых других стран ЕС, которые в панике уже начали создавать подобные формирования для «защиты от России».

В общем, на дипломатическом уровне явно стоит ожидать какого-то демарша, если не от Китая с Ираном и КНДР, то от России точно, поскольку недружелюбное поведение Лондона теперь еще и подкрепляется агрессивной риторикой и намерениями.

Но если читать между строк и учитывать международный и внутриполитический контекст, то представленный обзор должен вызвать тревогу и у самих британцев.

Последние выборы показали, что недоверие к действующему правительству растет, а с ним и возможности сецессионизма в Северной Ирландии и Шотландии. Учитывая исторические прецеденты, вооруженные силы Британии могут быть использованы внутри страны для подавления беспорядков. А симптомы возможных гражданских бунтов в Соединенном Королевстве с каждым днем становятся всё заметнее.