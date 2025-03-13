11 марта в пакистанской провинции Белуджистан произошел беспрецедентный случай — на безлюдном горном участке вооруженные боевики захватили пассажирский поезд «Джаффар Экспресс», предварительно подорвав железнодорожное полотно.

Иван Шилов ИА Регнум

Поезд, отправившийся из Кветты утром 11 марта, в 9:30, подвергся нападению, когда проезжал через районы Гудалар и Перо Кунни.

Группировка под названием «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность за нападение и распространила следующее сообщение:

«Армия освобождения Белуджистана провела тщательно спланированную операцию в Машкафе, Дадаре, Болане, где наши борцы за свободу взорвали железнодорожные пути, вынудив «Джаффар Экспресс» остановиться. Боевики быстро захватили контроль над поездом, взяв в заложники всех пассажиров. АОБ дает четкое предупреждение о том, что если оккупационные силы попытаются провести какую-либо военную операцию, последствия будут серьезными. Все сотни заложников будут казнены, и ответственность за это кровопролитие ляжет исключительно на оккупационные силы».

Также было сказано, что «на любое военное вторжение будет дан столь же решительный ответ. На данный момент шесть военнослужащих были убиты, а сотни пассажиров остаются под стражей АОБ».

Несмотря на это, контртеррористические подразделения сил безопасности совместно с армией Пакистана в тот же день начали проводить операцию по освобождению заложников, предварительно оцепив всю территорию, где произошел инцидент. На время проведения операции железнодорожное сообщение между провинциями Белуджистан с одной стороны и Пенджаб и Синд с другой было приостановлено.

Президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф осудили действия группировки, заявив, что нападение на невинных пассажиров является бесчеловечным и достойно порицания. Также официальные сообщения с осуждением теракта поступили от иностранных государств и ООН.

Хотя «Армия освобождения Белуджистана» и ранее проводила многочисленные теракты в этой провинции — от целенаправленных взрывов до нападений с применением стрелкового оружия, — захват поезда с заложниками произошел в Пакистане впервые в истории.

В ноябре прошлого года «Джаффар Экспресс» уже фигурировал в оперативных сводках. Тогда по меньшей мере 26 человек, включая 16 сотрудников службы безопасности, погибли и еще 61 человек был ранен в результате взрыва, устроенного смертником на железнодорожной станции в Кветте. Террорист привел в действие взрывное устройство на платформе, где большое количество людей ожидало тот же поезд «Джаффар Экспресс».

К вечеру 12 марта СМИ Пакистана сообщили, что все террористы были уничтожены. Также сообщалось, что погибли десять военнослужащих, проводивших контртеррористическую операцию, а 37 из освобождённых заложников были ранены.

В поезде находились примерно 450 человек, в списках спасённых пассажиров числятся 190, и до сих пор не ясно, что случилось с остальными.

Вероятно, такое молчание связано с тем, что на этом же поезде ехали более 200 человек из состава сил безопасности, которые, возможно, и стали причиной нападения.

Имеются расхождения и в оценке численности террористов.

Говорилось, что были убиты три десятка боевиков. Но министр внутренних дел Талал Чаудри заявил, что в нападении участвовали от 70 до 80 террористов.

Также он сказал, что «операция проводится с осторожностью, чтобы защитить максимальное количество жизней», и «те, кто руководит этими террористами, находятся в соседней стране; те, кто дает им доллары, находятся в другой стране. Наш враг Индия определенно поддерживает это».

Обвиняют Индию

В Пакистане действует большое число террористических и экстремистских организаций, которые особенно расцвели во время так называемой Глобальной войны с терроризмом, объявленной Джорджем Бушем — младшим. За многие годы удалось искоренить лишь часть террористов, но на их место пришли новые.

Глобальный индекс терроризма за 2024 г. помещает Пакистан на второе место после Буркина-Фасо, что свидетельствует о довольно серьезной ситуации. Ведь такие рейтинги влияют и на иностранные инвестиции, и на визовый режим, и на образ страны в целом.

Наиболее проблемными в Пакистане считаются Техрик-и-Талибан Пакистан (филиал афганских талибов*, где основной ударной силой являются пуштуны; группировка наиболее активна в провинции Хайбер-Пахтунхва), Исламское государство Хорасана*, которое связано с известной группировкой ИГИЛ* и остатками местных филиалов Аль-Каиды*, а также белуджские сепаратисты.

Особенность последних состоит в том, что они действуют на территории провинции Белуджистан. Их Зонтичной структурой является «Белудж Раджи Аджои Сангар» (БРАС), в которую входят «Армия освобождения Белуджистана», «Фронт освобождения Белуджистана» и «Белуджская республиканская гвардия». Также в провинции действует «Бригада Маджида», которая известна как отряд смертников «Армии освобождения Белуджистана».

По данным пакистанской стороны, индийское разведывательное агентство RAW принимало участие в координации связей между пакистанскими террористическими группировками, создав своего рода консорциум.

Так, пакистанское отделение «Талибана»* стало проводить подготовку террористов-смертников для «Бригады Маджида». Есть также сведения о том, что «Бригада Маджида» взаимодействует с Исламским государством Хорасана.

Ранее пакистанская разведка также неоднократно обвиняла Индию в поддержке сепаратистов и экстремистов внутри Пакистана с использованием территории соседнего Афганистана.

Одной из возможных причин (помимо исторической конфронтации) пакистанские эксперты считают «игры» вокруг глубоководного порта Гвадар.

Этот ключевой хабо для китайско-пакистанского экономического коридора контролирует Китай — еще один геополитический соперник Индии.

Гвадар находится на побережье проблемного Белуджистана. И, как считают эксперты, некие «заинтересованные лица» раскачивали антиправительственные настроения среди населения, напирая на чрезмерное присутствие китайских рабочих и создание транспортной инфраструктуры через эту провинцию. Такая «раскачка» стала «топливом» для деятельности экстремистских группировок.

Часть глобальной проблемы

Необходимо отметить, что белуджские сепаратисты присутствуют и в соседнем Иране, в провинции Систан и Белуджистан. Вместе со своими пакистанскими «братьями» они мечтают о создании независимого Белуджистана.

Одной из таких организаций была «Джундалла», чей лидер Абдулмалик Риги после задержания в 2010 г. признал, что сотрудничал с ЦРУ и получал от них помощь.

Показательно, что недавно один из лидеров Исламского государства Хорасана Шарифулла был задержан в Пакистане и экстрадирован в США.

При этом новая американская администрация рассматривает возможность ограничить гражданам Пакистана въезда в свою страну, поставив их в один ряд с сирийцами, иранцами, иракцами, йеменцами и гражданами еще целого ряда государств, входящих в дугу Великого Ближнего Востока.

На общем фоне происходящего террора в Сирии, кризиса в Палестине, а также недостаточно хорошо контролируемой миграцией в Россию из стран Центральной Азии, где находятся немало адептов радикальных взглядов, вопросы координации действий против терроризма между заинтересованными государствами становятся вновь актуальными.

Но политические нюансы, такие как противоречащие друг другу интересы Индии и Пакистана, всегда будут нависать над любыми подобными инициативами мрачной тенью.

*Организации, признанные в России террористическими