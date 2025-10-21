19 октября в Боливии проходил второй тур президентских выборов. После фактически двадцатилетнего правления левое Движение за социализм потерпело сокрушительное поражение: на выборах в конгресс, совмещенных с первым туром выборов президента и проходивших 17 августа, в парламент прошли только два представителя этой партии.

Иван Шилов ИА Регнум Родриго Пас Перейра (слева)

За пост президента во втором туре боролись два правых кандидата — Родриго Пас Перейра и Хорхе Фернандо Кирога Рамирес. Оба долгие годы имели отношение к большой политике: Родриго — сын Хайме Паса Саморы, который был президентом страны в 1989–1993 гг.; Хорхе был вице-президентом, а затем временным президентом в 2001–2002 гг., после того как диктатор Уго Баснер сложил свои полномочия по состоянию здоровья.

В своих программах оба выступали за сокращение государственных субсидий и социальных программ, а также более активное сотрудничество с США.

Интересно, что по опросам, проведенным еще до первого тура выборов, Пас Перейра плелся в хвосте, уступая олигарху Дорио Медине и Хорхе Кироге, но в итоге взял 31% голосов избирателей.

Сейчас он набрал 54,6%, тогда как Кирога — 45,4%. Наблюдатели утверждают, что вырвать победу Перейре удалось обещанием кредитов с низкими ставками, налоговых льгот и созданием рабочих мест.

Пока все данные предварительные, согласно действующему законодательству окончательные результаты будут объявлены через неделю. Но вряд ли баланс голосов кардинально изменится.

Перейру уже поздравили с победой Госдепартамент США, а также представители правых сил Латинской Америки — пиночетист Хосе Антонио Каст из Чили, Кейко Фухимори из Перу и президент Аргентины Хавьер Милей. Они назвали этот избирательный успех «освобождением от социализма».

Нужно отметить, что на последние выборы Родриго Пас Перейра шел от Христианско-демократического союза, тогда как в начале 2000-х баллотировался от Левого революционного движения, входящего в Социалистический интернационал. Кроме того, он успел побывать в Социально-демократической силе и либеральной коалиции Гражданское сообщество. Такие метаморфозы можно назвать идеологической беспринципностью или политической гибкостью — кому как нравится.

Новый президент получил высшее образование в Американском университете в Вашингтоне и представлял Боливию в ВТО, что может служить маркером его прозападных и глобалистских взглядов. После победы он сразу же сообщил о желании установить контакт с Дональдом Трампом.

На словах он выступает за развитие общего латиноамериканского рынка. Однако с учетом активной позиции администрации Трампа в отношении этого региона вовлеченность США в этот рынок может быть достаточно высокой.

Тревожным сигналом является его предыдущее заявление о пересмотре литиевых контрактов, заключенных нынешним правительством Луиса Арсе с Китаем и Россией. Вашингтон, безусловно, будет заинтересован в устранении такой конкуренции для доступа к критически важным минералам.

Литиевый контракт с Россией оформлен на дочернюю компанию «Росатома», который управляет и Центром ядерных технологий и исследований в Эль-Альто.

Вряд ли Перейра будет настаивать на закрытии Центра, поскольку он является весьма наукоемким производством и в этом качестве Боливии нужен. А вот на «редкоземельном фронте» все не так радужно: проект запуска завода по производству карбоната лития уже пытались торпедировать. В итоге министерство энергетики отложило окончательное одобрение проекта до завершения избирательного цикла.

Результаты выборов несут и другие политические риски.

Вероятен выход страны из блока ALBA-TCP, который считается единственным левым альянсом стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Костяк блока — инициаторы его создания: Венесуэла, Куба, Никарагуа и сама Боливия. Помимо них в объединение входит еще и ряд небольших островных государств Карибского бассейна: Антигуа и Барбуда; Доминика; Сент Винсент и Гренадины; Сент-Кис и Невис; Сент Люсия и Гренада.

Ранее состоявшие в альянсе ALBA Гондурас и Эквадор вышли оттуда после смены режимов. Теперь есть все основания полагать, что и Боливия последует их примеру, особенно если США пообещают взамен что-то существенное.

Американцы и так уже раскачивают этот альянс, оказывая дипломатическое давление.

Накануне глава Южного командования США адмирал Элвин Холси посетил государство Антигуа и Барбуда, а также Гренаду в поиске мест, где можно разместить специальный радар. И если антигуанское руководство открыто отказалось предоставлять свою территорию американским военным, то в Гренаде такого противодействия не было. Адмиралу ответили уклончиво: дескать, необходимо уважать наш суверенитет и учитывать вопросы нашей национальной безопасности.

Может ощутить смену курса Боливии и БРИКС. Тем более что прецедент тоже был: после прихода к власти в Аргентине Хавьера Милея страна отказалась присоединяться к этому объединению. Так что сценарии возможны любые. Тем более что БРИКС — это «клуб» без устава и жестких обязательств.

Однако самым серьезным вызовом для нового президента будет политика не внешняя, а внутренняя.

Многочисленные профсоюзы уже обещали начать массовые протесты, если он начнет сворачивать социальные программы.

Кроме того, страна расколота и социально, и политически — условно правые и белые доминируют в равнинной части, где сосредоточены запасы нефти и газа, тогда как индейское население, ориентированное на левые взгляды, — в андском высокогорье. С географическим рельефом также напрямую связан и экономический дисбаланс в развитии разных частей Боливии.

Новый президент должен будет не допустить углубления раскола, особенно с учетом того, что он уже пообещал арестовать бывшего президента Эво Моралеса, который имеет поддержку у индейского населения. Жесткие меры по отношению к политическим оппонентам могут привести к повторению герильи — партизанской войны, что является своего рода нормой для многих стран Латинской Америки.

Скорее всего, опытный Родриго Пас Перейра попытается снизить градус политической напряженности и найти пути выхода из кризиса, действуя аккуратно. При этом риторика его будет популистской.

В конгрессе он так или иначе вынужден будет сотрудничать с «Новым блоком единства за свободу и демократию» своего недавнего оппонента Хорхе Кироги. Поэтому президент будет искать консенсус при принятии особенно чувствительных решений и впоследствии активно на него ссылаться.

У левых предшественников Перейры и Кироги было достаточно достижений, особенно в плане независимой политики без оглядки на доминирующего соседа — США. Сейчас же, на волне поворота вправо, есть опасность вернуться в зависимость от гегемона. Решения, которые будет принимать новый президент после инаугурации в ноябре, покажут, насколько Боливия намерена оставаться самостоятельной.