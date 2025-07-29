27 июля в Венесуэле состоялись новые выборы — седьмые по счету за последний год. Народ избирал 335 мэров и представителей муниципальных советов.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Ещё при Уго Чавесе стала распространяться практика, когда одновременно с выборами проводятся референдумы по самым разным вопросам. Проекты, выносимые на голосование в день муниципальных выборов, укрепляют политическую традицию самоуправления, которую развивает правящая коалиция. Так произошло и в этот раз.

По данным Национального избирательного совета, были приняты заявки от 148 554 кандидатов, из которых более 10 000 претендовали на должности алькальдов (мэров).

Всего в выборах участвовали 36 национальных политических организаций, 10 региональных и 7 организаций коренных народов. Явка избирателей составила около 44%, что соответствует показателям предыдущих муниципальных выборов.

После первых подсчётов стало известно, что чависты победили в 285 из 335 городов и провели там своих сторонников на посты мэров. Они победили, в том числе, в 23 из 24 столиц штатов, уступив оппозиции только в Сан-Карлосе, столице штата Кохедес.

Президент Николас Мадуро посвятил нынешнюю победу команданте Уго Чавесу, которому 28 июля исполнился бы 71 год.

Результаты показывают, что коалиция политических сил «Великий Патриотический полюс» (Gran Polo Patriótico Simón Bolívar — прим. ред.) во главе с Объединенной социалистической партией Венесуэлы улучшила свой результат по сравнению с выборами 2021 года. Тогда чависты победили в 212 муниципалитетах.

При этом радикальная провашингтонская оппозиция регулярно бойкотирует выборы, хотя год назад и пыталась выдвигать на пост президента Эдмундо Гонсалеса, который находится в розыске.

Прошедшие выборы завершили конституционный избирательный цикл, начавшийся с переизбрания Мадуро 28 июля 2024 года и продолжившийся выборами депутатов Национального собрания, губернаторов и членов региональных законодательных советов 25 мая 2025 года.

На выборах 27 июля также проходило голосование по различным инициативам, связанным с развитием молодежной политики, что свидетельствует о стремлении «Великого патриотического полюса» сохранить преемственность и верность делу Боливарианской революции, воспитывая политически активные и патриотически настроенные будущие поколения.

Выступая после успешных для чавистов выборов, глава Национального избирательного совета Элвис Аморосо поблагодарил и молодежь страны за продуктивное участие в процессе, и тех, кто организовал избирательный процесс и тех, кто обеспечивал его безопасность.

Накануне выборов корреспонденту ИА Регнум удалось пообщаться с дивизионным генералом ВВС Венесуэлы Хоэлем Санчесом, который отметил, что в вооруженных силах страны сейчас делается ставка на молодежь и подготовку новых качественных кадров, которые будут стоять на защите суверенитета страны в духе ценностей Боливарианской революции.

Кстати, Венесуэла всегда стремится пригласить на выборы как можно больше международных наблюдателей, чтобы на деле показать прозрачность процесса и избирательные гарантии.

На этот раз внешних наблюдателей было несколько сотен, включая граждан России, США и стран ЕС. Всего наблюдателей, как венесуэльцев, так и иностранцев, по словам Аморосо, было около полутора тысяч. Кроме того, присутствовало и немало журналистов из разных стран.

Чависты извлекли надлежащие уроки из прошлых побед оппозиции, когда она получила большинство в Национальной ассамблее и фактически парализовала политическую жизнь страны.

Да и население стало больше поддерживать правительство Мадуро после погромов, прошедших в июле прошлого года и организованных при непосредственной помощи Вашингтона — тогда были задержаны иностранные наемники, которые выступали ударной силой для организации государственного переворота.

Так, в штате Миранда, который примыкает к столичному округу и долгое время являлся электоральной базой оппозиционера Хуана Гуайдо, на выборах губернатора ранее победил чавист Элио Серрано, а на нынешних выборах в мэры прошли и другие представители «Великого патриотического полюса».

Оппозиция там до сих пор ориентирована на США, но сейчас у нее выбили из рук инструменты влияния на массы. Потому и выборы прошли довольно спокойно: на участках не было каких-либо эксцессов или попыток устроить беспорядки.

После выборов президента в июле 2024 г. в стране явно заметны преобразования к лучшему, это сразу бросается в глаза.

В разных районах Каракаса строится большое число объектов, инфраструктура стабильно работает, магазины полны товаров. В целом вполне нормальная жизнь свидетельствует о том, что западные санкции и политическое давление не сломили страну.

Хотя попытки продолжаются и сейчас: администрацией Дональда Трампа принят новый пакет санкций, направленный на ограничение работы американских компаний по добыче нефти.

Одна из последних инициатив Белого дома — арест сотен венесуэльцев в США и их депортация в Сальвадор, где президент Найиб Букеле предложил использовать тюрьмы для содержания мигрантов из стран Латинской Америки. При этом никаких обоснованных обвинений против венесуэльцев не выдвигалось.

Кстати, ещё до объявления результатов в Госдепартаменте США случился очередной припадок ненависти в адрес Венесуэлы. Госсекретарь Марко Рубио написал в соцсети: «Мадуро не является президентом, его правительство нелегитимно, а сам он возглавляет картель Лос Солос, представляющий нарко-террористическую организацию».

Во внешней политике Венесуэла следует тому же курсу, что и Россия — на многополярность мира. Помимо Москвы, важными партнёрами Каракаса являются Куба, Никарагуа, Иран, Китай и КНДР, а также ряд стран Африки, которые выходят из-под влияния Запада.