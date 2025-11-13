10 ноября в исторической части столицы индийской столицы Нью-Дели, которая всегда многолюдна, прогремел мощный взрыв. Теракт произошел в конце рабочего дня: в автомобиле, припаркованном у станции метро, взорвалась бомба.

Иван Шилов ИА Регнум

Восемь человек погибли на месте, еще пятеро впоследствии скончались от ран, около двадцати были ранены. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не назвал ни организацию, ни какое-либо государство, виновное в организации теракта, однако заявил, что преступники не уйдут от ответственности,

По странному стечению обстоятельств на следующий день взрыв произошел в столице соседнего Пакистана Исламабаде, возле здания суда. Погибли 12 человек, ранены были 36.

И премьер-министр Шахбаз Шариф в выражениях не стеснялся. Он обвинил в нападении «индийских пособников террористов», заявив, что оно было «поддержано Индией» с афганской земли.

В Нью-Дели вынуждены были на эти слова реагировать, отвергнув «беспочвенные обвинения» как «отчаянные отвлекающие маневры».

При этом ответственность за взрыв в Исламабаде взяла на себя группировка «Джамаат-уль-Ахрар», отколовшаяся ранее от пакистанского «Талибана». Афганский «Талибан», как и ранее после многочисленных террористических атак и взрывов в Пакистане, заявил, что не имеет к этому никакого отношения.

Министр обороны Пакистана сказал, что страна «находится в состоянии войны», связав взрыв с аналогичной активностью на афганско-пакистанской границе и в провинции Белуджистан.

У терактов в обеих столицах есть общая особенность: они стали крупнейшими за последние 10 лет в местах, где повышен уровень обеспечения безопасности. Особенно в Исламабаде, разбитом на секторы и контролируемом с помощью блокпостов.

Индийские успехи

Взрыв в столице произошел после того, как полиция заявила о ликвидации «межгосударственной транснациональной террористической ячейки».

В пригороде Нью-Дели были арестованы полдюжины подозреваемых, многие из них работали в одном и том же медицинском учреждении на окраине столицы. Полицейские конфисковали около трех тонн материалов, которые могли быть использованы для изготовления бомб, включая химические вещества, электронные схемы и пульты дистанционного управления.

Основные следственные действия и выемка вещдоков происходили в Фаридабаде — городе, расположенном в столичном регионе Дели, фактически спутнике столицы.

Обезвреженные террористы, по словам властей, были связаны с базирующейся в Пакистане группировкой «Джаиш-и-Мохаммед».

Ее долгое время обвиняли в организации различных нападений, в том числе в подконтрольном Индии Кашмире в мае этого года, когда были убиты 26 человек. Тогда в ответ Индия нанесла авиаудары по территории Пакистана.

Одной из ключевых фигур в деле о теракте стал доктор Адиль Ахмад Разер, с ним сейчас работают следователи. Двое его коллег — Музаммал Шакил из Фаридабада и Шахина Шахид из Лакнау — также были задержаны 12 ноября. Утверждается, что Шахид руководила специальным «женским подразделением» террористической организации и вербовала сторонников.

Всего к причастности к организации взрыва подозреваются 13 человек.

Расследование выявило и маршрут передвижения взорванной машины. Полиция Кашмира заявила, что ее водитель, Умер Наби из Джамму и Кашмира, тоже оказавшийся доктором, вероятно, был связан с группой врачей, раскрытой ранее.

Следствие зафиксировало более ста его телефонных разговоров с подельниками, которые и помогли разоблачить злоумышленника.

В день теракта Наби, закрыв лицо черной маской, въехал в Дели через Бадарпур в 08:04 утра на автомобиле, загруженном взрывчатыми веществами, детонаторами, мазутом и аммиачной селитрой.

В 18:52 этот автомобиль и взорвался возле станции метро Red Fort. Опознать доктора помогли камеры видеонаблюдения. Следователи считают, что он был напрямую связан с группировкой в Фаридабаде.

Поскольку некоторые подозреваемые были задержаны еще до взрыва в столице, вполне вероятно, что теракт был призван замести следы, а также явился жестом отчаяния, так как полиция могла арестовать и тех, кто остался на свободе, включая водителя заминированной машины.

В любом случае, если между задержаниями и правда есть прямая связь, можно лишь поздравить индийских оперативников со столь быстрым достижением результата. Хотя, вероятно, аресты и поиски других ячеек группировки «Джаиш-и-Мохаммед» продолжатся и в дальнейшем.

Вполне возможно, что следственные действия пройдут и в других медицинских учреждениях, а также в структурах, где можно получить доступ к материалам, применяемым в изготовлении самодельных взрывных устройств.

Пакистанская безнадёга

Картина же, складывающаяся в Пакистане, выглядит более безнадежной. В последнее время громкие инциденты, связанные с нарушениями безопасности, происходят там чуть ли не каждый день. Буквально накануне вооруженная группа пыталась совершить нападение на кадетский колледж в Ване (Вазиристан).

В целом в стране действует около двух десятков организаций, которые считаются террористическими. Самые известные из них — это пакистанский «Талибан», «Армия освобождения Белуджистана» и «ИГИЛ-Хорасан»*.

Правительство вынуждено регулярно отключать мобильный интернет и проводить профилактические досмотры и рейды, нередко приводящие к перестрелкам.

***

Политическая риторика, принятая в общении между руководствами двух государств на протяжении длительного периода, остается без изменений: Пакистан обвиняет Индию, а Индия — Пакистан. Даже если противоправную деятельность ведут автономные радикальные организации.

Поэтому очередная спираль эскалации напряженности между странами после терактов стала ближе.

Последствия отразятся и на внутриполитической обстановке в каждой из стран — оппозиция будет обвинять правящие круги в неспособности справиться с регулярными вызовами и угрозами. А всё это говорит о том, что возможно президенту США Дональду Трампу придётся «останавливать» войну между Индией и Пакистаном по второму кругу.

*Организация признана террористической и запрещена в России.