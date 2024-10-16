14 октября власти Канады объявили шесть индийских дипломатов персонами нон грата и попросили их в пятидневный срок покинуть страну. В свою очередь Индия применила принцип пропорциональности и также попросила «на выход» шестерых канадских дипломатов. Этот демарш стал продолжением межгосударственного конфликта, который тянется с июня 2023 г.

ИА Регнум

Напомним, что тогда в пригороде Ванкувера был убит Хардип Сингх Ниджар, один из лидеров движения сикхских сепаратистов. По подозрению в убийстве были задержаны три человека, все они граждане Индии. В организации убийства власти Канады обвинили индийское правительство.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что высылка сотрудников посольства была вызвана «целенаправленной кампанией против канадских граждан, проводимой агентами, связанными с правительством Индии». И добавила, что «мы по-прежнему просим индийское правительство поддержать расследование по делу Ниджара, поскольку оно продолжается в обеих наших странах».

Звучит довольно нахраписто и как явное обвинение с односторонними требованиями.

Западные СМИ активно раздувают эту тему, отмечая, что помимо случая в Канаде, в США также была попытка убийства американо-канадского сикха Гурпатванта Сингха Паннуна. Оба дела связывают в некую единую стратегию преследования активистов сикхской диаспоры, которых Индия считает террористами.

Индия все обвинения отвергает.

Сам Гурпатвант Сингх Паннун подал гражданский иск в Федеральный окружной суд США в Нью-Йорке против правительства Индии, советника по национальной безопасности, экс-шэфа индийской разведки Аджита Довала и старших должностных лиц Отдела исследований и анализа (RAW) — внешней разведки Индии. Также пострадавший обвиняет индийского бизнесмена Нихила Гупту, который был экстрадирован в США из Праги ранее в этом году за «беспрецедентную попытку убийства гражданина США на территории США».

Обвинения были приурочены к американскому визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди. А в самом иске сказано, что «мистер Паннун на данный момент не назвал Нарендру Моди в качестве ответчика из-за иммунитета, которым он теперь пользуется в соответствии с американским и международным законодательством как глава иностранного суверенного правительства. Однако мистер Паннун оставляет за собой право внести изменения в жалобу, включив в нее Нарендру Моди в качестве ответчика, если его статус главы государства изменится в ходе этого разбирательства».

Предполагается, что этот процесс был одобрен и организован спецслужбами США. В этом контексте издание Indian Punchline отмечает, что в рамках визита Моди представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США обеспокоены отношениями Индии с Россией.

А посол США в Индии Эрик Гарсетти публично упрекнул индийское правительство в том, что оно не может воспринимать дружбу Вашингтона с Дели «как должное». Гарсетти поставил под сомнение смысл существования стратегической автономии Индии. Обозреватель издания М. К. Бхадракумар делает вывод, что «дипломатия США имеет опыт шантажа стран, которые проводят независимую внешнюю политику».

Преступный синдикат

Канадская полиция также обвинила агентов индийского правительства в связях с организованной преступной группировкой под названием «Бишной групп». Группировка возглавляется Лоуренсом Бишноем, 31-летним юристом, уроженцем индийского штата Пенджаб.

С 2015 г. он находится в индийской тюрьме и обвиняется в руководстве транснациональным преступным синдикатом. Адвокат Бишноя говорит, что сейчас оспаривается более 40 дел, где его подопечный обвиняется в убийствах и вымогательстве, а многие судебные процессы даже еще не начались.

В заявлениях Национального агентства расследований Индии говорится, что лидер группировки руководит из тюрьмы своими подельниками в разных штатах, а также в Канаде. Связи осуществляются через сообщников, которые поддерживают контакты с сикхскими сепаратистами в соседнем Непале и других государствах.

Канада не выдвигала в отношении Бишноя конкретных обвинений, хотя ранее звучали заявления о том, что у него были «конкретные цели» в отношении сторонников создания «сикхского государства» Халистан. Преступный синдикат Бишноя также делал публичные заявления о противоправных действиях в отношении таких людей.

После тщательного рассмотрения картина индийско-канадского конфликта становится еще более запутанной.

Если Индия обвиняет Бишноя в различных преступлениях, в том числе в связях со сторонниками Халистана, то канадцы настаивают на антихалистанском характере этой группировки.

Вполне возможно, что синдикат выполнял криминальные заказы на убийства без политической мотивации. И тогда возникает закономерный вопрос: есть ли и другие заинтересованные стороны в этом заговоре, который так или иначе скомпрометировал Индию?

Зная давнюю практику англосаксонских спецслужб, это весьма вероятно.

Миллиарды на кону

Безусловно, ухудшение дипломатических отношений между двумя странами может отразиться и на коммерции. Но кто потеряет больше в этой игре?

Канада является лишь 17-м по величине инвестором в Индии, вложив с 2000 по 2024 г. в ее экономику 3,4 млрд долл. Это всего 0,57% от прямых иностранных инвестиций. Если взять период с января по октябрь 2023 г., то объем двусторонней торговли составлял примерно 7,65 млрд долл. Индия поставила в Канаду товаров на 4,7 млрд, тогда как обратно из Канады Индия ввезла товаров только на 2,95 млрд.

Индия в 2023 г. экспортировала в Канаду лекарства, оборудование для атомных станций, электротехнику, а также железо и сталь. В свою очередь Канада отправляла в Индию нефтепродукты, овощи, удобрения, драгоценные металлы и украшения, целлюлозу и макулатуру, а также различное оборудование.

Эти показатели говорят о том, что Индия имеет больше возможностей по диверсификации поставок. Те же нефтепродукты, удобрения и целлюлозу она может получать и из России. А вот без лекарственных препаратов, которые по соотношению цены и качества выигрывают у европейских и североамериканских, а также оборудования для атомных станций Канада вряд ли обойдется.

Что интересно, накануне ухудшения отношений прошлым летом Канада и Индия провели ряд встреч и министерских саммитов, подписав различные соглашения. Потом экономическая активность притормозилась. А с сентября прошлого года переговоры по всеобъемлющему торговому партнерству по инициативе канадской стороны были поставлены на паузу.

Очевидно, что из-за высылки дипломатов сотрудничать станет еще сложнее, особенно для канадцев в Индии, учитывая специфическую бюрократическую культуру этой страны.

России стоит обратить внимание на возможность заполнить возникший вакуум. Тем более, что Индия и так активно покупает российские нефтепродукты, а теперь еще и занимает второе место по продаже подсанкционной микроэлектроники в Россию после Китая (и это тоже волнует Запад).

У нас есть общие площадки, такие как ШОС и БРИКС+, при этом в рамках второй ожидается запуск альтернативной международной платежной системы. Россия и Индия заинтересованы в развитии и укреплении многополярности, геополитических противоречий у нас нет. Иными словами, этот конфликт можно использовать продуктивно, даже не имея к нему ни малейшего отношения.