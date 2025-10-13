В ночь на 12 октября на афгано-пакистанской границе начались тяжелые бои с применением танков, артиллерии и авиации.

Иван Шилов ИА Регнум

По официальным сообщениям пакистанской стороны, «ночью с 11 на 12 октября афганский «Талибан» и спонсируемая Индией «Фитна аль-Хаваридж» начали неспровоцированную атаку на Пакистан вдоль афгано-пакистанской границы».

Как раз накануне столкновений министр иностранных дел правительства талибов Амир Хан Мутаки посетил Индию, а в воскресенье индийские самолеты появились у пакистанской границы, из-за чего Исламабад был вынужден поднять и свою боевую авиацию.

В результате конфликта погибли 23 пакистанских солдата, еще 29 получили ранения. В Пакистане говорят о более чем 200 убитых талибах и представителях связанных с ними организаций.

Однако следует учитывать, что каждая сторона параллельно ведет и информационную войну, интерпретируя факты в выгодном ключе. Например, афганские новостные сайты в ночь конфликта публиковали фото колонны «джихадмобилей», отправляющихся к месту боев, и даже сообщили, что самолет талибов нанес удар по Лахору. Это было совсем уж явной дезинформацией.

При этом фото− и видеоматериалами подтверждается, что основные опорные пункты на афганской стороне были подавлены массированным огнем пакистанской армии, а пограничные пункты впоследствии взяты под контроль. Всего пакистанцами захвачен 21 укрепленный пункт на территории Афганистана, все они использовались для ночной атаки.

Афганистан, в свою очередь, заявляет, что атака была ответом на удары Пакистана по его территории, которые были предприняты в четверг.

В Исламабаде парируют: удары наносились лишь по лагерям подготовки террористов, которые потом проникают на пакистанскую территорию. Ранее пакистанские военные уже проводили подобные акции, что вызывало возмущение талибов. Видимо, на этот раз они решили попытаться ответить силой, что и привело к эскалации.

Также талибы сообщили, что прекратили атаки по просьбе Катара и Саудовской Аравии, а не вследствие потерь. Хотя в результате столкновения Пакистан взял под контроль границу на протяжении 2600 км, частично проникнув на афганскую территорию. Все контрольно-пропускные пункты при этом были закрыты.

Для прояснения причин вспыхнувшего конфликта необходимо провести ретроспективный анализ, поскольку проблема отношений двух стран довольно стара и перестрелки вполне могут разразиться снова или даже перерасти в полноценную войну.

Отношения между Афганистаном и Пакистаном всегда были довольно специфическими. С 1979 года по начало 1990-х Пакистан был опорной базой для заброски моджахедов, выступавших против правительства, поддерживаемого СССР.

После прихода к власти талибов, которые дали приют верхушке террористической организации «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в России), и начала их гражданской войны с Северным альянсом Исламабад начал поддерживать талибов.

Но из-за вмешательства США и оккупации Афганистана Пакистан был вынужден пойти на поводу у Вашингтона, и отношение к нему у движения Талибан изменилось.

Кроме того, в Пакистане возник собственный филиал «Талибана», действовавший в основном в северной части Белуджистана и северо-западных приграничных территориях, которые при премьер-министре Имране Хане были переименованы в провинцию Хайбер-Пахтунхва. Большинство коренных жителей там — этнические пуштуны, из которых и состоит ядро афганского Талибана.

Стоит добавить, что граница между двумя странами — это результат британской оккупации, а не естественное разграничение по территории расселения племен. Так называемая линия Дюранда в ряде мест проходит прямо через поселения, а афганская сторона никогда не признавала ее полноценной государственной границей.

Пакистанский «Талибан» выступает против правительства страны, фактически пропагандируя сепаратизм. Идея объединения всех пуштунских племен близка и афганскому «Талибану», который негласно (а возможно, и материально, что утверждает пакистанская разведка) поддерживает пакистанских собратьев.

Интересно, что пуштунская принадлежность «вшита» в название Пакистана — первая буква имени страны символизирует именно эту этническую группу.

Что касается Индии, то Нью-Дели, будучи вечным противником своего восточного соседа, заинтересован в ослаблении или даже распаде Пакистана.

До прихода талибов к власти дипломатическая работа Индии в Афганистане велась очень интенсивно. И судя по визиту главы МИД Афганистана в Индию 7 октября, связи опять нормализованы.

С экономической точки зрения Индии, конечно же, есть что предложить афганскому перспективному рынку, особенно с учетом того, что большинство западных стран теперь туда доступа не имеют.

Но Пакистан больше всего беспокоит активность индийских спецслужб, которые могут восстановить доступ к афганским «активам» и использовать их для подрывной деятельности.

Именно поэтому в пакистанском официальном пресс-релизе упомянута «Фитна аль-Хаваридж», она же «Техрик и Талибан Пакистан», признанная властями террористической организацией.

А для террористических организаций, действующих на территории провинции Белуджистан, используется термин «Фитна аль-Хиндустан» — и их также обвиняют в связях с индийскими спецслужбами.

Учитывая множество нюансов, уходящих корнями глубоко в историю двух стран, по всей видимости, мирные и добрососедские отношения между Афганистаном и Пакистаном установятся еще нескоро. Даже несмотря на то, что оба государства состоят в Шанхайской организации сотрудничества и на них имеет большое влияние Китай.