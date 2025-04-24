22 апреля на подконтрольной Индии части Кашмира неизвестные люди, вышедшие из леса в окрестностях города Пахалвам, расстреляли из автоматов группу гражданских лиц, среди которых были туристы. По оценкам индийской стороны погибли 27 человек, ранены еще несколько десятков. Ответственность за это взяла на себя малоизвестная группировка «Кашмирское сопротивление».

Иван Шилов ИА Регнум

Нью-Дели, тем не менее, обвинил в этом напрямую Пакистан и тут же выслал пакистанских дипломатов, закрыл границу (единственный сухопутный КПП «Вага» действует между Лахорм и Амритсаром) и аннулировал визы всем пакистанским гражданам.

Кроме того, был денонсирован договор о водных ресурсах, который обязывает стороны не ограничивать речные потоки — в Пакистан со стороны Индии впадают Инд, Джелам, Рави и Чинаб. В довершение всего Индия развернула в долине Кашмира и вдоль линии контроля контртеррористические мероприятия.

Пакистан со своей стороны заявил, что такие обвинения не обоснованы и нарушают двусторонние соглашения, а также резолюции Совета безопасности ООН. Индийские военные советники в Пакистане были объявлены персонами нон грата, визы индийским гражданам аннулированы, вооруженные силы приведены в боевую готовность.

Воздушное пространство Пакистана теперь закрыто для самолетов Индии. Экономическое взаимодействие, включая контакты через третьи страны, полностью прекращено.

Также офис премьер-министра Пакистана распространил заявление: если Индия будет ограничивать подачу воды в Пакистан, это будет рассматриваться как военные действия и в ответ могут быть применены любые средства. А пакистанская биржа отреагировала на инцидент падением показателей.

Эскалация налицо, хотя реальные ее причины явно политизированы индийской стороной. Пакистан также много лет страдает от действий различных экстремистских и сепаратистских группировок, и ежегодное количество жертв в стране значительно выше, чем в Индии.

Ну а взаимные обвинения и возложение вины на спецслужбы страны-оппонента — дело обыденное, поскольку два государства враждуют с самого начала обретения независимости от Британии в 1947 г.

Если отбросить в сторону исторические претензии, то самый актуальный вопрос: как поведет себя Индия, которая значительно сильнее Пакистана в экономическом и военном плане. Но, поскольку Пакистан обладает ядерным оружием, есть риск дальнейшей эскалации. Не случайно из года в год западные эксперты определяли Кашмир как потенциальный очаг региональной войны.

При предположении, что Нью-Дели будет действовать в логике предыдущих прецедентов, Индия вполне может нанести ответный ограниченный удар. Вопрос только — куда и по кому.

Самый последний крупный теракт случился в феврале 2019 г. в Пулваме на юге Кашмира. Тогда смертник подъехал на автомобиле к полицейской колонне и привел в действие взрывное устройство. Погибли более сорока человек.

В тот раз ответственность взяла на себя группировка «Джайш-и-Мохаммед». А Индия нанесла удары по территории Азад Кашмир — формально независимому квазигосударству, находящемуся под протекцией Исламабада.

Согласно ироничному комментарию пакистанской стороны, тогда от этого удара «пострадали деревья». Хотя, по заявлению Индии, было применено высокоточное оружие для атаки по лагерю подготовки террористов, никаких жертв по другую сторону линии контроля не было.

Что касается подконтрольной Индии территории Кашмира (помимо пакистанской части, еще одна историческая часть этого бывшего княжества находится под контролем Китая, союзника Пакистана), с 2019 г. там отменён его особый статус, что привело к потере части прав коренными жителями.

В качестве мести за это действие, которое привело к изменению демографического баланса, «Кашмирское сопротивление» и провело свою акцию. И, вероятно, недовольные и дальше будут пытаться как-то воспротивиться давлению Нью-Дели.

В данном случае есть интересные нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Во-первых, индийская часть Кашмира является одной из самых милитаризованных зон в мире. На ее территории находятся 700 тысяч индийских военных, полиции и сотрудников сил безопасности. Если они умудрились прошляпить такой теракт, то это серьезный провал. И помимо обещанных премьер-министром Нарендрой Моди репрессивных мер должны последовать и какие-то кабинетные перестановки.

Во-вторых, теракт произошел во время пребывания в стране вице-президента США Джея Ди Вэнса, который публично призвал Индию покупать больше американского оружия. Как известно, супруга Вэнса имеет индийское происхождение.

В самом Пакистане опасаются, что теракт был ни чем иным, как операцией под ложным флагом для того, чтобы оправдать какие-то радикальные меры, вроде тех, что реализованы Израилем в секторе Газа. Нарратив об «исламском фундаментализме», с учетом исторической войны США с терроризмом и нынешней позиции Белого дома, мог бы этому поспособствовать. А Индии могла бы помочь не только дипломатическая солидарность США и Израиля, но и их военная помощь.

24 апреля с базы ВВС США в Катаре в Индию вылетел военно-транспортный самолет, что в Пакистане также расценили как часть какого-то тайного плана, направленного против него, а возможно, и Китая. Отметим также, что сейчас военное руководство в Пакистане тесно связано с британским лобби, которое довольно критически относится к администрации Трампа.

Если объективно посмотреть, на террористические угрозы для Индии, то кроме давней проблемы в самом Кашмире, у Индии есть и другие уязвимые точки. Одна из них — это Пенджаб, где часть сикхов заинтересована в создании независимого государства Халистан.

Другая — это центральная и восточная части Индии, где с юга на север протянулся так называемый пояс наксалитов. Там действуют вооруженные группировки маоистов, против которых правительство ведет борьбу. И в то время, как в штате Джамму и Кашмир проводят контртеррористическую операцию, в другой части страны идут аналогичные мероприятия против наксалитов.

А по официальным данным только в одном регионе Бастар небольшого центрального штата Чхаттисгарх с 2021 по 2024 гг. от рук маоистов погибли 1623 гражданских лица, и еще 228 убиты взрывными устройствами. Силы безопасности потеряли 1292 человека.

Только на основе этих цифр можно сделать вывод, что насильственных смертей в Кашмире было гораздо меньше чем от действий левых экстремистов. В то же время Индия официально не обвиняет Китай или какие-либо другие страны с левыми правительствами в поддержке этих групп.

Вероятно Пакистан в этом смысле для руководства Индии выступает в более привычной роли оппонента, о чем не даёт забыть историческая память о первой (1947–1949 г. г.) и второй (1965 г.) индо-пакистанской войнах за Кашмир, а также Каргильской войне (1999 г.). А налаживание прямого контакта с администрацией США с одной стороны и членство в таких структурах как БРИКС и ШОС с другой, существенно расширяют возможности Индии диктовать свои геополитические интересы.