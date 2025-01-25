На уходящей неделе в швейцарском Давосе в очередной раз собрались главы правительств, банков, крупных корпораций, а также экономисты и прочие сторонники программы, которую основатель проходившего Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб называет «четвертой промышленной революцией» или «перезагрузкой».

Иван Шилов ИА Регнум

ВЭФ также широко известен работой со звездами и известными общественными деятелями, которые помогают продвигать его повестку. В этот раз в Давосе в качестве женщины, ставшей жертвой домашнего насилия, засветилась бывшая участница группы Spice Girls Мелани Браун.

Выступления многих участников представляли собой довольно странный коктейль из идей глобализма, капитализма, технологического развития и неолиберализма, приправленный «демократической» риторикой. Подробно останавливаться на всех выступлениях смысла нет, выделить стоит лишь наиболее яркие детали.

Начинающееся противостояние

По сравнению с прошлыми форумами в воздухе витала определенная нервозность, вызванная, прежде всего, возвращением в Белый дом Дональда Трампа, который фактически объявил войну глобализму, а значит, и той повестке, которую продвигает Давосский форум.

Накануне встречи различные экономисты и банкиры называли 2025-й трудным и сулящим возможные перемены годом. И это чистая правда: при Трампе начнется более сильное давление на ЕС.

В своем давосском выступлении он обвинил регулирующие органы Европейского союза в преследовании Apple, Meta* и Google, назвав иски против американских компаний «формой налогообложения».

Президент США, в частности, сослался на судебное дело «ценой» в 13 миллиардов евро, которое Apple проиграла в прошлом году. Суд ЕС в Люксембурге поддержал историческое решение 2016 года, говорящее о том, что Ирландия нарушила закон о государственной помощи, предоставив Apple несправедливое преимущество. А деньги, которые находились на депозитном счете до вынесения окончательного решения, следует вернуть.

С учетом того, что практически все крупные технологические компании США поддерживают Трампа (а он, соответственно, их), Белый дом явно намерен продавливать интересы этих гигантских корпораций в ЕС.

В целом же с новым курсом внешней политики Штатов глобалисты, собирающиеся на ВЭФ, вряд ли будут чувствовать себя комфортно. Особенно учитывая то, что в ЕС существует явное разделение на сторонников и противников Трампа.

Global Look Press Выступление президента США Дональда Трампа на ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. 23 января 2025

Есть, например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая наверняка будет внимательно прислушиваться к сигналам из Вашингтона. С другой стороны, есть испытывающие проблемы с электоратом пока еще главы Германии и Франции.

И, конечно, наиболее ярким примером начинающегося противостояния с США служит тесно связанная с ЕС Британия. Ее премьер-министр Кир Стармер с легкой подачи миллиардера и одного из ключевых членов команды Трампа Илона Маска уже получил прозвище «пакистанский насильник».

Глобализация по-китайски

Второй заслуживающий внимания момент форума — выступления представителей Китая. В специальном обращении вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян призвал правительства поддерживать институты многосторонности и предостерег от всё более широкого применения протекционистской политики.

«Мы должны совместно поддерживать и практиковать подлинную многосторонность. Многосторонность — это верный способ поддержания мира во всём мире и содействия прогрессу человечества. Это золотой ключ к решению трудностей и вызовов, с которыми сталкивается мир», — заявил он.

Ранее за упомянутую «многосторонность» ратовала американская администрация Барака Обамы, в том числе и госсекретарь Хиллари Клинтон. Почему же об этом теперь говорят в Китае?

В какой-то мере эта страна пытается заменить глобализацию под эгидой США собственной глобализацией. Конечно, она отличается от американской по ряду параметров, но всё же, с точки зрения национальных экономик, это такая же глобализация.

При ней товары и услуги вытесняются китайскими, а расширение международной инфраструктуры (инициатива «Пояс и путь») служит долгосрочным интересам прежде всего самого Китая, помогая насыщать другие страны своими товарами. Просто делается это более мягко, без откровенного давления или принуждения, практиковавшегося ранее западными транснациональными корпорациями.

Борьба с «противниками демократии»

Что касается заметных выступлений других лидеров государств, то, комментируя желание США сильнее контролировать Панамский канал, президент Панамы Хосе Рауль Мулино в очередной раз заявил, что канал принадлежит его стране, и призвал уважать международные договоренности. Он также подчеркнул силу союзнических отношений Панамы с США.

Свою грозную риторику и давление Трамп использует в качестве «усилителя» на дальнейших переговорах, в том числе и для укрепления позиций США в Центральной Америке в целом.

В реальности военная интервенция для установления контроля над каналом, которой опасаются в Панаме, маловероятна. А жесткие выпады американского президента объясняются наличием в районе канала инфраструктуры, оператором которой является Китай.

Выступил на форуме и премьер-министр Испании Педро Санчес, который призвал ЕС помочь «снова сделать социальные сети великими» (интерпретируя слоган Трампа), приняв жесткие меры регулирования в отношении технологических платформ, которые, по его словам, управляются магнатами, пренебрегающими законом.

«Технологические миллиардеры хотят свергнуть демократию. Такова правда об ужасной угрозе, с которой мы сталкиваемся», — сказал Санчес, сославшись на распространение «дезинформации», которая подпитывает антилиберальные политические движения. «Технология, которая должна была освободить нас, стала инструментом нашего собственного угнетения», — заявил испанский премьер.

Правда в том, что с приходом Трампа социальные сети начали резкий разворот от либеральной глобалистской повестки, хотя ранее следовали ей и вводили жесткую цензуру по отношению к любым ее оппонентам и критикам.

Но теперь, когда критика либералов «внезапно» оказалась востребованной, те тут же начали возмущаться, объясняя новую риторику кознями «противников демократии».

Посетил форум и Владимир Зеленский, не отличившийся новаторством. Его беспокоило то, что США и Россия могут договориться по Украине, поэтому он призывал ЕС сплотиться и продолжать оказывать помощь Киеву. По его мнению, Европа заинтересована в усилении и отражении «российской угрозы».

Его призыв об увеличении расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП удивительным образом совпал с требованиями Дональда Трампа. Хотя у Зеленского тут свой интерес — получение дальнейшей военно-технической помощи.

Однако как европейские страны без дешевого российского газа могут стабилизировать свою экономику, чтобы нарастить военные расходы — непонятно. Руководство ЕС подтвердило: энергоресурсы станут еще дороже. Следовательно, повышенные расходы, продолжающие разрушать экономику Европы, неизбежны.

Поэтому и заявления об инвестиционном плане ЕС, который якобы и обеспечит технологический прорыв, и поддержит «зеленую» повестку, и укрепит коллективную оборону, выглядят не слишком убедительными.

В целом форум в Давосе оставляет стойкое впечатление того, что и он сам, и программа глобалистов в целом, несмотря на их связи и влияние, продолжают давать трещины. И самый весомый вклад в это делает сейчас основной игрок западного мира — США.

*Организация признана экстремистской в России