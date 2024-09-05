Общеизвестно, что США были основаны мигрантами-переселенцами. Долгое время в политике там господствовали представители англосаксов, евреев, немного славян и, с определенного времени, выросла доля негров, ирландцев и латиноамериканцев. Сейчас же, в силу значительной либерализации миграционной политики, ситуация начинает меняться.

ИА Регнум

В США устремляются мощные потоки переселенцев из стран Латинской Америки, Африки и Азиатского региона. Среди представителей последнего доминируют индийцы, чему способствует и политика США, и рост населения самой Индии.

Если в 2000 г. в Америке проживали 1,9 млн выходцев из этой страны, то к 2019 г. их стало уже 4,6 млн. Сейчас это вторая по многочисленности азиатская группа в США после китайцев и составляет более 20 процентов от всех выходцев из Азии. Проживают они в основном на Среднем Западе и Атлантическом побережье.

Хотя часть индийцев уже ассимилировалась и представляет второе или третье поколения, многие приехали по рабочим и студенческим визам и только начинают оказывать влияние на политику США.

Показательно, что индийцы среди всех азиатов имеют самый большой показатель по уровню образования — 75% имеют степень бакалавра или выше. С 2001 года половина виз категории H-1B, для получения которых требуется степень бакалавра или ее эквивалент, была выдана именно индийцам.

То есть их приезду способствовала миграционная политика США, ориентированная на привлечение образованных мигрантов.

По данным статистического агентства Pew Research Center за май 2024 г., американские индийцы являются самой высокооплачиваемой группой азиатского происхождения. Они не только занимают первое место по богатству (222,7 тыс. долларов) среди 10% домохозяйств азиатских мигрантов в США с самым высоким доходом, но и среди 10% наиболее бедных индийцы также оказываются наиболее обеспеченными (22,6 тыс. долларов в год). Проще говоря, индийцы оказались самыми богатыми среди самых богатых азиатов в США и наименее бедными среди самых бедных. В результате показатель имущественного расслоения в общине самый низкий в отличие от китайских эмигрантов, у которых, напротив, разрыв между самыми богатыми и самыми бедными очень велик и продолжает расти.

Немало индийцев и в списке миллиардеров «Форбс». Состояние самого богатого из них, директора Zscaler Джея Чаудри оценивается в $8,3 млрд. А самый «бедный» из первой десятки индийцев, директор Google Cloud Томас Куриан заработал «всего» $1,2 млрд.

Если в США есть крупный бизнес, который представляют индусы, то, соответственно, есть и индийское лобби. В 2002 году бизнесменом Санджаем Пури был создан комитет политического действия Индия — США (USINPAC), который занимался широким кругом вопросов, в том числе и увеличением квот на визы.

В 2013 году в палате представителей был всего один индиец. Десять лет спустя в Конгрессе их стало пятеро, и все они — от Демократической партии. В законодательных органах штатов работают около 50 человек с индийскими корнями.

Вице-президент Камала Харрис, губернатор от Южной Каролины Никки Хейли, губернатор Луизианы Бобби Джиндал и мультимиллионер Вивек Рамасвами, который ранее заявлял, что будет баллотироваться на пост президента США, также относятся к этой группе.

При этом после выдвижения Харрис на пост президента среди американских индийцев заметен явный всплеск активности. Indian American Impact, группа, которая мобилизует избирателей и кандидатов из Южной Азии, недавно запустила веб-сайт desipresident.com со слоганом Kamala ke Saath, что в переводе с хинди означает «С Камалой».

Варун Никоре, исполнительный директор Альянса AAPI Victory Alliance, говорит, что «сейчас среди американцев индийского происхождения, в частности, преобладает мнение, что мы хотим бойца. И мы видим это на примере Камалы Харрис».

Никоре отмечает, что в сообществе ее кандидатура вдохновила «целый ряд новых заинтересованных сторон», в основном женщин, особенно пожилых, которые традиционно не связаны с политикой или избирательными кампаниями. Обычно их ласково называют «тетушками».

Нужно отметить, что американцы индийского происхождения занимали и занимают различные государственные посты как при президенте Трампе (более 80 человек), так и при президенте Байдене (более 130 человек).

Поскольку число кандидатов, баллотирующихся на политические посты, среди американских индийцев росло довольно быстро, объем сбора средств на предвыборную кампанию также увеличивался.

Перевес индийцев у демократов, вероятно, связан с тем, что среди республиканцев много белых христиан и соответствующая риторика, а поскольку индийцы являются язычниками, они себя чувствуют в этой среде не очень уютно.

Редкие случаи — представляющая республиканцев Никки Хейли и Вивек Рамасвами. И нападки подконтрольной Демпартии прессы на них очень заметны.

Между тем жена республиканского кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса Уша Чилукури также имеет индийские корни (кроме того, по религии она индуистка). Она является дочерью индийских мигрантов, и это также может быть использовано республиканцами в ходе предвыборной кампании. По крайней мере, Уша нередко сопровождает своего мужа на политических митингах.

Индийские диаспоры активно собирают пожертвования для проведения политических кампаний на родине, и основным бенефициаром, как в США, так и в других странах, является партия БДП премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Однако во внешней политике американские индийцы ориентированы не только на Индию. Один из конгрессменов, Шри Танедар из Мичигана, недавно заявил о своей поддержке Израиля.

В целом взаимная поддержка Индии и Израиля и пропаганда более тесных связей между США, Израилем и Индией — популярная тема среди индоамериканских политиков, независимо от их религиозных взглядов, будь то индуисты, сикхи или буддисты.

Исходя из имеющихся тенденций, можно прогнозировать, что США по-прежнему будут привлекать миллионы мигрантов из Индии. Поэтому в течение следующих десятилетий стоит ожидать появления значительного числа американцев индийского происхождения в первом поколении.

Соответственно, их число во втором и даже в третьем-четвертом поколениях также будет продолжать расти по мере того, как дети иммигрантов будут оседать и ассимилироваться в американском обществе.

В будущем это, несомненно, изменит демографический ландшафт Америки, поскольку в семьях индийцев больше детей, чем у белых американцев. Также будет заметен определенный внешнеполитический эффект, включая более прочные связи между Индией и США.