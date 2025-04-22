7 апреля по запросу Генеральной прокуратуры Верховный суд России исключил афганское движение «Талибан» из числа террористических организаций. Что теперь изменится в отношениях России с Афганистаном?

Иван Шилов ИА Регнум

Представитель Исламского эмирата Забихулла Муджахид заявил: «Мы считаем этот шаг очень важным. В будущем Афганистан и Россия, безусловно, установят хорошие отношения в сферах экономики и дипломатии. Президент России проводит правильную политику в отношении Афганистана».

Новость была давно ожидаемой: делегации талибов, несмотря на свой «запретный статус», ранее регулярно посещали Россию для участия во всевозможных форумах и встречах на высоком политическом уровне.

Поэтому формальное признание «Талибана» в качестве политической силы, такой же, как и различные правящие партии в других странах, действующих в рамках своего суверенитета и решающих вопросы своего государства и общества, было лишь вопросом времени.

И если смотреть с прагматической позиции российских интересов, это время было упущено. Поскольку фактически сразу же после изгнания оккупационных сил США другие крупные игроки оперативно стали работать в Афганистане, рассматривая его как перспективное место для реализации всевозможных проектов.

Например, китайские компании уже активно осваивают месторождения полезных ископаемых в Афганистане. Нефтегазовый гигант CAPEIC подписал с талибами в начале 2023 года 25-летний контракт на добычу нефти, в рамках которого будет ежегодно инвестировать в афганскую экономику по $150 млн.

Иран также активно развивает сотрудничество, поскольку имеет с Афганистаном протяженную границу, а морские порты Ирана нужны Афганистану для импортно-экспортных операций.

Транспортные маршруты

Показательно, что как раз накануне решения об изменении статуса «Талибана» российская правительственная делегация высокого уровня посетила Афганистан и провела встречу с талибами, в частности с министром общественных работ Ашрафом Хакшенасом.

Известно, что, помимо общих вопросов расширения экономического и торгового сотрудничества, речь шла о ремонте тоннеля на шоссе Саланг, строительстве новых тоннелей на горных участках, а также развитии сети железных дорог Афганистана с поставкой соответствующих компонентов и необходимого оборудования.

Между тем Казахстан также проявил интерес к строительству железных дорог, а афганская сторона подтвердила, что заинтересована в расширении связей с центральноазиатскими республиками. А ранее именно со стороны Казахстана открыто прозвучало предложение о снятии с движения «Талибан» статуса террористической организации.

Если говорить об интересах самих талибов, то Исламский эмират планирует расширить свою железнодорожную сеть от Хайратана до Герата, а оттуда — до Кандагара и Спин-Болдака. Это соединит Центральную Азию с Южной Азией, а также Узбекистан, Туркменистан, Иран и Пакистан.

В целом талибы хотят снизить экономическую зависимость Афганистана от Ирана и Пакистана. Сейчас для организации импорта и экспорта они используют торговые пути, проходящие через эти страны. А большая часть афганских коммерческих товаров транспортируется из них же в Китай.

Некоторые соседние страны используют торговую зависимость Афганистана в качестве политического инструмента. Например, во время сбора урожая блокируют торговые пути, в результате чего афганские фермеры терпят убытки на миллионы долларов.

Железнодорожный проект талибов является частью более широкого плана по соединению Афганистана с Китаем и Россией через Узбекистан и Киргизию. Новая дорога снизит зависимость Афганистана от соседей, одновременно сделав торговый маршрут более быстрым и рентабельным.

Сейчас афганским товарам, перевозимым через Иран и Пакистан, требуется не менее 40 дней, чтобы добраться до Китая, тогда как новый маршрут сократит этот срок до 12-15 дней. Кроме того, транспортные расходы сократятся на 15-20%.

Проект Трансафганской железной дороги, которая свяжет Пакистан и Узбекистан, существует уже давно. Еще в феврале 2021 года три страны подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. После смены власти в Афганистане талибы также поддержали эту инициативу.

Используя новые логистические возможности, к работе по маршруту через Афганистан в 2024 г. подключился Казахстан. Но пока грузы по территории Афганистана и Пакистана до порта в Карачи транспортируются на машинах. После ввода железнодорожной ветки в эксплуатацию доставка будет значительно упрощена.

В ноябре 2024 г. на международном форуме «Транспорт России» было заявлено, что «мультимодальный маршрут Север — Юг в Иран расширится за счет восточного рукава через Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в Афганистан. Далее путь пойдет к портам Пакистана или в Индию».

Российский интерес

Помимо сотрудничества с Афганистаном в области инфраструктурных проектов, перспективной видится добыча различных полезных ископаемых. Именно советские геологи занимались исследованиями в этой стране в 50-х — 70-х гг., то есть еще до ввода советских войск.

В прошлом году исследования возобновились и показали хорошие результаты. Было отмечено, что пробы драгоценных и редкоземельных металлов показали превышение прогноза. У афганцев в изобилии есть серебро, золото, платина, палладий, литий, тантал, ниобий, цезий, рубидий, бериллий, кадмий…

Поэтому участие в работе местной горнодобывающей промышленности может быть для России вполне привлекательным и перспективным.

Более того, с изменением ситуации выглядит довольно привлекательным и энергетическое сотрудничество.

Помимо очень давнего нереализованного проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия), был и проект газопровода из Ирана в Пакистан. Но Исламабад приостановил строительство своего участка из-за форс-мажорных обстоятельств.

С учетом договора России и Ирана о своповых поставках энергетическое сотрудничество для Москвы также было бы полезным. Хотя при стратегическом планировании, вероятно, нужно думать о собственных ветках газо — и нефтепроводов в сторону энергетически уязвимого Пакистана через Афганистан.

К сказанному можно добавить проект энергетической сети для Центральной Азии CASA-1000, а также возможность строительства в будущем атомных реакторов.

Кроме того, большое значение имеет и сотрудничество наших стран в области безопасности.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 21 апреля 2025 г. на международной конференции в Баку заявил: «Мы все сознаем важное место Афганистана в геополитике Большой Евразии. Огромен потенциал этой страны как связующего звена между севером и югом, востоком и западом континента. В общих интересах наших государств содействовать восстановлению и процветанию на афганской земле».

И добавил: «Поступающая в СВР информация позволяет уверенно сказать, что главной проблемой является стремление стран Запада сохранить нестабильность в Афганистане для решения своих корыстных геополитических задач. Именно к западным, чаще всего британским, спецслужбам тянутся нити от террористических атак так называемого «Вилаята Хорасан»*.

Упомянутая террористическая организация — это местный филиал ИГИЛ*, в который идут те, кто обижен на талибов. Проблема в том, что внутри «Талибана» существует своего рода пуштунский национализм и по этой причине представители других этнических групп, склонные к радикализации, охотно поддаются вербовке со стороны ИГИЛ*.

А далее уже следуют как теракты внутри Афганистана, так и их планирование за его пределами. И с учетом выявленных связей с западными спецслужбами этот фактор представляется чрезвычайно важным.

Между тем «правовая вилка» всё же сохраняется по причине того, что ООН продолжает рассматривать «Талибан» как организацию, виновную в нарушении прав человека, особенно дискриминации женщин и религиозных меньшинств, в частности шиитской общины страны.

Так, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик после исключения Россией движения «Талибан» из списка террористических организаций заявил, что «это суверенное решение Российской Федерации, статус движения «Талибан» в ООН, установленный государствами-членами, остается неизменным».

А Министерство иностранных дел России уточнило, что этот шаг не меняет приверженности Москвы санкциям Совета Безопасности ООН в отношении физических и юридических лиц, связанных с Исламским эмиратом.

Но означенные санкции вряд ли будут помехой для экономического сотрудничества, так как и в Москве, и в Кабуле научились обходить их с помощью различных механизмов.

*Организация, признанная в России террористической