В ночь с 6 на 7 мая Индия нанесла точечные ракетные удары по территории Азад Кашмир, находящейся под контролем Пакистана, а также пакистанской провинции Пенджаб.

Иван Шилов ИА Регнум

В пресс-релизе министерства обороны Индии, вышедшем сразу же после атаки (документ датирован 01:44 утра) сказано, что вооруженные силы «провели операцию Синдур, ударив по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированном Пакистаном Джамму и Кашмир… Девять целей были поражены…

Действия являлись направленными и не эскалационными… Военные объекты Пакистана не были затронуты… Это было сделано в ответ на варварскую террористическую атаку в Пахалгаме, в которой были убиты 25 индийцев и один непальский гражданин».

В ответ по тревоге были подняты пакистанские ВВС, а также начат артиллерийский обстрел пунктов дислокации индийских военных в Джамму и Кашмир.

Согласно первым данным с пакистанской стороны, им удалось сбить три истребителя «Рафаль» ВВС Индии. Позже сообщалось, что в дополнение к «Рафалям» были сбиты Су-30, МиГ-29 и ударный беспилотник «Херон».

Кроме того, было сказано, что штаб-квартира бригады индийских вооруженных сил в Кашмире уничтожена, а на линии контроля (официальной границы нет, поскольку обе стороны не признают территориальные претензии друг друга) были разгромлены индийские опорники, где были выставлены белые флаги.

Стоит отметить, что за несколько дней до инцидента стало известно о поставке в Пакистан Китаем крупной партии ракет «воздух-воздух» PL-15, которые были установлены на самолеты JF-17, а эскадрильи приведены в боевую готовность. Радиус действия этих ракет — 300 км. Вероятно, они и были использованы для поражения индийских самолетов.

Что касается жертв, то со стороны Пакистана было сказано о 31 убитом и еще около 50 раненых. В Музаффарабаде на территории Кашмира индийской ракетой были разрушены мечеть и медресе.

Показательно, что индийские СМИ процитировали слова Масуда Азхара — лидера организации «Джаиш-и-Мухаммед», которая находится в Кашмире и известна своей антииндийской активностью. По его словам, после индийской ракетной атаки погибла его жена, старшая сестра с мужем, а также другие родственники — всего десять человек.

Если точки зрения Индии операция была направлена против террористов, и эта организация для Индии таковой и является, то позиция, обосновывающая избирательные удары, от которых гибнут гражданские лица, возможно, даже и связанные с лидерами радикальной организации, выглядит странной. Тем более, что сам лидер остался жив.

Скорее всего, индийские военные пытались копировать методы израильских, которые часто применяют направленные атаки против высокопоставленных фигур в палестинском и ливанском сопротивлении.

Но в данном случае это выглядит как явный провал, хотя индийская сторона и приводит названия лагерей подготовки боевиков, по которым якобы и наносились удары.

В Пакистане эту версию сразу же отвергли, сказав, что международные наблюдатели и журналисты ранее посещали эти места и никаких «баз террористов» они там не видели.

Похожий случай был в 2019 г., когда после взрыва террориста-смертника в индийской части Кашмира были нанесены удары по пакистанскому Кашмиру.

Однако теперь атаке подверглись и территории в международно признанных границах Пакистана — в Муридке, Бахавалпуре и Сиалкоте. Поэтому пакистанские власти сразу же обвинили Индию в агрессии.

С индийский стороны погибли 12 человек, а раненых примерно три десятка. О разрушениях ничего не заявляется, но потеря нескольких самолетов подтверждается.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о срочном созыве Совета национальной безопасности и отменил зарубежные визиты, запланированные на следующую неделю.

В приграничных с Пакистаном штатах прошли учения по гражданской обороне. Видимо, в Нью-Дели ожидали массированный ответный удар со стороны Пакистана.

В Пакистане также прошло заседание Совета национальной безопасности, где военным была дана полная свобода действий в применении силы. Руководство Пакистана заявило о своем праве использовать статью 51 Устава ООН о праве на оборону.

Президент Асиф Али Зардари, в частности, сказал, что будет дан соответствующий ответ. Представитель Пакистана в ООН также проинформировал Совет Безопасности о деталях инцидента.

Аэропорт в Исламабаде временно прекратил работать, все рейсы были перенаправлены в Карачи. Некоторые иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Пакистан и начали облетать его территорию. В северной части Индии также закрыты все аэропорты до 10 мая.

Хотя военные конфликты и обмены ударами между двумя странами происходят не в первый раз, сейчас ситуация несколько отличается. Она напоминает обмены ракетами и беспилотниками между Израилем и Ираном в 2024 г., которые, несмотря на многолетнюю напряженность, не переросли в полномасштабную войну.

Несмотря на хорошие связи между странами и личную дружбу Нарендры Моди и Дональда Трампа, похоже, что Белый дом поддержки не окажет. США уже призвали к деэскалации, а Трамп в комментариях попросту отмахнулся от этой проблемы, хотя 7 мая и заявил о необходимости прекращения огня.

Рассчитывать на другого проверенного военного партнера — Израиль, Индия также не может, поскольку режим Натаньяху сейчас занят подготовкой новой масштабной операции против сектора Газа.

Так что вряд ли Нью-Дели получит военную помощь от этих двух стран.

Кроме того, Индия ставит под угрозу свой авторитет среди стран Глобального юга, где много мусульман, критика в адрес правительства Моди растет.

Поведение же Пакистана выглядит более рациональным. При этом он вполне может рассчитывать на военно-техническую помощь, как минимум, Китая и Турции. Не говоря уже о финансовой и дипломатической поддержке ряда монархий Ближнего Востока.

Утекшие документы

Визит главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра в Нью-Дели 8 мая, возможно, и имеет целью посреднические усилия для прекращения огня. Его коллега из Ирана Аббас Арагчи также прибыл в Индию.

Кроме того, действия Индии сплотили политические партии Пакистана, и хотя часть из них продолжает призывать к освобождению бывшего премьер-министра Имрана Хана, насчет Индии все единодушны во мнении продолжать вести борьбу.

Параллельно произошла утечка индийских секретных документов. В первом говорится о неготовности Индии вести конвенциональную войну из-за низкого морального духа военнослужащих и уязвимости как гражданской, так и военной инфраструктурыю Он был подписан 26 апреля, но через два дня уже стал достоянием общественности.

Утекшие документы

Второй появился 1 мая и представляет более серьезный интерес, поскольку может быть интерпретирован как руководство к организации террористической атаки против своих же граждан с целью последующего обвинения Пакистана.

Утечки показывают, что в глубинах индийского истеблишмента есть явные противники нынешней военной эскалации в частности и политики Моди в целом.

Утром 8 мая ряд индийских СМИ стали утверждать что по Амритсару, где находится священный храм сикхов, был нанесен ракетный удар со стороны Пакистана. Однако никаких подтверждений этому пока не представлено.

Пакистан в очередной раз обвинения отверг, хотя ранее и предупреждал о неминуемом ответе