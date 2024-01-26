Георгий Бовт
Автор
Российский политолог, кандидат исторических наук
Последние публикации
История могла пойти другим путем. Почему Клинтон не принял Ельцина в НАТО
Опубликованная на сайте Национального архива безопасности США стенограмма беседы президентов США и России Билла Клинтона и Бориса Ельцина от 13 января 1994 года воспринимается нынче как небольшая сенсация. Поскольку там прозвучал тезис о возможности членства России в НАТО. Неужели история могла...
26 января 2024
Что для Москвы лучше: полусонный Байден или импульсивный Трамп
Уверенная победа на вторых подряд праймериз Республиканской партии по выдвижению кандидатов в президенты (в Нью-Гэмпшире) уже заставляет многих говорить о вероятности возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Соответственно, партнеры и противники Америки начинают прикидывать сценарии под названием...
24 января 2024
«Кража со взломом». Конфискация российских активов намечена на февраль
Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины, сообщает американская пресса со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников. В ответ на участившиеся слухи и утечки по...
24 декабря 2023
«Участвовал в мятеже против США». Суд запретил Трампу баллотироваться
Верховный суд штата Колорадо вынес решение о запрете на включение имени Дональда Трампа в бюллетень для голосования на республиканских праймериз при выдвижения кандидатов от партии в президенты на выборах 2024 года. Что это означает в практическом плане? В своем решении, вынесенном четырьмя...
20 декабря 2023
Кого потянет за собой на дно китайская экономика
Темпы роста китайской экономики замедляются в последнее время по сравнению с некогда двузначными — в процентах. В Америке уже радостно предвкушают: мол, вот-вот главный мировой конкурент «надорвется». Пора ли хоронить китайскую экономику, с которой так тесно теперь связана экономика российская? От...
10 декабря 2023
Ошибка Дерипаски. Надорвет ли Америка пупок, помогая Киеву
Американский Конгресс принял, а президент Байден подписал законопроект о временном финансировании федерального правительства, который действует для одних бюджетных статей до середины января следующего года, а для других до февраля. Временный бюджет принят без включения в него запрошенного Белым...
17 ноября 2023
Дела семейные. Расследователи подступаются к Трампу и Байдену через детей
Некогда, говорят, в политике старались придерживаться принципа, согласно которому «детей трогать нельзя». Но нынче настали циничные времена. Да и дети подросли… На днях в Нью-Йоркском суде давала показания дочь Дональда Трампа Иванка. Для начала в чем суть дела? Это гражданский процесс, не...
12 ноября 2023
Конфискация российских активов: что изменит новый закон в США
Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержал двухпартийный законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине. Чем это грозит? США давно «ходят вокруг да около» темы конфискации российских активов, замороженных после...
10 ноября 2023
Ближний Восток на пороге большой войны с высокими шансами стать мировой
Словно специально к визиту президента США Джо Байдена в Израиле случилось событие, которое способно перевернуть всю картину драматично развивающегося кризиса. Помимо встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, у Байдена был запланирован саммит в Иордании с участием короля, а также главы...
18 октября 2023
Ремейк Судного дня: текущий расклад и ближайшие перспективы
Ровно в 50-ю годовщину начала войны Судного дня (Йом Кипур, с 6 по 25 октября 1973 года) группировка ХАМАС, правящая в палестинском секторе Газа, начала операцию «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Насколько все серьезно и каковы геополитические расклады? Непосредственных поводов к нападению вроде в...
8 октября 2023
Миллиарды на кону: когда США откажутся от российского урана
На прошлой неделе мельком появилась новость о приостановке экспорта урана из России якобы из-за каких-то проблем со страховкой такого груза, отправляемого из Санкт-Петербурга. Что теоретически возможно, учитывая нежелание санкционеров из ЕС обслуживать суда и грузы из России. Однако «Росатом», в...
1 октября 2023
Конец «эха войны»: Вьетнам движется к стратегическому партнерству с США
После недавнего визита Джо Байдена во Вьетнам в СМИ просочились слухи: Вашингтон и Ханой ведут переговоры о заключении чуть ли не крупнейшей в истории отношений сделке по поставкам оружия между бывшими боевыми противниками. В том числе Вьетнам может получить истребители F-16. Соглашение о поставках...
24 сентября 2023
Непутевый Хантер Б. Сможет ли сын президента США угробить карьеру отца
У Хантера Байдена, сына действующего президента США, большие неприятности, которые могут стать неприятностями его папы. Еще ни разу в истории Америки дети президента не проходили обвиняемыми по уголовным делам. Максимальный срок по обвинению, предъявленному Байдену-младшему, до 10 лет. Посадят ли...
16 сентября 2023
«Тоннель от Бомбея до Лондона» может стать реальностью
На саммите «Большой двадцатки» представители США, Европы и Индии раскрыли планы по созданию нового «транспортного торгового коридора», который свяжет Индию (а через нее страны Юго-Восточной Азии) с Ближним Востоком, включая Израиль, и Европой. О чем речь и при чем тут Китай? В первую очередь данный...
13 сентября 2023
Сможет ли Россия и дальше наращивать продажи сжиженного газа в Европу
На фоне заполнения европейских подземных хранилищ газа более чем на 90% вновь зазвучали призывы отказаться не только от российского трубопроводного газа (доля РФ в европейском импорте такого газа упала с более чем 40% до менее 10%, или менее 15, если вместе с СПГ), но и от СПГ. Импорт которого...
2 сентября 2023
«Чтобы не сбежал в Россию». Суд определил Трампу меру пресечения
Дональд Трамп подвергся унизительной процедуре ареста в тюрьме графства (округа) Фултон, штат Джорджия. Там сделали формально необходимое (хотя необязательное) «тюремное фото» бывшего президента. Это уже четвертое уголовное дело против Трампа. Три других ведут на федеральном уровне, но у штата...
26 августа 2023
Бремя американского человека. Как США понимают свою миссию в этом мире
Недавно пулитцеровский лауреат Сеймур Херш написал, что за атаками на Крымский мост в сентябре 2022 года стояли США. До этого он же выступил с разоблачительной статьей, утверждая, что подрыв газопровода «Северный поток — 2» был результатом операции американских спецслужб, осуществленной по указанию...
13 августа 2023
Почему не стоит ждать изменения внешней политики США после выборов
Бывший президент США Дональд Трамп снова в центре внимания — против него уже три полноценных уголовных дела, светит четвертое, плюс еще маленькая куча других расследований. Как это все скажется на президентской избирательной кампании? Не вдаваясь в детали уголовных разбирательств, отметим, что...
7 августа 2023
Си Цзиньпин уделил больше времени Биллу Гейтсу, чем госсекретарю США
Визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин все-таки увенчался относительным успехом, поскольку американский гость был удостоен 35-минутной аудиенции у председателя КНР Си Цзиньпина. Когда самолет госсекретаря приземлился в Пекине в воскресенье, никакой уверенности в этой встрече у обеих сторон не...
20 июня 2023
Почему Илон Маск и Такер Карлсон не могут заменить газету «Правда»
Бывший популярный ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который несколько недель назад покинул канал со скандалом, запустил в соцсетях собственное ток-шоу, которое за сутки набрало 35 млн просмотров. Это примерно раз в 20 больше, чем набирает зрителей любое популярное политическое шоу, включая...
9 июня 2023