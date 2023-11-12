Некогда, говорят, в политике старались придерживаться принципа, согласно которому «детей трогать нельзя». Но нынче настали циничные времена. Да и дети подросли…

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

На днях в Нью-Йоркском суде давала показания дочь Дональда Трампа Иванка. Для начала в чем суть дела? Это гражданский процесс, не уголовный (пока во всяком случае), хотя Летиция Джеймс, генпрокурор штата Нью-Йорк (это хорошо свитое гнездо Демократической партии) обвиняет бывшего президента США в «ошеломляющем» мошенничестве.

Началось все с того, что бывший адвокат и помощник Трампа Майкл Коэн дал показания Конгрессу в 2019 году, заявив, что президент и его сотрудники манипулировали размерами его капитала, завышая его стоимость в документах, которые подавались кредиторам, страховщикам и налоговой службе.

Прокурор Джеймс, баллотировавшаяся от Демпартии и победившая оппонента от Республиканской в 2018 году, утверждает, что Трамп завышал стоимость своей недвижимости на целых 2,2 млрд долларов, в связи с чем ему грозит штраф в $250 млн, а также запрет ему и его детям вести какой-либо бизнес в штате Нью-Йорк.

Между тем многие считают, что это дело, затеянное «прокуроршей-демократкой», дутое, поскольку во всех документах, которые к нему подшиты, было непременно указано, что оценка капиталов Трампа является неофициальной. То есть если он и прихвастнул, то печати на том не ставил.

Тем не менее в канун президентской избирательной кампании — чем не повод потрепать нервы семейству Трампов и помурыжить их в суде. Тем более что ведь и республиканцы вовсю используют фактор сына Джо Байдена Хантера, в отношении которого тоже ведутся расследования, причем уголовного характера, в частности об уклонении от уплаты налогов.

Приписки Трампа…

Формально основания допросить Иванку Трамп в суде имелись, хотя она и настаивает, что непосредственно не занималась финансовыми документами и особо в них не вникала. Тем не менее некогда она была исполнительным вице-президентом семейной организации Трампа, а затем старшим советником Белого дома. Но, поскольку речь в данном случае идет о личных финансовых документах Трампа, дочь отмазалась тем, что именно в эти документы она как раз и не лезла. В отличие от своего отца и его взрослых сыновей (они уже тоже давали показания в суде) Иванка не является по этому делу обвиняемой.

Однако тут многое построено на неформальных отношениях. Скажем, зять Трампа (муж Иванки) Джаред Кушнер никогда не работал в Trump Organization. Однако именно он познакомил свою жену с банкиром из Deutsche Bank, когда Трампы искали финансирование для одного из своих многочисленных девелоперских проектов. В конце концов, Deutsche Bank и предоставил Trump Organization кредиты на сотни миллионов долларов. На условиях, которые требовали от Дональда Трампа ежегодно представлять финансовые отчеты.

Также по условиям предоставленного кредита капитализация Trump Organization не должна была падать до уровня менее 3 млрд долларов. То есть мотив приукрашивать свое финансовое состояние, а также состояние своего здоровья (а это было еще одним условием в контракте на кредит) у Трампа был.

Впрочем, данное дело не самое страшное для Дональда Трампа. Даже если ему присудят штраф в 250–300 млн долларов, у него по-прежнему останется возможность утверждать, что все это сфабриковано его врагами из Демократической партии, а также лично президентом Байденом, который якобы и организовал всю эту травлю.

Таких уверений Трампа будет вполне достаточно для его твердых сторонников в Республиканской партии, где он, по опросам, в борьбе за будущую номинацию на пост президента по-прежнему с огромным отрывом опережает всех своих основных конкурентов. Вышеозначенные штрафные деньги, хотя платить их будет очень неприятно, не являются для Трампа, как говорится, последними. Его совокупное состояние на текущий год оценивается в 2,3 млрд долларов.

Кстати, это не первое выступление дочери экс-президента в ходе расследований. Ранее ей уже пришлось выступать в ходе конгрессовских слушаний по «делу о мятеже 6 января 2021 года», когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса. Тогда ее выступление привело к размолвке с отцом, поскольку Иванка открыто заявила, что Трамп действительно проиграл выборы и она это признает.

Более того, она «вспомнила», что отец, досиживая свои последние дни в Белом доме, якобы пытался заставить ее (а она имела официальную должность его советницы) поучаствовать в том, чтобы опротестовать результаты выборов. Отец тогда страшно обиделся на дочь, но потом их отношения наладились, они регулярно общаются.

Иванка еще в 2020 году окончательно отошла от дел в Trump Organization, сосредоточившись на делах семьи и трех своих детей. Она предоставила возможность мужу Джареду Кушнеру по-прежнему активно заниматься большими бизнес-проектами. Иванка также заявила, что не будет принимать участие в новой избирательной кампании своего отца.

Правда, из светской жизни она себя пока не «выпилила». В частности, ее видели недавно на свадьбе иорданского кронпринца Хусейна в Аммане, а в прошлом месяце на дне рождения Ким Кардашьян в Беверли-Хиллз в Калифорнии.

…и темные деньги Байдена

Республиканцы не остаются в долгу у демократов и делают все возможное, чтобы доставить юридические и судебные неприятности действующему президенту Байдену. В данном случае «слабое звено» — это его сын Хантер, против которого ведется уголовное расследование, и это расследование может ухудшить перспективы Байдена на переизбрание.

Адвокатам Хантера не удалось закрыть дело спецпрокурора (в данном случае, как нетрудно догадаться, речь идет о назначенце республиканцев, то есть Трампа) Дэвида Вайса, который обвиняет президентского сына в совершении уголовного преступления. Вайс утверждает, что тот солгал, заполняя формуляр на покупку оружия, когда заявил, что не употреблял наркотики. Обычно подобные уголовные дела (хотя это и преступления федерального уровня) заканчиваются штрафами либо условным наказанием, но в Хантера пока что вцепились всерьез. Другое обвинение касается уклонения от уплаты налогов.

Конгрессменов-республиканцев прежде всего интересует, насколько Хантер был связан со своим отцом, пользовался его покровительством и не переходили ли там какими-то тайными путями деньги от одного к другому. В том числе они могут подробно заинтересоваться деятельностью Хантера Байдена на Украине (хотя это сейчас крайне токсичная тема), когда он входил в совет директоров компании Burisma.

А когда в отношении этой компании украинский генпрокурор Виктор Шокин затеял было расследование, то Байден, находившийся тогда на посту вице-президента США, обвинил его в том, что он коррупционер, и, если верить слухам, настоял на его смещении. Хотя официально Байден после этого не раз заявлял, что это никак не было связано с делом «Бурисмы», а украинский прокурор действительно был коррупционером.

Джо Байден также продолжает утверждать, что он никогда не обсуждал со своим сыном его зарубежные деловые отношения. Зеркальная ситуация, как с Иванкой. И о чем они там, интересно, вообще говорят в таких высокопоставленных семьях за ужином? Никто ничего не помнит, никто ни с кем якобы ни о чем важном не говорил…

Пока, впрочем, действительно не было обнаружено никаких явных признаков того, что расследование дела Хантера может непосредственно затронуть лично президента. В связи с чем недавно новоизбранный республиканцами спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил с заявлением перед коллегами о том, что, по его мнению, против Байдена-старшего совершенно недостаточно улик, чтобы затеять процедуру импичмента в нижней палате Конгресса.

Такая процедура могла бы по-своему, конечно, «украсить» президентскую избирательную кампанию. Однако если она действительно будет полностью высосана из пальца, то может сработать как раз против республиканцев.

Но теперь наиболее упертые «трамписты» в нижней палате хотят это недоразумение исправить, вызвав Хантера и его партнеров по бизнесу на слушания в Конгресс. В американской истории уже много раз случалось, что именно в результате таких слушаний обнаруживались совершенно новые улики, которые затем приводили к судебным приговорам.

А покамест «грязное белье» семейства Байденов продолжают вываливать в массмедиа. Так, уже появился документ — некое пока никак не подтвержденное заявление конфиденциального информатора ФБР — о том, что много лет назад Байдены подтолкнули одного украинского олигарха выплатить им 10 млн долларов. Также бывший деловой партнер Хантера Девин Арчер, ранее давая показания в Конгрессе, сообщил, что Хантер Байден предлагал своим клиентам «иллюзию доступа к телу», всячески спекулируя «брендом Байдена», хотя никаких конкретных примеров покровительства отца сыну он при этом не привел.

Республиканцы палаты представителей направили повестки для явки на слушания и Хантеру, и брату президента Джеймсу Байдену, а также соратнику их семьи Робу Уокеру. Хантер должен предстать перед законодателями 13 декабря. До этого времени пройдет тщательное изучение банковских проводок, в том числе затрагивающих нынешнего президента.

Комитет по надзору палаты представителей (где председательствует республиканец) заявил, что уже получил финансовые отчеты, которые, как утверждается, показывают, что члены семьи Байдена создали более 20 подставных компаний, большинство из которых были созданы во время пребывания Джо Байдена на посту вице-президента. Якобы эти компании в том числе получали платежи от иностранных контрагентов — более 24 млн долларов примерно за пять лет.

В общем, президентская избирательная кампания обещает быть довольно грязной. И на первый план вместо содержательной повестки могут действительно вылезти уголовные дела. Как против самого Трампа, в отношении которого по четырем уголовным делам выдвинуты обвинения по 91 пункту, так и в отношении действующего президента Байдена, опосредованно через его сына. Если так дальше и пойдет, американцам придется выбирать из двух зол то, какое покажется меньшим. Антирейтинг у обоих основных претендентов очень высок.