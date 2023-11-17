Американский Конгресс принял, а президент Байден подписал законопроект о временном финансировании федерального правительства, который действует для одних бюджетных статей до середины января следующего года, а для других до февраля. Временный бюджет принят без включения в него запрошенного Белым домом дополнительного пакета ассигнований на 106 миллиардов долларов, основную часть которого должны были составить деньги на помощь Украине (61,4 млрд, плюс еще несколько миллиардов по другим отдельным статьям пакета). Но интересен он не только этим.

Иван Шилов ИА Регнум

Крупный российский предприниматель Олег Дерипаска уже обратил внимание на ряд неблагоприятных с финансовой точки зрения параметров американского бюджета.

По его словам, «официальные лица в Вашингтоне теперь задумались о высокой стоимости американского долга (а он уже больше $33 трлн). И винят в этом не очень прозрачный механизм размещения и торгов облигаций США.

Но даже если в пять раз улучшить прозрачность рынка казначейских бумаг министерства финансов США, то все равно остается один самый важный вопрос: а каким образом долги будут погашены и как через 2–3 года будут платиться проценты, если уже сейчас они одни больше $1 трлн — и это самый большой расход госбюджета США, который в этот и следующий год будет исполнен с колоссальным 8-процентным дефицитом».

Из чего Дерипаска делает вывод, что «без денег и военный пыл за океаном будет угасать. Хотя и так было понятно уже с сентября, что этой безумной войне приходит конец и следующие 18 месяцев агонии уже очевидно совершенно напрасны».

Если сформулировать проще, то не надорвет ли Америка пупок, бесконечно помогая Киеву?

Дерипаска ошибся

Для начала посмотрим на точные цифры из проекта бюджета на следующий год.

Расходы предусмотрены в размере 6,883 трлн долл. при доходах всего в 5,036 трлн долл. Бюджетный дефицит, хотя и остается ниже исторически рекордных уровней (в процентах к ВВП), продолжает расти: с 1,4 трлн долл. в 2022 (5,5% к ВВП) до 1,6 трлн в 2023 (6% к ВВП) и до 1,8 трлн в 2024 (6,8% к ВВП).

Затем за счет роста налоговых поступлений он должен по планам сократиться до 1, 5 трлн долл. в 2027 году (4,9% ВВП) и снова увеличиться к 2033 году до 2 трлн (5,1% к ВВП).

При этом общий размер государственного долга США к 2033 году, по прогнозам, увеличится до 43 триллионов долларов. Для сравнения: в России в этом году дефицит бюджета ожидается в размере 2% ВВП.

Общие расходы федерального бюджета США за 10 лет составят 82,2 трлн долл. (24,8% ВВП) при доходах лишь в 65,2 трлн долл. (19,7% к ВВП) и накопленном за 10 лет бюджетном дефиците в 17,1 трлн долл. (5,1% ВВП).

Для сравнения: в 2020 году в Японии дефицит бюджета составлял 12% к ВВП, в текущем году 4,5%. В Британии в 2020 году аж более 14%, сейчас немногим более 7%.

То есть в случае роста экономики (в США в этом году прогнозируется не менее +2%) дефицит будет отчасти «съеден» налоговыми поступлениями.

Обслуживание долга в следующем году все же составит не триллион долларов (тут Дерипаска ошибся, это, скорее, ближе к средней цифре за десять лет до 2033 года), а 745 млрд (против 663 млрд в этом году). Стоимость обслуживания будет возрастать до 1, 4 трлн в 2033 г. В процентах к ВВП это рост с 2,7% в 2024-м до 3,7% к ВВП в 2033-м.

Предыдущий рекорд был в 1991 году — 3,2%. Это «больно», но пока не критично. В России, для сравнения, стоимость обслуживания госдолга ожидается в 2026 году на уровне 1,7% к ВВП.

Расходы на обслуживание долга в США все же не на первом месте по бюджетным расходам, а на четвертом, уступая медицинской программе для пожилых Medicare, программе социального страхования (Social Security вообще традиционно занимает первую строчку в бюджетных расходах) и оборонным расходам.

Военные расходы

Разумеется, чаще всего у нас интересуются бюджетом Пентагона.

Он составит 842 млрд долларов, что с поправкой на инфляцию столько же, сколько в текущем году. Это примерно 3% ВВП (натовский стандарт) или 12% бюджетных расходов. Военный бюджет США не планируется увеличивать до 2028 года, но к 2038 году он может увеличиться до 922 млрд долл.

Почти 70% увеличения придется на эксплуатацию военной техники и ее техобслуживание, а также на военный персонал.

Сейчас в рамках перераспределения внутри общей суммы предусмотрено некоторое увеличение (по каждому направлению на несколько десятков или сотен миллионов долларов) финансирования Пентагона в Тихоокеанском регионе, а также, в частности, на 228 млн долл. увеличено ассигнование на «Балтийскую инициативу» (поддержку соответствующих программ стран Прибалтики, а также военного присутствия НАТО там).

Относительно крупные суммы выделяются на создание гиперзвукового оружия, высокоточных ракет и, например, производство дополнительно 53 танков «Абрамс». Видимо, на замену обещанной Украине 31 машины. Плюс про запас.

На 16,5% увеличиваются ассигнования на «модернизацию ВВС», включая создание принципиально новых двигателей для боевых самолетов F-35.

На 33 млрд долл. будут построены новые военные корабли.

Любопытная статья: на более чем 20 млрд долл. ассигнований на медицинские и технологические исследования, в том числе в области материаловедения, «альтернативной энергетики», а также в сфере искусственного интеллекта.

«Социально ответственные» демократы

В остальном бюджет администрации демократов, которые традиционно больше поддерживают разные социальные программы, чем республиканцы, по-своему «социально ориентированный».

За десять лет предусмотрено, например, выделить 1,1 трлн долл. на субсидирование или налоговые льготы по расходам на уход за детьми, дошкольное обучение, жилье, высшее образование, здравоохранение и лекарства, отпускаемые по рецепту.

Например, налоговые льготы для семей с детьми будут увеличены с 2 тыс. долл. до 3–3,6 тыс. долл. в зависимости от возраста ребенка. Обещают также снизить платежи по медстрахованию, субсидировать лекарства по рецептам (например, чтобы инсулин обходился пациенту не дороже 35 долл. на месяц).

На более чем 1 трлн долл. заложено налоговых льгот для работающих семей, на «укрепление общественного здоровья» — полтриллиона.

Зато будут повышены налоги на корпорации — верхняя планка сдвинется с 21% до 28% (в сумме даст почти полтора триллиона), а также для людей с высоким доходами (более 400 тыс. долл. в год) — еще более триллиона.

Перечисление всех этих социальных благ и льгот занимает не один десяток страниц. В этом смысле Белый дом хочет подойти к президентским выборам во всеоружии.

Сколько Украина получит

Что касается помощи Украине, то, скорее всего, Конгресс вернется к этому вопросу в рамках обсуждения запрошенного Байденом дополнительного пакета ассигнований на 106 миллиардов долларов после Дня благодарения, то есть в самом конце ноября.

Белый дом сознательно увязал выделение 61,4 миллиарда долларов Украине с пакетом военной помощи Израилю на более чем 14 миллиардов долларов, а также с программой усиления мер безопасности на американо-мексиканской границе.

Последняя является излюбленной фишкой для республиканцев, которые настаивают на строительстве стены между США и Мексикой, а также на целом ряде других мер, которые призваны предотвратить поток как наркотиков через границу, так или нелегалов.

«Распаковать» эти предложения Байдена вряд ли удастся, поэтому республиканцы ради того, чтобы протащить те проекты, которые они поддерживают (в том числе поддержку Израиля), будут вынуждены пойти на какие-то уступки Белому дому и согласиться с финансированием Украины, которое, впрочем, республиканцы тоже не хотят полностью обрезать.

Весьма вероятно, что в результате общий размер помощи Украине несколько сократится, однако вряд ли можно ожидать радикального сокращения.

Например, со стороны республиканского спикера палаты представителей Майка Джонсона уже последовало предложение сократить размеры прямой бюджетной поддержки Украины (не на военные цели, а на сведение концов с концами в бюджетных тратах вообще) с 14,4 миллиарда долларов до 11,8 миллиарда.

Это не радикальное сокращение, хотя и оно будет болезненным.

Сколько Украине нужно

Верховная рада как раз только что приняла бюджет на 2024 год. Там в том числе довольно подробно даны и военные расходы.

В пересчете на евро доходы ожидаются на уровне 46 млрд, расходы — на уровне 87 млрд евро. То есть дефицит составит 41 млрд евро. На военные нужды в 2024 году в Украине планируется направить 44 млрд евро, или 22% ВВП страны.

При этом денежные средства на сектор национальной безопасности и обороны по закону могут быть покрыты исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ценных бумаг. Получается, что это почти все бюджетные доходы.

Однако бюджет еще и предусматривает внешние заимствования — в размере примерно 43 млрд евро. Вот примерно в таких размерах Киев рассчитывает на иностранную помощь.

Ранее представители украинского правительства называли цифру в 12–14 миллиардов долларов как раз как необходимую для прямой бюджетной поддержки (именно на эти цели в текущем году США выделили 10 млрд долл.). Но теперь, судя по всему, придется несколько ужаться.

Однако, учитывая, что Евросоюз все-таки не сведет, несмотря на растущие споры и возражения, помощь со своей стороны до нуля, что США тоже сколько-то «отстегнут» и пролоббируют, как обещали, выделение примерно 15 млрд от МВФ, искомые 40 с небольшим миллиардов евро Украина от коллективного Запада все-таки получит.