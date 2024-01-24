Уверенная победа на вторых подряд праймериз Республиканской партии по выдвижению кандидатов в президенты (в Нью-Гэмпшире) уже заставляет многих говорить о вероятности возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Соответственно, партнеры и противники Америки начинают прикидывать сценарии под названием «Трамп 2.0». Проще говоря: нам-то что с этого?

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава российского МИД Сергей Лавров, как ранее и другие представители этого ведомства, заявил, что возвращение Трампа на пост президента вряд ли повлияет на российско-американские отношения, потому что американские власти игнорировали огромное количество жестов доброй воли Владимира Путина. Нового в этой реакции ничего нет, впрочем. Это примерно стандартная реакция Москвы на всякие президентский выборы в Америке в последнее время: мол, нам все равно.

В то же время это традиционное «а нам все равно» — оно, конечно, не лишено дипломатического лукавства, поскольку российско-американские отношения в течение всего постсоветского времени, да и раньше, были до предела персонифицированы и в огромной степени зависели от того, как сложатся личные отношения лидеров двух стран. Скажем, в свое время между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем — младшим сложились поначалу неплохие отношения, что благоприятным образом повлияло и на межгосударственные связи. Хотя теперь в Москве говорят, что, мол, и Буш нас обманывал.

А вот отношения между Бараком Обамой и Владимиром Путиным не задались с самого начала — с того момента, как стало известно, что американский президент открыто высказался против возвращения Владимира Путина в Кремль и за второй срок тогдашнего президента Медведева.

Судя по всему — об этом, возможно, мы когда-нибудь узнаем более подробно, — сильно не задалась и встреча в Женеве в июне 2021 года между Путиным и Байденом. Это была попытка предотвратить уже тогда назревавший военный конфликт на Украине. И кто знает, будь на месте Байдена Дональд Трамп, возможно, история повернулась бы иначе. Но у Байдена, особенно учитывая историю деловых отношений его сына Хантера с украинской компанией Burisma, а также кураторство Байденом в роли вице-президента всей украинской тематики, тут сложилась своя кредитная история, которая, возможно, решающим образом повлияла на то, как потом повела себя Америка в последние недели перед началом СВО.

По опыту президентства Трампа сложилось впечатление, что чисто в личностном плане Путину было относительно легче иметь дело с Трампом, чем с его предшественником Обамой, да и Трампу с Путиным тоже. К тому же исторически повелось так, что советским, а потом и российским руководителям традиционно было легче иметь дело с республиканскими президентами, нежели с президентами-демократами. Прежде всего потому, что республиканцы были менее склонны навязывать Москве свою обширную гуманитарную повестку, включая тему прав человека в американском ее понимании.

Однако именно в период правления администрации Трампа — а если говорить точнее, то уже после госпереворота на Украине и присоединения Крыма в 2014 году — отношения России и США все в меньшей степени становились зависимы от отношений двух лидеров, они, как асфальтоукладочный каток, покатились под гору. Расхождений и противоречий было все больше, а желания компромиссов за счет, как считалось в обеих столицах, ущерба собственным национальным интересам, все меньше. К тому же импульсивный Трамп, который периодически высказывал какие-то пожелания относительно необходимости улучшить отношения с Москвой, действовал в условиях практически полного отсутствия на уровне политического класса США запроса на улучшение отношений с Россией. Не случайно именно в годы его правления Конгресс принял специальный закон, который ограничил возможности Белого дома снимать санкции с России без разрешения законодательной власти.

А ведь поначалу приход Трампа к власти и его неожиданная победа над Хиллари Клинтон вызвали в Государственной думе настоящие овации. Сейчас, конечно, те рукоплескавшие депутаты со стыдом смотрели бы эти кадры. А окончилось его правление довольно резким заявлением все того же МИД России, когда администрацию Трампа обвинили в том, что она «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов» и хотела «добиться односторонних преимуществ США в военно-стратегической сфере через продавливание ущемляющих интересы России однобоких условий».

Тогда же в МИД выразили надежду (и это тоже стандартная реакция на приход всякой новой администрации США), что команда Байдена займет более конструктивную позицию. Москва всего за несколько минут до вступления в должность 46-го президента США предложила новой администрации продлить действие Договора СНВ-3. Того самого, истекавшего в феврале 2021 года, который Трамп напоследок продлять отказался. Другое дело, что сейчас, уже при Байдене, Договор СНВ-3 выглядит скорее мертвым, чем живым, а перспективы переговоров по новому соглашению о контроле над стратегическими вооружениями более чем туманны. В этом смысле администрация Байдена вполне следует наследственному завещанию администрации Трампа.

Возможно, расчет Москвы поначалу был в том числе и на то, что Байден не такой импульсивный политик, как Трамп, он старше по возрасту и будет, мол, избегать резких решений. Кроме того, его помнят еще с советских времен, когда, будучи влиятельным сенатором, он занимал вполне «голубиную» позицию по внешнеполитическим вопросам.

Что касается Трампа, если он все-таки выиграет свой матч-реванш, то чисто по стилистике он гораздо более резкий политик, чем дедушка Байден, а в нынешней геополитической обстановке, накаленной до предела военным конфликтом на Украине, еще неизвестно, что для Москвы лучше: «полусонный» Байден или резкий, импульсивный Трамп, который может предпринимать довольно непредсказуемые действия.

Достаточно вспомнить, как в 2018 году Трамп принимал импульсивное решение выслать 60 российских дипломатов в ответ на отравления Скрипалей в Солсбери. Как писала позже американская пресса, решающую роль сыграла будущий директор ЦРУ Джина Хаспел (тогда она была замом директора), показавшая президенту фотографии якобы пострадавших от отравляющего «Новичка» детей и птиц. А потом нашептала в ухо нужные слова про высылку. Трамп позже даже сам признался, что погорячился, но ошибку свою не исправил.

Вообще именно при Трампе и произошли самые массовые взаимные высылки дипломатов и закрытия консульств в России и США. После начала СВО Россия и Америка ограничились лишь единичными высылками: просто некого уже стало высылать. Фактически при его правлении было в этом плане подготовлено решение посольства США в Москве (уже при Байдене) о полном прекращении выдачи виз россиянам (с мая 2021 года).

Не менее импульсивным было решение Трампа весной 2018 года нанести ракетно-бомбовые удары по правительственным войскам в Сирии — якобы в ответ на использование режимом Башара Асада химического оружия, что никогда не было достоверно доказано. Не обошлось тогда и без угроз в адрес Москвы. В ответ на российские предупреждения сбивать американские ракеты, особенно пущенные по российским военным базам в этой стране, тогда Трамп написал: «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и «умные»!». Также именно при Трампе произошло единственное до сих пор прямое боестолкновение американских войск в Сирии с отрядом ЧВК Вагнер.

Именно в период работы администрации Трампа со стороны США против России начали вводиться весьма серьезные экономические санкции, резко расширился список подсанкционных лиц, принадлежащих к высшему, в том числе российскому руководству. Администрация Обамы, хотя и формально отреагировала на присоединение Крыма в 2014 году, таких резкостей себе не позволяла. Наконец, именно Трамп уже в последние месяцы своего правления принял решение о начале поставок Украине американского оружия, это были противотанковые управляемые ракеты Javelin. На Украине считают, что они очень помогли ВСУ в первые месяцы военного конфликта, когда другие западные страны еще не приступили к поставкам оружия Киеву.

По аналогии Трамп может принять решение, скажем, о резком увеличении поставок систем ПВО Patriot, которых на сегодня у Украины всего два комплекса. Тогда как на вооружении только США таких комплексов 1200, и они также имеются у еще 16 стран. Недавно представители военного командования Украины заявляли, что для прикрытия критически важных целей стране надо всего 50 комплексов. Правда, они и стоят довольно дорого — вместе с боекомплектом более 1 млрд долларов за штуку (400 млн за пусковую установку и еще 690 млн за сами ракеты).

Трамп в душе прежде всего бизнесмен, привыкший вести переговоры с позиции силы, с напором, часто прибегая к ультиматумам. Но если в деловых отношениях ультиматумы, как правило, не приводят к смертельному исходу, то в отношениях между государствами все может быть куда как более драматично. Он несколько раз уже говорил, что готов урегулировать украинский конфликт чуть ли не за 24 часа. Трудно представить, как он может это сделать. Позвонив Зеленскому и сказав, что или ты садишься за стол переговоров с Путиным, или я тебя лишаю всей поддержки, а потом звонит в Москву и говорит: или ты садишься с Зеленским за стол переговоров, или я Зеленскому даю все оружие, которое только есть у США? Ну так себе вариант.

Впрочем, никаких хороших вариантов для Москвы в связи с предстоящими в Америке в ноябре 2024 года президентскими выборами вообще не просматривается. Потому что дело тут не в людях, а в том, что противостояние России с Западом и особенно с США уже давно вышло за пределы межличностных отношений.