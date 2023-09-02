На фоне заполнения европейских подземных хранилищ газа более чем на 90% вновь зазвучали призывы отказаться не только от российского трубопроводного газа (доля РФ в европейском импорте такого газа упала с более чем 40% до менее 10%, или менее 15, если вместе с СПГ), но и от СПГ. Импорт которого после начала СВО как раз всё время рос. Что происходит и к чему готовиться?

Иван Шилов ИА REGNUM

Формально, в отличие от нефти и угля, трубопроводный газ пока не попал под европейские санкции. Разрыв отношений, закладывавшихся еще в 60–70-е годы прошлого века, произошел в силу комплекса причин и обоюдных действий, в том числе односторонних отказов прежних основных импортеров Газпрома иметь дальше с ним дело. Однако СПГ, видимо, в этом смысле «не пахнет» или «пахнет меньше», воспринимаясь как бы обезличенно. Поэтому уже в прошлом, 2022 году экспорт российского СПГ в ЕС на фоне обвального падения экспорта по трубе увеличился на 33% по сравнению с 2021 годом, до 14,1 млн т (19,4 млрд куб. м). В текущем году тенденция усилилась: за первую половину текущего года Евросоюз импортировал уже 22 млн тонн российского СПГ, рост год к году — 40%, заплатив в ненавистную российскую казну около 5,3 млрд евро. В Европу было отправлено чуть более половины всего экспорта СПГ из России.

Кстати, стоит заметить, что оплату за СПГ Россия получает в долларах или другой конвертируемой валюте, а не в рублях, как было предписано (с конвертацией через «Газпромбанк») относительно трубопроводного газа, что стало поводом для многих европейских импортеров отказаться от такой схемы и, соответственно, импорта газа по трубе. Так что будем считать это еще одной причиной роста экспорта СПГ в ЕС из РФ. На фоне экспорта СПГ из США, правда, российские объемы выглядят все еще скромно. Так, США, которые давно мечтали вытеснить Россию с газового рынка Европы, — и вот, мечты сбываются — нарастили экспорт СПГ в Европу в прошлом году в 2,5 раза, выйдя на первое место.

Рынок СПГ вообще сильно диверсифицирован, гораздо более гибкий, и в этом его главная «прелесть» для покупателей. Хотя пока что за него приходится платить гораздо более высокую цену, чем за относительно более «дешевый» трубопроводный газ. Но тут уж с начала СВО безоговорочно «рулит» политика, а не экономика.

В результате общие расходы ЕС на импорт СПГ в прошлом году возросли в 3,3 раза, импорт шел из 27 стран, в том числе из России, что стало поразительным исключением из общей санкционной политики. В ЕС лидерами по объему импортируемого российского СПГ стали Испания (чуть менее 20% от общего объема продаж России) и Бельгия (17%), две страны, не отличающиеся мягкостью подходов к отношениям с РФ совсем. В Испании, кстати, это позволило резко сбить цены на электроэнергию к концу прошлого года, от которых стонали тамошние потребители. Среди других крупнейших импортеров российского СПГ в прошлом году были также Франция (рост импорта на 44% к 2021 г.) и Нидерланды. Среди мелких импортеров были Великобритания (в этом году отказалась полностью), а также Португалия, Италия, Греция и даже Литва.

Хотя сейчас в отдельных странах растет политическое давление в пользу отказа в одностороннем порядке (вне всяких санкций) от российского сжиженного газа. И правительство той же Испании (оно с трудом сохранило власть по итогам июньских парламентских выборов) пытается уговорить импортеров не заключать новых контрактов по СПГ с россиянами. Еврокомиссия, вне санкций, дала право странам — членам ЕС в одностороннем порядке отказываться от поставок российского СПГ.

Однако поскольку рынок СПГ — гораздо более гибкий, чем рынок трубопроводного газа, то позиции российских производителей СПГ в этой сфере выглядят гораздо более защищенными. И пока что экспортные возможности, в отличие от нефти, угля и того же трубопроводного газа, ограничены не столько прямыми или (и) косвенными санкциями, сколько производственными мощностями российских компаний.

Основной экспортный потенциал СПГ обеспечивает завод «Ямал СПГ» (17, 4 млн тонн в год), контрольный пакет которого принадлежит российской компании «Новатэк» (50,1%). Остальные доли распределены между французской Total Energies (20%), китайской CNPC (20%) и китайским же государственным Фондом Шелкового пути (9,9%). В основе «Ямала» — западные технологии. Второй крупнотоннажный производитель «Сахалин-2» (11 млн тонн, 51% акций у Газпрома), проект создавался на основе технологий англо-голландской Shell, которая из проекта вышла, продав свою долю «Новатэку», но в нем остались японские Mitsui и Mitsubishi (12,5% и 10% соответственно). Сейчас «Новатэк» строит второй завод «Арктик СПГ-2». Есть еще несколько среднетоннажных действующих проектов (газпромовских и «Новатэка»), но там объемы много меньше. Свободных мощностей производства СПГ сейчас в России нет. Даже в прошлом году на фоне резкого роста цен и спроса удалось увеличить производство СПГ в России лишь на 8%, и то в основном благодаря сокращению объема ремонтных работ на фоне хорошего задела, сделанного ранее.

С малотоннажными заводами СПГ картина получше, их мощность планируется уже в 2025 году увеличить в 2,5 раза, но это будут относительно небольшие объемы все равно (638 тыс. тонн). Сейчас более 60% объема производства малотоннажных СПГ-заводов идет на экспорт, остальное — на внутренний рынок. Росту экспорта в определенной мере препятствует монополизм Газпрома: разрешено продавать только через него, «Новатэк» имеет право самостоятельно в порядке исключения экспортировать только СПГ, произведенный на своих мощностях (на «Ямале»).

Зато малотоннажное производство СПГ базируется на отечественных технологиях. Впрочем, как теперь и среднетоннажное. Значительное увеличение крупнотоннажного производства СПГ, тоже на отечественных технологиях, запланировано примерно с 2030 года. Например, новый завод по производству сжиженного природного газа «Мурманский СПГ» будет работать исключительно на российской крупнотоннажной технологии «Арктический микс». Его плановая мощность — до 20 млн тонн СПГ в год. В 2023–2026 годах будут запущены еще три линии «Арктик СПГ-2» общей мощностью 19,8 млн тонн в год. Начато сооружение комплекса в Усть-Луге, плановый объем 13 млн тонн СПГ. В результате вместо нынешних примерно 30 млн тонн СПГ к 2030 году производство может вырасти до 80 млн тонн. Целевой правительственный показатель, как всегда, круглый — 100 млн тонн в год.

Даже в самом худшем случае в ближайшие пару-тройку лет, если не произойдет еще чего-то чрезвычайного, ЕС не станет полностью отказываться от импорта СПГ из России, но сосредоточится на цели полного прекращения импорта газа по трубе. Далее — как пойдет. Однако в этом случае, увеличив мощности по производству сжиженного газа, российские производители найдут рынок в других частях планеты. Под его экспорт будет подстроен, прежде всего, Северный морской путь.

В принципе, разработками СПГ-технологий надо было озаботиться раньше, в том числе ради газификации малонаселенных регионов самой России, не делая ставку только на мегапроекты строительства все новых и новых трубопроводов типа того же «Северного потока», где миллиарды в результате в буквальном смысле оказались выброшенными в трубу.