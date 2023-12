Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины, сообщает американская пресса со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ответ на участившиеся слухи и утечки по поводу готовящейся конфискации замороженных активов замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что такие действия могут стать причиной прекращения дипотношений между Москвой и Вашингтоном.

Помощь выделять не прекратят

Справедливости ради заметим, что куда большая часть российских активов находится не в США, а в Европе, точнее, в двух европейских депозитариях — Euroclear и Eurostream.

Поэтому, следуя логике, что за конфискацией активов должен следовать разрыв дипотношений, разрывать их придётся со всеми европейскими странами.

Оттого, как это ни покажется многим диким, сейчас Москва была бы заинтересована в том, чтобы Запад продолжал финансирование Украины из своих денег.

Это позволит выиграть какое-то время на поле боя. Если там ситуация прояснится в какую-то сторону (особенно в пользу России), то проблему активов можно будет решать уже в ином контексте.

Однако в России многие комментаторы попали в логическую ловушку, которая лучше всего характеризуется формулой «Пропаганда всем хороша, но главное, самим в неё не поверить».

Многие как раз и поверили в собственноручно выпестованный тезис, согласно которому Запад «устал от Украины» и денег больше ей не даст — тут-то она и падёт.

Запад действительно подустал от помощи Украине, однако это не значит, что он готов сейчас эту помощь прекратить. Поскольку главный политический стратегический тезис остаётся прежним: Запад по политическим причинам не может позволить России однозначно победить в этом конфликте, а Украине — однозначно проиграть.

Таким образом, вопрос стоит не о прекращении помощи, а о смене источника этой помощи. И чем большие трудности внутриполитического характера будут возникать у Запада для выделения Украине своих денег, тем быстрее и мощнее будет набирать силу тенденция, направленная на конфискацию российских активов. Для использования их во имя всё той же стратегической цели — не позволить России победить в военном конфликте.

Сколько на кону

61 млрд долларов (плюс несколько миллиардов по другим статьям) запрошены Белым домом в рамках пакета дополнительных ассигнований на 110 млрд. Он завис в Конгрессе, дедлайн принятия — не позже февраля, желательно в январе.

ЕС, со своей стороны, обсуждает выделение 50 млрд евро на четыре года, плюс около 20 млрд только на военную помощь Киеву. Пока обсуждение идёт туго, есть несколько стран-оппортунистов, вроде Венгрии. Примерно на начало февраля намечен чрезвычайный саммит ЕС для решения этого вопроса.

Но еще более примечательно то, что все утечки на тему готовящейся конфискации российских активов указывают тоже именно на конец февраля (ко второй годовщине СВО) как на дедлайн принятия решения по конфискации. Очевидно, что в зависимости от итогов обсуждения выделения собственных денег. Хронометраж, таким образом, понятен.

О каких российских суммах идёт речь? О внушительных. При этом стоит забыть ещё недавние разговоры про то, что, мол, «западники» точно не знают местонахождения российских авуаров. Это не так, всё они прекрасно знают

Около 260 млрд евро активов ЦБ РФ заморожены на сегодня в странах G7, ЕС и Австралии. Большая их часть — около 210 млрд евро — хранится в ЕС в виде наличных денег и гособлигаций в евро, долларах и других валютах. США заморозили лишь небольшую часть российских государственных активов — около 5 млрд. Что ещё раз показывает относительную уязвимость логики рассуждений замминистра Рябкова. В Европе большая часть активов — около 191 млрд евро — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Во Франции хранятся еще около 19 млрд евро.

Первые «ласточки, они же «черные лебеди», уже полетели. Так, Генпрокуратура ФРГ заявила, что подала запрос в суд о конфискации российских активов на сумму более 720 млн евро. Речь идет о средствах Национального расчётного депозитария (НРД). А конфисковать хотят за то, что после попадания под санкции депозитарий пытался перевести через американский банк указанную сумму на другие счета.

При этом немцы, по сути, пытаются применить закон задним числом. НРД попал под санкции раньше, чем вступил в силу закон ЕС, согласно которому их обход или попытка обхода стали считаться уголовным преступлением, которое влечёт за собой конфискацию соответствующих средств. Но теперь уже, видимо, даже педантичным немцам стало не до таких «глупостей».

Собственно, обход ограничений до недавнего времени и являлся единственным «законным способом» конфисковать замороженные активы. В 12-м пакете санкций ЕС конфискация уже предусмотрена как самостоятельная мера — так, мол, можно. Но применение всё равно остаётся на усмотрение конкретных стран. Кто-то уже почти готов (прибалты, финны, немцы), кто-то не вполне (французы). Отсюда и запрос на создание единого общеевропейского механизма, который возложит ответственность на чиновников Брюсселя и «коллегиальное решение».

Чем ответим

Пока реакция на уровне риторики идёт (если абстрагироваться от угрозы разорвать дипотношения с Америкой) весьма сдержанная. Мол, ответ будет «зеркальным». И это понятно. Ситуация отнюдь не простая, а вот именно «зеркального ответа» не просматривается. По той простой причине, что суверенных активов недружественных стран в России практически нет.

Всё, что уже заморожено (на счетах типа «С») или может быть заморожено, — это активы частные, физических и юридических лиц. Если в ответ на конфискацию своих суверенных активов Москва начнет конфисковывать активы частные, то как на это посмотрят не только инвесторы из дружественных стран, но и предприниматели и компании из стран недружественных?

Ведь многие из них всё ещё продолжают работать в России, иногда камуфлируя свое участие в технологических и инвестиционных процессах какой-нибудь фирмой-прокладкой с российским юридическим лицом?

Президент России уже на всякий случай подписал указы, которые разрешают конфисковать, а затем продавать активы европейских энергетических компаний российским бизнесменам.

Кремль поручил создать новые российские компании для приобретения акций Южно-Русского нефтегазового месторождения, которое в настоящее время принадлежит австрийской OMV и немецкой Wintershall. Два европейских энергетических гиганта, оба из стран, которые формально являются «недружественными», вместе владеют 60% акций буровой площадки на ледяном Крайнем Севере России.

Логика таких действий понятна. Россия тем самым пытается в условиях санкций против нефтегазового сектора, запретов на поставки ключевого оборудования и технологий для разведки и бурения нефти предотвратить деградацию стратегически важной отрасли.

Однако тем самым создаётся и прецедент — первой принудительной продажи бизнеса иностранной компании в стране. Впрочем, речь всё-таки идет не о том, чтобы отобрать даром, — деньги от реализации будут заморожены в России.

Ранее со схожей ситуацией столкнулась датская пивоваренная компания Carlsberg. До этого Россия только вводила внешнее управление в компаниях, принадлежащих иностранцам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в этой связи успокаивает: «Никакого процесса изъятия не было и нет». Пока нет.

Всё может выйти из-под контроля

В ЕС могут начать толковать ситуацию расширительно и попытаться создать юридический механизм, который позволит пустить замороженные российские активы на компенсацию западным компаниям, у которых Россия «отняла бизнес». И, как говорится, бог уже с ней, с Украиной.

ЕС ввёл в 12-м пакете санкций новый порядок: если российское подразделение европейской компании было в принудительном порядке передано в собственность или под контроль Российской Федерации, и оно находится в санкционном списке, можно будет забрать его активы и акции для, «среди прочего, выплаты согласованной адекватной компенсации» материнской компании.

Есть основания предполагать, что в случае, если процесс конфискации будет запущен, он может не остановиться только на суверенных активах. Через какое-то время, как пожар в прерии, он перекинется на замороженные частные попавшие под санкции российские активы. А потом, уже полностью выйдя из-под контроля, — на все российские активы просто по принципу паспорта владельца.

Пока «Большая семерка» продвигается к первому этапу этой «кражи со взломом». По сведениям газеты The Financial Times, G7 сильно продвинулась по пути выработки юридического механизма, который позволит использовать замороженные российские суверенные активы для помощи Украине (но, судя по всему, не только ей). Причем якобы — «на основе международного права».

Согласно концепции, изложенной в аналитической записке минфина США, утекшей в британскую газету, конфискация будет рассматриваться «как ответная мера со стороны тех государств, которые пострадали в результате нарушения Россией международного права». То есть гипотетически уже речь может пойти не только об Украине.

Прецедентов конфискации суверенных активов после Второй мировой войны в мире не было. Даже в случае с репарациями от Ирака в пользу Кувейта речь шла, во-первых, о решении на уровне Совбеза ООН. А во-вторых, на то было согласие и самого Ирака, который проиграл войну за Кувейт, в рамках формулы «нефть в обмен на продовольствие».

Однако «санкционеры» теоретически могут апеллировать (и это будет считаться, видимо, тем самым «международным правом») к резолюции Генассамблеи ООН 56/83 от 2001 года и дополнительным разъяснениям Комиссии ООН по Международному праву. Эти документы ввели понятие ответственности государств, нарушающих международное право — Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts (ARSIWA), а также должных мер противодействия. Это так называемая концепция «самопомощи» в международном праве.

В вышеупомянутой резолюции ООН сказано, что любое государство «может принять контрмеры в ответ на международно-противоправное деяние другого государства, целью которых является вернуть государство-нарушитель в соответствии с его международно-правовыми обязательствами. Такие контрмеры <…> обычно считались бы противоправными, но в данном случае противоправность действия «исключается», поскольку действие предпринимается против другого государства в ответ за нарушение им международного права (статья 22 ARSIWA). Если нарушение совершено против международного сообщества в целом, то уже <…> любое государство может ссылаться на ответственность государства-нарушителя» (статьи 42, 48 ARSIWA)».

А еще в американском Сенате имеется двухпартийный законопроект «О восстановлении Украины», Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians ACT — REPO Act. Он предусматривает наделение президента США полномочиями конфисковывать российские активы, которые прямо или косвенно принадлежат правительству РФ, включая активы Центробанка или Российского фонда прямых инвестиций.

REPO акт создаст Фонд поддержки Украины на основе российских суверенных активов в американской юрисдикции. Распоряжаться ими будет подразделение Госдепартамента — Агентство международного развития (USAID) в целях компенсации Украине нанесённого ущерба.

Целями использования фонда обозначены восстановление разрушенного хозяйства, обеспечение гуманитарной помощи гражданам Украины, а также другие, которые госсекретарь сочтет нужными применить в интересах Украины. REPO акт предусматривает взаимодействие с союзниками США по данному вопросу в формате двусторонних и многосторонних соглашений.

В случае наихудшего сценария конфискационная война может пойти «по беспределу» — по принципу национальной принадлежности активов. И эту кашу уже будет трудно, если вообще возможно, разрулить без полного «обнуления» ситуации. Скажем, по итогам большой войны.