Бывший президент США Дональд Трамп снова в центре внимания — против него уже три полноценных уголовных дела, светит четвертое, плюс еще маленькая куча других расследований. Как это все скажется на президентской избирательной кампании?

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Не вдаваясь в детали уголовных разбирательств, отметим, что американское законодательство позволяет Трампу баллотироваться на пост президента, находясь под следствием, судом или даже уже будучи осужденным. Хотя, конечно, сами по себе бесконечные разбирательства могут возыметь на избирателей должное (для демократов) воздействие, и они отвернутся-таки от «уголовника». На этом и строится расчет той части истеблишмента, которая хочет «закопать» трудно предсказуемого выскочку под грудой судебных тяжб. Которые уже обошлись Трампу в пару десятков миллионов долларов на адвокатов.

Последние, разумеется, будут всячески затягивать рассмотрение дел с тем, чтобы ни одно из них не закончилось судебным приговором на момент голосования в ноябре 2024 года. Обвинители, со своей стороны, будут стараться ускорить процесс. Специалисты при этом расходятся во мнениях насчет того, сможет ли Трамп в случае, если снова будет избран, помиловать сам себя. По крайней мере по одному делу, которое расследуется на уровне штата Джорджия (попытка фальсификации результатов голосования в штате и сопряженные с этим преступления), точно не сможет. Федеральная власть бессильна в данном случае против юрисдикции штата.

Республиканский фаворит

Пока получается так, что чем больше обвинений против Трампа, тем сплоченнее ряды его сторонников в партии. Хотя о своих президентских амбициях там уже заявили семь человек, более-менее всерьез конкуренцию Трампу может составить молодой энергичный губернатор Флориды Рон Десантис. Может, но пока не составляет. И даже перевес по взносам в его избирательный фонд примерно в два раза (Трамп пока «наскреб» лишь около 50 млн долларов) проблемы пока не решает. Ну не растет рейтинг, и всё тут.

Опросы показывают лидерство Трампа с отрывом примерно в 30 пунктов: не менее половины республиканцев готовы сейчас голосовать за его выдвижение от партии на праймериз. Десантис пока пользуется поддержкой 13–20% сторонников партии. Хотя до праймериз еще далеко, они начнутся зимой. Тем не менее такой разрыв пока видится непреодолимым.

В целом программа Трампа остается примерно той же — правоконсервативной. Но близкие к нему люди говорят, что он вынес кое-какие уроки из своего бурного правления и собирается более системно подходить к решению важнейших задач, стоящих перед Америкой, — не рубить сплеча, попытаться наладить хоть как-то отношения с истеблишментом.

По опросам Трамп не отстает от Джо Байдена, но и не сказать, что опережает. По последним данным, на общенациональном уровне обоих поддерживают примерно по 43% избирателей. Позиции Байдена прочнее среди «независимых» (то есть не придерживающихся четкой партийной ориентации), женщин, чернокожих (тут с большим отрывом), а также испаноязычных (хотя среди них позиции республиканцев в последнее время заметно укрепились).

Как ни странно, Байден опережает Трампа по поддержке среди молодых избирателей (на 10%), хотя при этом 80% из них признаются, что хотели бы выдвижения от Демпартии кого-то другого, а не политика, которому к окончанию второго срока стукнет 86 лет. Зато среди «пенсионеров» (тех, кому 65+) Байден — «любимчик»: 70% за то, чтобы он выдвигался вновь.

Главные проблемы Байдена — возраст и Камала Харрис

Возраст Байдена, пожалуй, главная проблема, которая беспокоит его однопартийцев. Но это далеко не единственная проблема. Еще несколько месяцев назад две трети демократов вообще не хотели выдвижения престарелого кандидата. Сейчас цифры несколько выправились: сегодня уже «целых» 45% демократов считают, что ему надо выдвигаться вновь (50% предпочли бы «кого-нибудь другого, помоложе»). Тем не менее 40% приверженцев этой партии выражают обеспокоенность его возрастом. Впрочем, лишь 5% выражают сомнения в его умственных способностях. На общенациональном уровне обеспокоенность возможными проблемами со здоровьем, и в частности с головой, президента гораздо выше.

Похоже, что на уровне руководства Демпартии и близкой демократам части политического класса формируется мнение, согласно которому, «если не Байден, то кто же?». То есть альтернативы не видно, а времени для раскрутки нового лица партии уже не остается (крайний срок для принятия соответствующего решения, видимо, был этим летом). В окружении Байдена при этом явно нет таких смельчаков, кто осмелился бы сказать ему в лицо: «Господин президент, в интересах партии и государства вам бы лучше пойти уже на пенсию, дав дорогу молодым».

Технически проблема с выдвижением Байдена на второй срок от партии по результатам еще не начавшихся праймериз выглядит на сегодня делом практически решенным. У него пока появилась лишь пара спарринг-партнеров, которые формально удовлетворят запрос избирателей-демократов на конкурентную политику. В Америке вообще не любят безальтернативного выдвижения и тем более выборов без выбора просто на уровне подсознания. Нужны дебаты, неудобные вопросы «инкумбенту» (тому, кто уже занимает выборную должность) от претендентов. Ну да, политическое шоу, если угодно.

Поэтому старине Бадену придется поднапрячься и изобразить борьбу с писательницей Марианной Уильямсон (пользуется поддержкой от 4 до 6 процентов демократов) и Робертом Кеннеди — младшим (племянник бывшего президента Джона Кеннеди пока имеет до 15% поддержки в партии). Этот «очередной Кеннеди» кажется неизбираемым по многим причинам, но «взбодрить» действующего президента своей повесткой отчасти сможет.

Большая проблема для демократов — это вице-президент Камала Харрис. Ведь «случись что с Байденом» — и она становится президентом Америки. При этом она непопулярна: 53% американцев имеют о ней скорее отрицательное мнение, 40% — положительное. Как «государственный деятель номер два» она себя никак не проявила.

Байден поручил ей курировать вопросы борьбы с нелегальной иммиграцией, каковое направление она успешно провалила. Теперь ей вроде поручат курировать процесс налаживания производства чипов в Америке — нечто, что само по себе и так уже работает (благодаря принятому стимулирующему законодательству «весом» в 53 млрд долларов), чтобы как-то подправить политическую карму.

Вообще в идеале Байдену стоило бы, наверное, заменить Харрис на Мишель Обаму. Но это чисто умозрительное предположение, пока никаких предпосылок к этому нет. Белый дом не дает утечек на предмет того, что президент сменит напарницу (кстати, за вице-президента избиратели формально голосуют в отдельном бюллетене).

Откровенно слабая фигура Харрис может стать объектом нападок со стороны республиканцев. Хотя обычно по вице-президенту не бьют, поскольку он считается второстепенной фигурой, и такая тактика в прошлом не приносила никаких успехов атакующим. Но на сей раз — особый случай по причине возраста Байдена.

Еще одной опасностью для демократов могут стать кандидаты от так называемых «третьих партий». Каких-нибудь «зеленых» и им подобных. В последние годы они, как правило, откусывают голоса у демократов. Скажем, выступив удачно на уровне даже одного-двух «колеблющихся штатов» и получив там 2–3% голосов, они могут склонить чашу весов в Коллеги выборщиков в пользу кандидата-республиканца.

Основная повестка кампании 2024 года

На первом месте по значимости для избирателей традиционно стоят внутренние проблемы самой Америки. Обывателя мало интересует, что происходит за ее пределами. По приоритетам опросы показывают, что самой важной проблемой 60% избирателей называют состояние экономики. Следующими по значимости следуют здравоохранение (33%), иммиграция (28%), состояние полиции и преступность (24%), аборты и экология (21%).

Далее, в порядке убывания, идут затраты на государственную бюрократию, вопросы жилья, наркомании и образования. Проблемы широко понимаемой национальной безопасности оказались на 10-м месте (10%), а внешней политики — на предпоследнем из сколь-либо значимых (4%), между «другие вопросы» и «проблемами транспорта и инфраструктуры».

Касательно поддержки Украины, конечно, у американских избирателей тоже есть мнение. Однако сама по себе эта проблема далеко не центральная даже во внешней политике. Там же не гибнут, в конце концов, американские солдаты. «Китайская угроза» имеет в этом плане гораздо больший вес в обывательской голове.

При этом чуть более половины американцев считают, что продолжение поддержки Киева отвечает национальным интересам США, лишь около 20% в той или иной степени с этим не согласны, колеблющихся или не имеющих мнения — примерно треть. По части уровня поддержки разброс относительно большой: 28% (данные Newsweek) полагают, что Америка «дает слишком много», 22% — что «слишком мало», около 30% — что в самый раз.

Самой большой внешнеполитической угрозой почти 40% американцев считают Китай, Россия лишь на втором месте (27%), на третьем — Северная Корея (10%). Иран практически куда-то «испарился». Внешнеполитические угрозы в головах американцев сильно «волатильны» по приоритетам, можно сравнить их в этом плане с низколиквидными (второсортными) акциями на бирже, которые могут «скакать» туда-сюда на десятки процентов.

В целом пока можно предположить, что вопросы внешней политики, включая военный конфликт на Украине, если (!) не произойдет каких-то резких обострений, продолжат оставаться на периферии политической повестки президентской избирательной кампании 2024 года. Во всяком случае они не идут ни в какое сравнение с тем, какое значение американцы придают социальным и медицинским программам Social Security, Medicare (для пожилых) и Medicaid (для бедных).

По этой причине трудно согласиться с некоторыми прогнозами, согласно которым американские выборы 2024 году будут иметь важное значение для определения дальнейших перспектив украинского урегулирования. Не стоит на это рассчитывать.