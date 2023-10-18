Словно специально к визиту президента США Джо Байдена в Израиле случилось событие, которое способно перевернуть всю картину драматично развивающегося кризиса.

Иван Шилов ИА Регнум

Помимо встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, у Байдена был запланирован саммит в Иордании с участием короля, а также главы Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Однако после того как на госпиталь в Газе упала ракета, унесшая жизни более восьмисот человек, этот саммит был отменен.

При этом Израиль, приводя тому определенные доказательства, обвиняет в произошедшем организацию «Исламский джихад» (запрещена в России как террористическая), ракета которой якобы не сработала и упала на госпиталь. В любом случае на распространяемых видеороликах видно, что произведенный ущерб вряд ли мог быть нанесен только одной ракетой. Вполне возможно, что под больницей проходил один из многочисленных подземных туннелей ХАМАСА, где они хранят свое вооружение.

Со своей стороны ХАМАС, а также все арабские страны и не только они, обвиняют в произошедшем Израиль. По всему Ближнему Востоку катится волна гневных демонстраций, часто сопровождающихся поджогами израильских посольств и консульств там, где они есть.

Сам Байден оказался в непростой ситуации.

Впервые за многие годы внутри его собственной Демократической партии симпатии большинства ее сторонников склонились в пользу Палестины, тогда как раньше две трети демократического электората были настроены произраильски. Явно сказался рост левых настроений в Демпартии, аналогично тому, как леваки по всей Европе поддерживали Палестину и палестинцев еще до трагического события в госпитале.

США уже направили в Восточное Средиземноморье две авианесущие группы, в составе которых находятся до 4 тыс. военнослужащих сил быстрого реагирования, которые теоретически могут быть задействованы в военных операциях в ходе разгорающегося конфликта. Особенно если базирующаяся в Ливане и поддерживаемая Ираном шиитская «Хезболла» откроет второй фронт против Израиля с севера. Также военная группировка США призвана оказывать сдерживающее влияние на Иран, если он вдруг задумает вмешаться в происходящее.

Пока Тегеран ограничивается грозными заявлениями и чисто символическими действиями типа объявления сбора данных добровольцев на случай, если придется воевать против «неверных». Таких пассионариев под зеленым флагом ислама набралось уже более 3 млн.

Произошедшая трагедия может стать спусковым механизмом для разрастания войны на Ближнем Востоке и распространения ее на весь регион, чего изначально не предполагалось.

До сих пор многие арабские страны, при всем их сочувствии палестинцам, были бы не прочь, чтобы проблема ХАМАСА была решена раз и навсегда. Тем более что он запрещен в таких странах, как Египет и Иордания. Однако теперь давление улицы может поменять настроение тамошних правителей. Это не значит, что они отправят регулярные армии воевать с Израилем, но это значит, что они могут сквозь пальцы смотреть на мобилизацию исламских радикалов со всего света и их проникновение в зону конфликта.

Впрочем, не исключен и такой вариант, что массовая гибель ни в чем не повинных людей, причем уже после недельных массированных бомбардировок Газы, по поводу которых протестные настроения в мире и так нарастали, может привести либо к задержке проведения наземной операции израильской армии в Газе, либо к урезанию ее масштабов, либо и вовсе к отмене.

Вполне возможно, что главная миссия Байдена как раз и состояла в том, чтобы уговорить Нетаньяху не горячиться и как-то спустить все это дело на тормозах. Потому что в противном случае, особенно если встанет непосредственная угроза существованию Израиля, Соединенным Штатам пришлось бы вписаться в конфликт непосредственно своей военной силой.

По слухам, распространяемым в американских массмедиа, Белый дом собирается запросить у Конгресса чуть ли не 100 млрд долларов на поддержку одновременно Украины и Израиля. Это несусветная сумма, и не факт, что ее удастся согласовать с палатой представителей, где большинство у республиканцев и которая пока не определилась со следующим спикером и не готова к возобновлению текущей работы.

Но даже с такими деньгами нынешний конфликт на Ближнем Востоке все равно не разрешить. Равно как и на Украине.

Деньги могут оказаться даже еще более бессильными против заряженных ненавистью к сионистскому государству тысяч и тысяч исламистских боевиков, вооруженных на порядок хуже израильской армии. На фоне яростных атак против израильтян так называемые «мясные штурмы» на фронтах Украины покажутся «военными учениями».

США не могут себе позволить поражение Израиля от каких-то «банд исламистов в тапках» даже в еще большей степени, чем они политически не могут позволить себе поражение Украины.

Это означало бы полный крах имиджа Америки как сверхдержавы. Это похуже любого, даже самого унизительного, поражения любой администрации на президентских выборах. Поэтому США хотели бы, судя по всему, заморозки ближневосточного конфликта, поскольку никакой легкой победы в нем не просматривается.

А вписываться в большую войну Америка совсем не хочет.

Да даже если представить невозможное, когда Америка бы «вписалась» за Израиль по полной, за горизонтом такой кровавой победы не видно пока никакого реалистичного плана построения мирного Ближнего Востока. Который включал бы в себя образование полноценного Палестинского государства, как это изначально и предполагалось планами ООН.

Во-первых, потому что со времени провозглашения этих планов слишком многое изменилось и границы предполагаемого государства проходят уже совсем по другим странам.

Во-вторых, за прошедшие десятилетия в палестинской среде вечных беженцев, равно как и на всем Ближнем Востоке, появилось большое число организаций, заряженных радикальным исламизмом. Эта идеология пришла на смену прежним левым и даже социалистическим воззрениям после распада Советского Союза, исчезновения социалистического блока и вместе с ним какой-либо социалистической альтернативы капитализму как системе.

Так что по-хорошему в том же секторе Газа, прежде чем строить там какие-то государственные институты, надо проводить полноценную деджихадизацию, по аналогии с тем, как проводилась денацификация в послевоенной Германии.

Иначе будет создано в основе своей террористическое государство, главным смыслом существования и ведущей идеологией которого будет требование уничтожения соседнего государства — Израиля. Это ничем не лучше, чем то, что есть сейчас.

Опять же, если рассуждать теоретически, главными кураторами строительства относительно миролюбиво настроенного Палестинского государства могли бы выступить те арабские страны, которые имеют собственный опыт борьбы с радикалами. В том числе речь идет о Египте (собственно, ХАМАС произошел от тамошних «братьев мусульман», запрещенных в РФ, с которыми режим генерала ас-Сиси нещадно борется) и даже Саудовской Аравии.

Однако теперь все эти вопросы откладываются на неопределенное будущее.

На первый план выходит лютая ненависть к «сионистскому государству», которая еще долго никуда не денется — вне зависимости от того, как и когда разрешится нынешний конфликт вокруг сектора Газа. Хотя, конечно, после большой войны с высокими шансами стать мировой многое будет списано в архив истории и можно будет начать с чистого листа.

Было бы кому…