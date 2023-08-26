Дональд Трамп подвергся унизительной процедуре ареста в тюрьме графства (округа) Фултон, штат Джорджия. Там сделали формально необходимое (хотя необязательное) «тюремное фото» бывшего президента. Это уже четвертое уголовное дело против Трампа. Три других ведут на федеральном уровне, но у штата Джорджия к нему собственные счеты.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Пока ничего ужасного с Трампом не произошло.

В тюрьме он пробыл около получаса (лиха беда начало), а затем был выпущен под щадящий для его уровня достатка залог в 200 тысяч долларов. Залог потребовался, чтобы он «не сбежал в Россию» (нет, это не шутка, такой аргумент звучал). Впрочем, в Америке вообще не очень принято держать людей в СИЗО до приговора суда по обвинениям в ненасильственных преступлениях.

В чем обвиняют Трампа?

Его и группу из 18 «подельников» обвиняют в целом в попытках отменить — и изменить — результаты президентских выборов 2020 года в штате. Обвинение разбито на 13 пунктов. Среди них значатся такие, как нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащими, заговор с целью подлога и подача ложных документов и т.д.

Выдвинутое прокурором обвинение подтверждено Большим жюри присяжных заседателей (не путать с судом присяжных).

Такой институт предусмотрен Пятой поправкой к Конституции США, согласно которой все уголовные обвинения должны проходить такую процедуру. Если только речь не идет о «сделке с правосудием».

Большое жюри обычно состоит из 16–23 присяжных (в разных штатах могут быть свои нюансы), решение о правомерности уголовного обвинения утверждается простым большинством голосов. Это отличает его от вердикта суда присяжных, который в англосаксонском праве (в том числе в США) по уголовным преступлениям должен быть единогласным (в России присяжные выносят вердикт простым большинством).

EDWARD M. PIO RODA/EPA/ТАСС Бывший президент США Дональд Трамп прошел в тюрьме округа Фултон процедуру ареста и освобожден под залог

Американская пресса писала, что республиканские сторонники Трампа устроили травлю присяжных в соцсетях и путем рассылки им всяческих угроз. По законам штата Джорджия имена присяжных заседателей не могут быть засекречены.

Логика тут в том, чтобы дать возможность защите «покопаться» в их бэкграунде и попытаться выискать там поводы для отвода. Например, присяжный вдруг был ранее судим или он не является резидентом (не проживает на территории) графства.

При этом протоколы заседания в данном штате носят закрытый характер. В отличие, скажем, от штата Нью-Йорк, где и сами протоколы, и показания свидетелей перед Большим жюри могут быть предоставлены защите и затем использованы в ходе основного процесса.

Так или иначе, обвинение (на 98 страницах, на минуточку) было утверждено. Это стало промежуточным успешным результатом усердной работы в течение двух с половиной лет прокурора округа Фултон Фани Уиллис.

Кто эта женщина?

Во-первых, она чернокожая (как и многие жители округа), что для Трампа не очень хорошо. Считается, что у 45-го президента и вообще у республиканцев с этой категорией граждан Америки отношения в целом плохие.

У нее «говорящая биография». Уиллис родилась в Калифорнии. Ее отец был членом «Партии самообороны «Черные Пантеры», леворадикальной организации афроамериканцев, ставившей своей целью защиту и продвижение гражданских прав чернокожего населения. В том числе с помощью вооруженной борьбы, в чем «Пантеры» противопоставляли себя учению Мартина Лютера Кинга, противника насильственных действий.

Zuma/TASS Прокурор Фани Уиллис (посередине)

Самым известным ее делом в прокуратуре округа Фултон (с перерывами она там работает почти 20 лет) было дело о мошенничестве в государственных школах Атланты (подделка результатов государственных тестов с целью завышения оценок). Она добилась осуждения обвиняемых по статье о рэкете и оргпреступности. В 2020 году она была избрана после перерыва окружным прокурором округа Фултон (в штате Джорджия это выборная должность).

Во-вторых, она «демократка», что для Трампа еще хуже, но дает ему основания выдвигать встречные обвинения в том, что весь это процесс — месть Байдена и элемент предвыборной борьбы с целью выбить его из президентской гонки 2024 года.

«Демократка» — это не значит, что Уиллис состоит в Демпартии. В Америке с конца ХIХ века госслужащим, судьям и прокурорам в том числе запрещено заниматься партийной и политической деятельностью (да и членства в партиях в Америке нет). Однако «партийную привязанность» там традиционно учитывают по тому, какой администрацией — республиканской или демократической — был выдвинут тот или иной судья или прокурор.

Считается, что это все же сказывается впоследствии на выносимых решениях.

Именно благодаря усилиям Уиллис среди пунктов обвинения Трампа оказались рэкет и оргпреступность (согласно так называемому закону RICO, RacketeerInfluenced and Corrupt Organizations Act, принятому в свое время для борьбы против мафии), что существенно утяжеляет обвинение в целом.

По мнению многих юристов, в данном случае аффилированность с оргпреступностью сильно натянута, причем прокурор Уиллис, как указано выше, уже не в первый раз прибегает к таким методам в своей практике. Расширенное применение закона RICO, хотя часто поддерживается законодательными органами и судами США, по мнению многих правоведов, нарушает фундаментальный принцип справедливости: уголовные законы должны четко информировать людей о том, что они могут и чего не могут делать.

Между тем в законе, направленном против организованной преступности, нет никакого четкого упоминания о попытках отменить или подтасовать выборы.

К тому же это первый случай, когда обвинения по закону RICO выдвигаются против бывшего президента. Для сторонников Трампа — это лишний повод говорить о «политической травле». Ведь в случае применения данного закона по обвинениям в подлоге, подтасовкам и т.д. обвиняемому по законам штата Джорджия грозит не пять-шесть лет, а не менее 20 лет.

Помимо этого, округ Фултон считается «продемократическим» (туда входит город Атланта, где велика доля чернокожего населения). Хотя сам штат до недавних пор считался «республиканским», то есть голосующим традиционно за РП.

Собственно, поэтому Трамп так рассчитывал на голоса его выборщиков. И узнав, что проиграл здесь жалкие 11 780 голосов, так расстроился, что стал названивать местным начальникам с просьбами типа «ну сделайте хоть что-нибудь, наверняка все это подтасовано, найдите мне эти голоса».

Республиканцы пытаются перейти в контратаку.

В местной легислатуре уже затеян процесс по смещению с должности прокурорши Уиллис на том основании, что она «действует политически предвзято», а сама чернокожая служительница закона хочет с помощью громкого дела выбиться в «селебрити левацких политических сил».

Кстати, вполне возможно, что в этом республиканцы и правы.

В Америке, между тем, что для судейских, что для прокурорских нет ничего хуже обвинения в том, что они политически предвзяты. Разве что еще обвинения в связях с мафией. Также республиканцы обвиняют (вернее, пытаются выявить эти нарушения) Уиллис в том, что она якобы координировала свои действия с федеральным минюстом, а также, возможно, использовала «федеральное финансирование».

И то, и другое было бы страшным нарушением и, если бы это удалось доказать, подорвало бы весь уголовный процесс на корню. Дело, заведенное в юрисдикции штата, по обвинению в нарушении законов штата, должно оставаться исключительно в юрисдикции штата и не должно быть подвержено никакому федеральному влиянию.

Тут есть оборотная сторона.

Если на уровне штата Джорджия Трампа осудят и, того хуже, посадят, то даже если он будет избран президентом, то вряд ли сможет сам себя помиловать. Нужно будет что-то еще придумывать. Идти в Верховный суд, скорее всего. Такие вот «гримасы федерализма».

Впрочем, в случае с Трампом Америка вообще идет нехожеными тропами, и тут, возможно, будет чем заняться (и даже не один раз) Верховному суду, решения которого, по сути, носят конституционный (и прецедентный) характер.

Пока же ни сам факт уголовного преследования (уже четырех), ни осуждение, ни даже лишение свободы по приговору суда никак юридически не препятствуют ни участию Трампа в избирательной кампании, ни победе Трампа в ней.

Так что основной расчет противников Трампа состоит в том, чтобы «закопать» его под грудой уголовных дел и судебных тяжб. Чтобы он потом «проиграл по очкам», то есть на выборах, а еще лучше — на праймериз в собственной партии (чего пока не просматривается). А еще лучше — успеть упечь его в тюрьму, откуда вести избирательную кампанию будет затруднительно.

Тактика прокурора Уиллис этому способствует, поскольку она собирается начать непосредственно судебное рассмотрение дела Трампа уже в октябре. То есть еще до партийных праймериз.

Zuma/TASS Билборд в Лондоне

Пока, впрочем, все происходящее с Трампом не особо повредило его избирательной кампании. Кажется, наоборот, чем больше против него выдвигается новых обвинений, тем сплоченнее ряды его сторонников, а все новые и новые сами по себе обвинения как бы «девальвируются».

Попахивает уже каким-то судебно-уголовным фарсом. Наваленная огромная куча уголовных дел у многих действительно ведь создает впечатление целенаправленной, притом политически мотивированной, травли.

Уже пошли в народ новые футболки с Трампом и слоганом «Никогда не сдавайся!».

Если бы праймериз в Республиканской партии начались сейчас, то Трамп вынес бы всех восемь своих конкурентов «в одну калитку»: за ним сейчас более половины избирателей-республиканцев, ближайший конкурент губернатор Флориды Рон Десантис отстает на 40%.

Никто из партийных соперников даже не осмеливается использовать тему уголовных дел в критике Трампа. Который, в свою очередь, даже не утруждает себя участием во внутрипартийных дебатах. В точности согласно принципу, по которому участие в дебатах с заведомо слабым соперником лишь ухудшает рейтинг лидера и неоправданно повышает рейтинг этого слабака.

Более того, шесть из восьми соперников по партии Трампа в борьбе за номинацию кандидатом в президенты заявили, что по-прежнему будут его поддерживать, уже на посту президента, если он будет признан виновным в суде, но победит на выборах.

Что же касается «тюремной фотографии», которая теперь есть и у 45-го президента Америки, то среди других обладателей этого «сувенира» все же можно наскрести пару-тройку вполне достойных людей. Например, певца Фрэнка Синатру и вышеупомянутого борца против расовой сегрегации доктора Мартина Лютера Кинга.