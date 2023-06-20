Визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин все-таки увенчался относительным успехом, поскольку американский гость был удостоен 35-минутной аудиенции у председателя КНР Си Цзиньпина. Когда самолет госсекретаря приземлился в Пекине в воскресенье, никакой уверенности в этой встрече у обеих сторон не было.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Однако говорить о том, что в ходе переговоров стороны разрешили все накопившиеся проблемы и срезали все острые углы, было бы неверно.

Визит госсекретаря планировался еще пять месяцев назад, но был сорван после инцидента с китайским то ли шпионским, то ли метеорологическим зондом, сбитым над Америкой. Однако поскольку обе стороны заинтересованы в том, чтобы сохранять рабочие отношения во имя масштабных взаимных экономических интересов, то отсрочка визита продлилась недолго.

Ни Пекин, ни Вашингтон не заинтересованы скатываться к открытой конфронтации. В том числе поэтому 35-минутная церемония в Большой зале народных собраний была обставлена по всем правилам китайского символизма в этикете. Когда только хозяин до конца понимает, что он вкладывает в те или иные многозначительные фразы.

Председатель Си выглядел сдержанно-доброжелательно, похвалив обе стороны (как пристало настоящему «небожителю», наблюдающим за происходящим на грешной земле свысока) за прогресс по «некоторым» — неуказанным — вопросам, заметив многозначительно: «Это очень хорошо».

У США и КНР накопилось немало разделяющих их проблем.

Пекин, в частности, обвиняет Вашингтон в том, что тот поддерживает стремление Тайваня к независимости, периодически предпринимая разного рода политические демарши в виде, скажем, визитов делегаций американского Конгресса. Однако в ходе данного визита госсекретарь вновь заверил партнеров, что таких намерений у Вашингтона нет и что он привержен идее сохранения статуса-кво.

Вряд ли, впрочем, таких заверений Пекину окажется достаточно. Тем более что Вашингтон не собирается сворачивать поставки вооружений Тайбэю.

Также Америку откровенно беспокоит растущее военное присутствие Китая в Юго-Восточной Азии, стремительное развитие китайских военных и вообще передовых технологий, что делает КНР главным геополитическим соперником США на ближайшие десятилетия.

Но и Китай обвиняет Вашингтон в нагнетании напряженности в ЮВА путем наращивания военных связей с региональными державами — соперницами КНР, включая Японию, Южную Корею, Филиппины, Австралию и Индию.

Наконец, Вашингтон, безусловно, хотел бы перетянуть Пекин на свою сторону касательно военного конфликта на Украине, резко ограничив сотрудничество Китая с Россией. А Пекин не устраивает политика США по сдерживанию технологического развития Китая посредством всевозможных санкций и ограничений (на поставку передовых чипов или оборудования для и производства, например).

Li Xueren/ XinHua/globallookpress Министр иностранных дел КНР Цинь Ган проводит переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Некоторые предполагают в этой связи, что Пекин может «разменять» поддержку России в конфликте с Украиной (хотя и очень ограниченную) на послабления в американских санкциях. Это очень упрощенный подход. Политика Китая более сложная, в том числе он не заинтересован в том, что на Западе сочли бы «разгромом России на Украине», поскольку это означало бы «возвышение Америки» как главного конкурента Китая, а также что следующей целью и жертвой уже может стать сам Китай.

Насколько известно, Блинкен пытался убедить партнеров возобновить каналы прямых связей между военными двух стран, которые, как уверяют в Вашингтоне, имеют решающее значение для предотвращения кризисов. Однако также известно, что в этой части миссия Блинкена провалилась. В частности, Китай отклонил предложение об официальной встрече между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Китая Ли Шанфу, находящимся под санкциями США. Логика проста: вы санкции сначала снимите, а потом будем разговаривать. У китайцев — собственная гордость.

Возможно, несколько большего госсекретарю удалось добиться по вопросу освобождения задержанных в Китае американских граждан. Однако детали по этой части будут известны позднее.

Вообще на фоне преобладающего пессимизма по поводу возможности достижения больших прорывов в двусторонних отношениях, команда Блинкена пыталась сделать ставку на договоренности по менее значительным вопросам, таким как выдача виз, увеличение числа коммерческих авиарейсов между странами, вопросы экологии, совместная борьба против изменения климата и так далее. Отчасти это справедливо: не стоит пренебрегать так называемыми мелкими вопросами, поскольку они во многом создают ткань двусторонних отношений, которые не могут строиться только на каких-то «хитах».

Например, Америку всерьез беспокоит так называемый «фентаниловый кризис». Из Китая идет поток химических веществ-прекурсоров в лаборатории в Южной Америке, там производится смертоносный опиоид, который потом попадает в Америку, где население подсело на обезболивающие.

Теперь вслед за госсекретарем продолжать работу по плетению этой ткани будут другие чиновники американской администрации.

Например, в ближайший недели в КНР собираются министр финансов Джанет Йеллен, министр торговли Джина Раймондо, спецпредставитель президента США по вопросам изменения климата Джон Керри. Если и эти визиты принесут хоть какой-то результат, то вполне возможно, что еще перед президентским выборами в Америке в следующем году состоится встреча лидеров двух стран.

Свою часть работы пытаются проделать и представители бизнеса.

На прошлой неделе Си Цзиньпин уделил гораздо больше времени Биллу Гейтсу, чем теперь госсекретарю Америки. В КНР в последние месяцы побывали Мэри Барра из General Motors, Джейми Даймон из JPMorgan Chase и Стивен Шварцман из Blackstone. Был недавно и Илон Маск, исполнительный директор Tesla и владелец Twitter. В марте КНР посетил гендиректор Apple Тим Кук. Это тоже часть взаимной «ткани», препятствующей дальнейшему сползанию в прямую конфронтацию.

Взаимные экономические интересы двух стран слишком велики, чтобы ими можно было полностью пренебречь в угоду какой-то там геополитике.

Zhai Jianlan/XinHua/globallookpress Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и директор канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном

В прошлом году импорт товаров США из Китая вырос на 6,3%, до 536,8 млрд долларов. Это чуть ниже максимума в 538,5 млрд долларов США, установленного в 2018 году. Да и экспорт из США в Китай, несмотря на сохраняющийся огромный профицит в пользу КНР, побил рекорды, увеличившись на 1,5%, до 153,8 млрд долларов. Следовательно соглашение о перемирии в торговой войне, подписанное в конце администрации Трампа, отчасти работает. Но лишь очень отчасти.

Что же Китай ввозит в США? На первом месте, как ни трудно поверить, компьютеры и электроника — на 161 млрд долларов. На втором месте — электрооборудование и компоненты (55 млрд), далее продукты нефтехимии (35 млрд).

У США на первом месте по экспорту в КНР — сельхозпродукция (30 млрд), из которых 18 млрд долларов — соя. Затем химикаты — 25,7 млрд долларов и на третьем месте — нефть и газ, вы не поверите, — на более 11 млрд долларов. Этот объем по стоимости сопоставим с российскими поставками: Китай закупил СПГ у России в прошлом году на 6,8 млрд долларов (плюс еще примерно 4 млрд за газ трубопроводный для КНР), что меньше объемов, закупленных у США, однако Россия заметно превосходит Америку по поставкам нефти в КНР.

В Пекине обеспокоены, как бы дальнейшее ухудшение отношений с Америкой не ухудшило инвестиционный климат в Поднебесной. Ведь именно Вашингтон задает тон на мировых финансовых рынках.

Уже в прошлом году иностранные частные инвестиции в Китай упали до самого низкого уровня за 18 лет — именно из-за роста напряженности в отношениях с США, ухудшения перспектив роста ВВП и опасений возможного отката экономических реформ в политике Си Цзиньпина.

Так, во второй половине 2022 года прямые иностранные инвестиции в Китай составили 42,5 млрд долларов, что на 73% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В последние годы почти не было новых заходов европейских компаний. А среди предприятий, которые продолжают инвестировать в Китай, подмечена тенденция к «внутреннему разъединению», когда компании, в том числе крупные автопроизводители, разделяют свои китайские и некитайские цепочки поставок, чтобы ограничить риски, например утечки технологий. Другие компании сократили свои операции в Китае или полностью отказались от них. К концу 2022 года количество иностранных производителей и других компаний в промышленном секторе Китая сократилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало первым снижением за три года.

Это в том числе связано с напряженностью между Вашингтоном и Пекином по поводу «утечек/воровства» передовых технологий.

В целом визит Блинкена в Китай не принес ни прорывов, ни новых скандалов. Сторонам было важно продемонстрировать, что каналы коммуникаций сохраняются, но каждая сторона остается при своих интересах и жертвовать ими не намерена. Будут скрежетать зубами, как говорится, но терпеть друг друга еще долгое время. Это не успех, но и не провал. Это бизнес. А если и неудача — то всем бы такие неудачи, на сотни миллиардов долларов.