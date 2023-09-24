После недавнего визита Джо Байдена во Вьетнам в СМИ просочились слухи: Вашингтон и Ханой ведут переговоры о заключении чуть ли не крупнейшей в истории отношений сделке по поставкам оружия между бывшими боевыми противниками. В том числе Вьетнам может получить истребители F-16.

Иван Шилов ИА Регнум

Соглашение о поставках американского оружия Вьетнаму стало бы логичным продолжением курса на восстановление (в 1995 году), а затем укрепление двусторонних отношений. Обе стороны двигаются по этому пути не спеша, но последовательно.

Скажем, отмена американского эмбарго на поставки оружия Вьетнаму произошла еще в 2016 году, во время визита в Ханой Барака Обамы. Семь лет назад. А нынче в ходе визита президента США поставлена задача двигаться в направлении установления «всеобъемлющего стратегического партнерства».

Ханой такими терминами не разбрасывается. Именно такой статус был присвоен российско-вьетнамским отношениям в 2012 году (аналогичным образом характеризуются отношения Вьетнама с Китаем, Индией и Южной Кореей). Американо-вьетнамские отношения в Ханое, где, согласно коммунистическим привычкам (в Китае аналогичная в этом плане культура), придают повышенное внимание формулировкам и терминам, сейчас имеют статус «всеобъемлющего партнерства».

Никто при этом не скрывает, что укрепление американо-вьетнамских связей может быть направлено отчасти против «китайской угрозы» по многим параметрам, начиная с того, что между странами существуют территориальные споры относительно островов в Южно-Китайском море, и заканчивая вопросами экономики.

Нельзя не отметить, что вьетнамские элиты (особенно военные) с трудом преодолевают моральные и психологические последствия Вьетнамской войны, завершившейся в 1975 году, и свои предубеждения против американцев. Этот лед постепенно топит экономика.

США являются главным экспортным рынком для Вьетнама, с чудовищным торговым профицитом в пользу Ханоя. Из 127 млрд долларов взаимного товарооборота в прошлом году этот профицит составляет 116 млрд. Для сравнения: в 2021 году объем торговли России с Вьетнамом достиг рекорда в 7,1 млрд долларов, но в 2023-м из-за санкций сократится минимум вдвое. Товарооборот с Китаем составляет немногим более 130 млрд долларов.

При этом именно Вьетнам стал главным направлением частичной или полной «релокации» американских (и не только) корпораций, которые покидают Китай на фоне растущих геополитических трений между Пекином и Вашингтоном.

В последние годы ряд крупных технологических компаний, в том числе Apple, Dell, Google и Microsoft, инвестировали миллиарды долларов во Вьетнам. Но и, наоборот, крупнейшие зарубежные бизнес-инвестиции Вьетнама на данный момент также находятся на территории США: в прошлом году компания VinFast, вьетнамский производитель электромобилей, объявила, что вложит внушительные 6,5 млрд долларов в строительство собственного производственного комплекса в Северной Каролине.

Вьетнам становится важной точкой производства современных полупроводников. Так, в начале текущего года импорт чипов из Вьетнама в США резко подскочил — в моменте на 75%, — заняв долю в 11% от его рынка в Америке. По прогнозам, индустрия чипов во Вьетнаме вырастет к 2027 году в объеме до капитализации в 26 млрд долларов.

И не случайно в делегацию Байдена, посетившего Вьетнам в начале сентября, входили представители крупнейших технологических корпораций Америки. Судя по всему, в ходе визита обсуждался и вопрос поддержки со стороны США наращивания производства современных чипов. Не исключено, что под это может быть выделено целевое финансирование в рамках американского закона CHIP Act (подписанный в апреле 2022 года CHIPS and Science Act предусматривает ассигнования в размере до 50 млрд долларов на поддержку американского производства полупроводников, в том числе на перестройку логистики поставок в целях снижения зависимости от Китая).

Символично и то, что недавно США открыли в Ханое новое здание посольства стоимостью 1,2 млрд долларов, что делает его самым дорогим дипломатическим комплексом США в мире.

Что касается поставок американских вооружений Вьетнаму, то прецеденты уже были. После снятия эмбарго в 2016 году были поставлены несколько кораблей береговой охраны и учебно-тренировочных самолетов. В то же время основным поставщиком вооружений Вьетнаму до последнего времени оставалась Россия (ее американцы, разумеется, хотели бы потеснить), на которую приходилось примерно 80% поставок. Российское или советское оружие составляет 80% вьетнамского арсенала.

При этом Вьетнам в последнее десятилетие ежегодно тратил на оружейный импорт не менее миллиарда долларов. После 2016 года США продали Ханою оружия примерно на 400 млн долларов. В то же время после начала военного конфликта на Украине западные санкции существенно осложнили российско-вьетнамское военное сотрудничество, хотя переговоры и контакты на сей счет не прекращались.

В нынешней ситуации налицо стремление Ханоя как минимум диверсифицировать свои военно-технические связи, не полагаясь только на Россию (кстати, Вьетнам и у Украины закупал оружие и запчасти). Например, в декабре прошлого года Вьетнам организовал первую военную выставку, на которую пригласил многих иностранных производителей (170 компаний из 30 стран), включая американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon.

В последние годы уже наметилась тенденция к сокращению российских военных поставок во Вьетнам за счет увеличения импорта из других стран — Израиля, Нидерландов и Южной Кореи. В годы пандемии импорт упал в разы, правда, в целом. И на этом фоне в 2021 году импорт российских вооружений составил лишь 72 млн долларов (30% от общего объема импорта) по сравнению с пиком 2014-го, составившим 1 млрд долларов (90% общего объема). Правда, в 2020 году импорт вооружений был еще меньше: при общем объеме в 32 млн долларов 9 млн пришлось на Россию.

Сейчас в Ханое, насколько известно из западных СМИ, обдумывают российское предложение о получении кредита на 8 млрд долларов целевым образом на военные поставки, но решение пока не принято.

Не стоит спешить на основании всей этой информации с выводами о том, что «Вьетнам уходит от России к Америке». А также от Китая — к ней же. Речь идет о диверсификации отношений, тем более что Вьетнам не имеет четких гарантий безопасности ни от одной внешней силы. Вьетнам не собирается отказываться от своего внеблокового статуса и не собирается размещать на своей территории иностранные военные базы.

Сближение с США пока что будет происходить, поскольку это не вызовет резкого противодействия Пекина, с которым Вьетнам рвать отношения — и даже существенно портить — не будет. Как не будет он демонстративно рвать отношения с Москвой.

Другое дело, что сегодня Россия мало что может предложить Вьетнаму в том, что определяет конкурентоспособность страны — в сфере новейших технологий. Тут скорее Москва была бы заинтересована в содействии Вьетнама (в производстве тех же чипов, например), но тот не будет нарушать западные санкции. Таковы реалии многополярного мира, где больше не работает принцип «кто не с нами — тот против нас». Теперь «все могут быть со всеми».