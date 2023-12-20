Верховный суд штата Колорадо вынес решение о запрете на включение имени Дональда Трампа в бюллетень для голосования на республиканских праймериз при выдвижения кандидатов от партии в президенты на выборах 2024 года. Что это означает в практическом плане?

Иван Шилов ИА REGNUM

В своем решении, вынесенном четырьмя голосами против трех, судьи штата Колорадо апеллируют к 14-й поправке к Конституции США, принятой в ХIХ веке после окончания Гражданской войны.

Точнее, к ее третьему разделу, где говорится, что «ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в Конгрессе, или выборщиком президента или вице-президента, либо занимать какую-либо должность, гражданскую или военную, на службе Соединенных Штатов или на службе какого-либо штата, если оно, приняв ранее присягу в качестве члена Конгресса или должностного лица Соединенных Штатов, или члена законодательного собрания какого-либо штата, либо исполнительного или судебного должностного лица какого-либо штата в том, что будет поддерживать Конституцию Соединенных Штатов, потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку врагам оных. Конгресс может двумя третями голосов каждой палаты устранить таковое ограничение».

Столь длинная полная цитата этого положения важна, поскольку отсюда начинается путешествие в глухо заболоченное пространство под названием «юридическая казуистика». Собственно, и мотивационная часть решения колорадских судей на 134 страницах тоже носит пространный характер.

В понимании колорадских судей речь идет о событиях 6 января 2021 г., когда сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, как считается, следуя его призывам «идти на Капитолий» и — буквально — «сражаться что есть силы за возвращение контроля над нашей страной». По сему поводу Трамп уже является фигурантом уголовного дела.

Однако сие решение судей, мягко говоря, небезупречно. Хуже того — откровенно попахивает политиканством. А в Америке не любят, когда политическое давление (в данном случае недопуск заведомо сильного кандидата к выборам) осуществляется в столь откровенной манере, будто США — это какая-то авторитарная страна третьего мира.

Тоньше надо в таких случаях, тоньше, деликатнее действовать, говорит на этот счет американская политическая практика. Чтоб комар носа не подточил.

Служит или исполняет обязанности?

Некогда Колорадо считался республиканским штатом, однако в последние годы большинство там голосует за демократов. Трамп в 2020 году проиграл штат (и 10 голосов в Коллегии выборщиков, соответственно) Джо Байдену с разницей 15% голосов, что довольно много по американским меркам.

Также стоит заметить, что все семеро судей Верховного суда штата были номинированы в разное время именно губернаторами-демократами (а затем избраны легислатурой штата). И хотя считается, что суды в Америке находятся вне политики, на практике всегда учитывают, кто условно является «консерватором», то есть назначенным/номинированным республиканцами, а кто «либералом», то есть номинированным демократами.

Steven Hirsch — Pool via CNP/Global Look Press Бывший президент США Дональд Трамп в зале суда

Для сравнения: в Верховном суде США сейчас расклад в пользу «консерваторов» — шесть к трем. Причем троих из судей Верховного суда выдвигал лично Трамп в годы своего президентства.

Поскольку решение Верховного суда Колорадо не вступает в силу немедленно, а подсудимому дано право на апелляцию, теперь Трамп и отправится в тот самый Верховный суд.

Ему желательно успеть получить положительное для себя решение до 5 марта, когда состоится так называемый супервторник и праймериз в Республиканской партии пройдут сразу в нескольких штатах, включая Колорадо.

А вообще-то, в идеале Трампу надо бы разобраться с Верховным судом до 4 января следующего года. Тогда государственный секретарь штата Колорадо должен будет сертифицировать участников праймериз в Республиканской партии.

Эту позицию сейчас занимает, разумеется, представитель Демократической партии Джена Грисволд. Однако, скорее всего, она все же будет вынуждена оставить фамилию Трампа в бюллетенях, поскольку исполнение решения Верховного суда штата отложено до вынесения решения Верховным судом США.

Более того, теоретически если решение Верховного суда США состоится уже после 5 марта и будет не в пользу Трампа, в случае его победы на праймериз в штате эти результаты будут дезавуированы.

Решение Верховного суда США будет носить конституционный, то есть прецедентный характер. Поэтому в случае положительного для Трампа исхода у него в избирательной кампании по крайней мере по этой части все будет нормально.

А вот если Верховный суд оставит решение Верховного суда штата в силе (руководствуясь принципом федерализма и доктриной «прав штатов»), то это будет означать для бывшего президента США настоящую катастрофу, поскольку примеру Колорадо могут последовать и другие штаты.

В решении колорадских судей есть за что зацепиться.

Во-первых, в 3-ем разделе 14-й поправки к Конституции США нет четкого определения, что, собственно, считать мятежом, а что считать «присоединением» или «участием» в мятеже или восстании.

Во-вторых, в этом разделе прямо не упомянута должность президента Соединенных Штатов, хотя упомянуты должности, в которых лица «состоят на службе у Соединенных Штатов».

Однако на сей счет в американском конституционном праве существует популярная трактовка, согласно которой президент Америки не служит Соединенным Штатам, а исполняет свои обязанности «от имени всего народа». Как известно, сам текст конституции США начинается с фразы «Мы, народ Соединенных Штатов…», которая указывает на главный источник власти в стране.

Собственно, именно на этом основании ранее нижестоящей суд того же штата Колорадо отказался снимать Трампа с республиканских праймериз, с чем Верховный суд штата в свою очередь не согласился.

Вокруг Трампа сложилась уникальная и беспрецедентная в политическом плане ситуация.

Он находится сразу под четырьмя уголовными делами, но при этом по всем опросам обходит по популярности Байдена на 4–6%. Причем обходит именно по общенациональным опросам, чего в последние годы за республиканскими кандидатами практически не наблюдалось.

Республиканская партия — это в буквальном смысле партия меньшинства американских избирателей, демократы имеют гораздо более широкую электоральную базу. Все республиканские президенты, которым удавалось выиграть выборы после Рональда Рейгана, получали меньшее в абсолютном выражении число голосов избирателей, чем оппоненты-демократы.

В том числе и сам Трамп, выиграв в 2016 году президентские выборы у Хиллари Клинтон по голосам Коллегии выборщиков, проиграл ей по общему числу голосов около 3 миллионов.

Сегодня Трамп обходит Байдена по поддержке в так называемых колеблющихся штатах, которые голосуют по-разному — то за республиканцев, то за демократов. Как правило, именно голосование в этих штатах решало исход президентских выборов в нынешнем веке.

Также Трамп безоговорочно лидирует пока и в самой Республиканской партии, намного опережая ближайших конкурентов в лице бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли и губернатора Флориды Рона Десантиса.

Собственно, именно популярность Трампа как наиболее вероятного соперника действующего президента на выборах в результате и может сработать в его пользу уже на уровне Верховного суда США.

Этот конституционный орган, оглядываясь на его историю, крайне неохотно вмешивался в вопросы текущей электоральной политики. А в данном случае речь будет идти о том, что фактически решение Верховного суда против Трампа будет означать сразу кардинальный пересмотр всего хода общенациональный избирательной кампании.

Вряд ли судьи отважатся на такой сомнительный юридический подвиг.