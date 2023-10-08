Ровно в 50-ю годовщину начала войны Судного дня (Йом Кипур, с 6 по 25 октября 1973 года) группировка ХАМАС, правящая в палестинском секторе Газа, начала операцию «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Насколько все серьезно и каковы геополитические расклады?

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Тель-Авиве

Непосредственных поводов к нападению вроде в последнее время не было, хотя палестинцы говорят о пересечении каких-то очередных «красных линий» в мечети Аль-Акса на Храмовой горе). Израильская разведка за дни до атаки докладывала, что ХАМАС тих и смирен, несмотря на огромное количество информаторов в палестинском анклаве, окруженном с одной стороны Израилем, с другой Египтом. Фактор внезапности был усилен еще и тем, что все произошло в шаббат, когда весь Израиль не работает, совпав еще и с празднованием сразу двух важнейших еврейских праздников — Шмини Ацерет (Восьмой день — праздничное собрание) и Симхат Тора (Радость Торы), которые следуют за длившимся неделю Суккотом и завершают так называемую череду осенних еврейских праздников.

По части внезапности в точности повторилась история полувековой давности, когда 6 октября 1973 года Египет и Сирия напали на Израиль и началась война Судного дня. Нападавшие хотели взять реванш за поражение в Шестидневной войне шестью годами ранее. Поначалу ход военных действий благоприятствовал атакующим, снабженным самым современным советским оружием против устаревших вооружений Израиля времен Второй мировой войны. Сюжет этот драматично описан в недавно вышедшем фильме «Голда» о тогдашнем премьере Голде Меир, которая якобы в какой-то драматичный момент даже хотела покончить с собой. Но потом вязла себя в руки. Тогда Израиль впервые со времени своего основания оказался на грани утраты государственности (ходили слухи о возможности применения им ядерного оружия). Но ход военных действий удалось переломить и выиграть войну, в том числе при помощи оперативной американской военной помощи.

Нынешняя атака на Израиль — самое серьезное испытание с той поры. А в чем-то и гораздо более опасное.

Впервые террористическая атака (будем называть вещи своими именами) в таком масштабе совершена непосредственно на территории Израиля. Были взломаны, причем относительно легко, на большом протяжении заградительные барьеры по периметру сектора Газа, боевики сотнями ворвались в несколько кибуцев и населенных пунктов, даже в относительно крупный город Ашкелон, где устроили стрельбу на улицах. Армия Израиля при этом потеряла в первые же часы некоторое количество боевой техники: ХАМАС захватил или уничтожил порядка десяти танков, захвачены склады с вооружением, нанесены удары по объектам инфраструктуры. Погибло беспрецедентное число мирных жителей Израиля — не менее 300 в первый же день (в секторе Газа потери гражданского населения от ответных ударов оцениваются примерно в такие же цифры).

Самый главный фактор, который может оказать влияние на дельнейший ход этого конфликта: в заложники взяты десятки гражданских лиц, включая женщин и детей, наряду с несколькими десятками военных. По некоторым данным, всего уже более 700. Все они увезены в сектор Газа. Включая даже иностранных рабочих, попавшихся под горячую руку. ХАМАС считает их всех «военнопленными». В перспективе речь может идти о формировании «обменного фонда»: в израильских тюрьмах в настоящее время находятся не менее 4 500 палестинских заключенных (по некоторым оценкам до 7 тысяч), из которых более 300 содержатся там без права на судебное расследование, поскольку обвиняются в террористической деятельности.

Любопытно, кстати, что мировое сообщество не сильно возбудилось по этому поводу, несмотря на то что боевики сами же распространяли кадры издевательств и пыток над захваченными. Есть в Сети и кадры десятков расстрелянных мирных жителей. Но нет и близко шума, поднятого после известных трагических событий в украинской Буче. Или «это другое?»

Тут исламисты, возможно, все же дали маху и переборщили с пиаром собственных зверств. Они широко разошлись в Telegram, а также в популярных на Западе соцсетях, включая экс-Twitter (ныне X), которые по прежним временам подвергли бы такие кадры цензуре политкорректности.

Впрочем, за ходом стремительно разворачивающихся событий читатели могут следить сами. Остановимся на раскладах.

ХАМАС

Столкновение с ним для Израиля, который ушел из Газы в 2006 году «по соглашению сторон» (и это явно было ошибкой), было вопросом времени. Радикальная группировка захватила власть в двухмиллионном анклаве в результате выборов в 2006 году, потеснив позиции более умеренной Организации освобождения Палестины (сказалось еще массовое недовольство тотальной коррупцией в ней, вскрывшийся после смерти ее многолетнего лидера Ясира Арафата).

На территории Газы практически отсутствует какая-либо экономика. Снабжение продуктами, водой и электричеством сектор получает из Израиля (электричество уже отключили). Люди существуют в основном за счет международный гуманитарный помощи, две трети из которой поступает от Евросоюза. Однако несмотря на то, что этой помощи за последние годы было передано уже на десятки и даже сотни миллионов долларов, это никак не помогло наладить более-менее нормальную жизнь в этом анклаве.

ХАМАС тратит огромные средства на организацию терактов, закупки оружия, изготовление самодельных ракетных систем (из стальных труб). Делают и ударные беспилотники, подтверждая тем самым, что дроны — это очень эффективное средство для «войны нищих» против гораздо лучше оснащенных армий. По мере накопления этих систем они выпускаются в сторону Израиля совершенно не избирательным образом.

В основе идеологии ХАМАС лежит принцип, согласно которому еврейское государство просто не имеет права на существование. Согласимся, что договориться о каких-либо приемлемых принципах мирного сосуществования на таких условиях довольно трудно. Однако долго вести полномасштабные военные действия против армии Израиля боевики все же не смогут. Если только не получат мощного регулярного снабжения извне, том числе в виде людской силы из числа желающих повоевать с евреями исламистов.

Иран

Тегеран разделяет основополагающий идейный принцип ХАМАС — Израиль не имеет права на существование. В основе такой непримиримости лежит, конечно же, религиозная вражда. Есть основания предполагать, что нынешнее обострение было, по крайней мере, отчасти инспирировано Ираном, которому не нравятся планы Соединенных Штатов по налаживанию мирных конструктивных отношений между Израилем и другим неформальным лидером арабского мира — Саудовской Аравией. Эр-Рияд, как известно, является давним региональном соперником Тегерана, в основе тут тоже лежат религиозные разногласия — между шиитами и суннитами.

Контакты между Израилем и Саудовским королевством действительно в последнее время участились. Так, в конце сентября состоялся первый в истории официальный визит израильского министра туризма Хаима Каца в Эр-Рияд. Все шло к тому, что израильтяне и саудовцы могли бы достигнуть соглашения при посредничестве Вашингтона, вплоть до установления дипломатических отношений. На недавнем саммите G20 Байден предложил создать новый транспортный и экономический коридор (как альтернативу китайскому «Один пояс — один путь») от Индии до Европы, который объединил бы общими проектами в том числе Израиль и страны Персидского залива. В таком случае палестинский вопрос мог быть отодвинут в сторону. И вот ХАМАС и их союзники, очевидно, решили о нем напомнить, поставив при этом Эр-Рияд в крайне неудобное положение. Хотя, разумеется, саудиты, как и другие арабские страны, уже выступили в поддержку палестинцев и с осуждением Израиля.

На стороне ХАМАСа, особенно если карательная операция Израиля перекинется на территорию Газы, в войну против ненавистного еврейского государства уже выразила готовность вступить другая радикальная исламская группировка, ливанская «Хезболла». Она уже начала обстрелы позиций ЦАХАЛ с севера. Это серьезная военная сила, она также пользуется поддержкой Ирана. В последние годы «Хезболла» активно проявила себя в ходе гражданской войны в Сирии, воюя на стороне правительство Башара Асада и, объективно, в союзничестве с российскими войсками в Сирии.

Пока нет признаков, что сам Иран был бы готов на государственном уровне ввязаться в войну с Израилем, поскольку такой оборот событий приведет уже к подключению гораздо более серьезных игроков, а именно Соединенных Штатов, которые не могут позволить, чтобы Израиль пал под ударами исламистских группировок. Вашингтон пока уверяет, что у него нет сведений о причастности Ирана (на государственном уровне).

Саудовская Аравия и другие арабские страны

Помимо заявлений о солидарности «со справедливой борьбой палестинского народа» в краткосрочном плане они вряд ли отважатся на организацию серьезной помощи исламистам. Надо учитывать, что они потенциально являются угрозой в том числе самим арабским режимам. Из соседей наиболее враждебно настроена Иордания, но она пока ограничивается патрулированием границы самолетами.

Еще есть, конечно, Сирия, но ей сейчас все же не до Израиля, хотя ее территория может быть использована той же «Хезболлой» для атак.

Египет под водительством генерала Сиси вряд ли будет в восторге от разжигания исламистских страстей. Исламисты для него самого — большая политическая проблема. Скорее всего, он не позволит использовать свою территорию как базу для действий против Израиля. Израиль уже обратился к Египту для посредничества в переговорах с ХАМАС по вопросу обмена захваченными лицами. При этом арабские страны имеют, конечно, рычаги воздействия на ХАМАС, поэтому Вашингтон уже обратился к Египту и Саудовской Аравии с просьбой содействовать в разрешении конфликта.

США

Вопреки мнению конспирологически настроенных аналитиков, разжигание данного конфликта Америке совсем не на руку именно сейчас. Байден и раньше был «под подозрением» (как до этого и Обама) в части «потворствования арабам» и «недостаточной помощи Израилю», его отношения с премьером Нетаньяху далеки от идеальных. Получить себе в оппоненты в предвыборный год еще и могущественное произраильское лобби в Америке — так себе перспектива.

Нельзя исключать, что, если боевикам-исламистам со всех точек Азии, начиная от Афганистана и кончая соседними странами, удастся все же пробраться в зону военных действий, это может перерасти в полномасштабную войну, в том числе уже на территории самого Израиля.

Еще опаснее станет ситуация, если к этой войне подключится какая-либо из мусульманских стран на государственном уровне. Речь прежде всего об Иране. Тогда уже будет поставлен вопрос о непосредственном участии в военном конфликте Соединенных Штатов, которые имеют с Израилем соглашение о гарантиях безопасности. Пока появились сообщения, что Байден выступил за выделение Израилю 8 миллиардов долларов на военную помощь. Хотя деньгами тут особо не поможешь.

А вот, что будет делать Вашингтон, если потребуются от него более решительные действия, не очень понятно. Разумеется, есть «фактор Украины». Увеличение поддержки Израиля, в том числе оружием (в котором он в действиях против заведомо хуже вооруженного ХАМАСа все же пока не нуждается), потребует отвлечения средств от Украины. Такой постановки вопроса в США, да и вообще в НАТО, хотели бы избежать.

Россия

Российское руководство в данной ситуации оказалось в непростом положении. Россия имеет более-менее нормальные отношения как с Израилем, так и с палестинцами. В том числе, хотя и не на официальном уровне, рабочие отношения поддерживаются с так называемым политическим крылом группировки ХАМАС. А союзная с ним «Хезболла», как было уже отмечено выше, является непосредственным союзником ВКС России в Сирии.

В последнее время также произошло заметное сближение Москвы и Тегерана на фоне антироссийских санкций и определенной поддержки в сфере военно-технического снабжения, которую, по некоторым данным, Иран оказывает России.

В этих условиях МИД России не решился однозначно осудить какую-либо сторону конфликта, призвав к сдержанности и решению спорных вопросов за столом переговоров. Москва будет избегать того, чтобы занять в этом конфликте позицию одной из сторон. В то же время наверняка на Западе могут пойти разговоры (да уже, собственно, пошли), что происходящее, дескать, «на руку Путину», которому якобы вообще выгоден хаос во всем мире до такой степени, чтобы всем стало «не до Украины» и чтобы как раз Америка встала перед неудобным выбором: или поддерживать Украину дальше в прежних объемах, или встать решительно за Израиль. Будет неудивительно, если появятся публикации или даже политические заявления о том, что, дескать, Москва сговорилась с Тегераном, чтобы устроить заваруху на Ближнем Востоке именно сейчас. Заодно и чтобы поддержать цены на нефть, начавшие было падать.

Что дальше

Наиболее вероятный сценарий — это продолжение активной фазы военного конфликта на протяжении, возможно, даже нескольких недель, в течение которых ХАМАС исчерпает ресурсы для дальнейшего масштабного ведения военных действий, прежде всего самодельных ракет.

С большой вероятностью после отражения вторжения на свою территорию Израиль все же предпримет попытку провести наземную карательную операцию в самом секторе Газа. При этом всякие военные действия в этом районе будут осложняться, во-первых, высокой плотностью населения, во-вторых, очень густой городской застройкой, в условиях которой очень трудно вести какие-либо боевые действия без серьезных потерь среди гражданского населения.

При этом боевики ХАМАС как и многие исламисты, как и вообще теперь принято в ходе многих военных конфликтов, используют заведомо мирные объекты, такие как школы, больницы и даже здания, занятые ведомствами ООН, для размещения своих военных объектов, в том числе огневых точек. То есть они используют гражданское население в качестве живого щита, вынуждая противника наносить по ним удары с неизбежными потерями среди гражданского населения.

Одна из целей такой тактики — добиться осуждения действий атакующих сил со стороны международного сообщества.

Израильское руководство уже сообщило о принятом принципиальном решении провести операцию в секторе Газа.

В отличие от прежних времен, есть очень существенный сдерживающий фактор: наличие десятков или даже уже сотен заложников в руках исламистов. Ранее Израиль уже прибегал, вопреки принципу, согласно которому «с террористами нельзя вести переговоров», к размену своих граждан на палестинцев, причем в несоизмеримой пропорции в пользу последних.

Премьер Нетаньяху стоит перед очень сложным политическим и моральным выбором. В идеале он хотел бы «окончательно решить палестинский вопрос в части сектора Газа». Но сделать это будет можно только ценой огромных потерь с обеих сторон. Хорошо бы всем, конечно, сесть за стол переговоров и договориться полюбовно. Но в мировой политике теперь «так не носят».