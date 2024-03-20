Результаты недавнего опроса общественного мнения, проведенного службой Гэллапа, покажутся многим в России неожиданными. Мало того что наша страна в глазах среднестатистических американцев вовсе не главный враг, так еще и количество американцев, считающих Россию таковым, снижается. Зато появились те, кто называет главным врагом Украину и Израиль.

Иван Шилов ИА Регнум

«Премиальную роль» главного врага Америки в глазах американцев вот уже третий год подряд держит Китай. Правда, есть тенденция к снижению «роли Китая и России»: год назад 50 процентов американцев считали Китай главным врагом Америки в мире, Россию называли 32 процента опрошенных. В этом году доля Китая снизилась до 41 процента, а доля России до 26 процентов.

В целом ответы американцев на вопрос о главном враге вполне совпадают с тенденциями, которые наблюдаются в освещении международной повестки со стороны американских массмедиа, где с огромным преимуществом господствуют либералы, склонные видеть мир сквозь очки глобализма. Сквозь эти очки именно глобальное соперничество Америки и Китая составляет основную суть нынешней международной повестки. Именно Китай объявляют главной проблемой и главным противником как действующий президент Джозеф Байден, так и претендующий на его место Дональд Трамп. Хотя Байден делает это реже.

Россия в глазах американцев, с подачи все тех же массмедиа, — это страна, которая занята сейчас исключительно военным конфликтом на Украине, а поэтому ей в общем совсем не до Америки. В этом смысле представление, согласно которому Россия на Украине опосредованно воюет со всем коллективным Западом во главе с США, американцами отнюдь не разделяется. Америка с нами, строго говоря, в представлении большинства самих американцев не воюет. Америка, согласно таким представлениям, всего лишь «противостоит агрессивной России руками украинцев».

Такая точка зрения, в том числе, предполагает категорическое неприятие самой идеи отправки на Украину непосредственно американских военных. В том числе и поэтому администрация Байдена неустанно подтверждает приверженность позиции, согласно которой американские войска на Украину отправлены и не будут.

Данные опросов вновь подтверждают также старую истину, согласно которой современное общественное мнение — и американское тут никак не исключение — крайне уязвимо по отношению к манипуляциям со стороны массмедиа. То, что выносится на первые полосы и формирует общественное сознание. Массовое сознание может подвергаться при этом довольно быстрым манипуляциям.

Достаточно сказать, что всего 5–6 лет назад главным врагом Америки называли Северную Корею. Потому что она была на слуху. Потому что этой конкретной проблемой вдруг озаботился лично президент Дональд Трамп. Потому что в газеты и на телевидение попадали чуть ли не каждые военные учения КНДР, а также пуск ими каких-то баллистических ракет, которые куда-то прилетали, вслед за чем следовали длинные рассуждения о том, что вот, мол, еще немного — и северокорейская ракета прилетит непосредственно на Западное побережье США.

Что изменилось с тех пор во внешнеполитическом поведении Пхеньяна? По большому счету ничего. Разве что сильно ужесточилась риторика в отношении Южной Кореи, где расквартированы не менее 30 тысяч американских военных. Произошло также полное сворачивание каких-либо намеков на процесс мирного урегулирования между двумя частями прежде одного государства.

То есть, с объективной точки зрения, сейчас угроза войны между Пхеньяном и Сеулом гораздо выше, чем она была при Трампе. В случае ее возникновения неизбежно потребуется уже непосредственное вмешательство в этот военный конфликт Соединенных Штатов. Что, в свою очередь, реанимирует страхи и ужасы времен Корейской войны начала 1950-х.

Однако сейчас Северную Корею считают главным врагом Америки всего 4 процента населения. Просто потому что эта тематика ушла из массмедиа, в том числе потому что она надоела обывателям.

Ровно таким же образом Иран находился в топе главных американских врагов аж пять раз за период между 2006 и 2012 годами.

Изменилось ли с тех пор поведение Ирана? Опять же, если судить с точки зрения самой Америки, то изменилось в гораздо более худшую сторону.

Иран фактически сейчас стоит за спиной йеменских хуситов, которые подрывают своими атаками судоходство в Красном море. Именно Иран стоит сейчас и за исламистами, с которыми уже не первый месяц воюет главный союзник США на Ближнем Востоке, Израиль. Военная мощь Ирана за последние 15 лет не сократилась, а выросла, равно как и значительно продвинулись его способности в ядерной сфере, в том числе по обогащению урана после того как США сами, с подачи Дональда Трампа, вышли из «ядерной сделки» с этой страной.

Однако в столь глубокий для американских массмедиа анализ причин роста реальной, а не виртуальной враждебности и силы Ирана ни обыватель, ни тем более сами американские массмедиа вдаваться не склонны.

При этом касательно восприятия того, кто является врагом Америки, в США наблюдается достаточно сильные межпартийные расхождения.

Так, с точки зрения избирателей Демократической партии, на первом месте по этой части именно Россия. И этот нарратив, и это восприятие формируется прежде всего тем, что говорит и делает президент Байден.

Причем если говорить именно о сторонниках Демократической партии, то на первое место Россию в качестве главного врага Америки избиратели-демократы ставили все последние 5 лет. Еще до всякой СВО. В этом смысле они живут в собственном информационном пузыре.

Среди тех, кто называет себя независимыми, главным врагом видится опять же Китай. А среди республиканцев главным врагом Россию склонны видеть вообще не более 15–20 процентов американцев.

Одним из сюрпризов нынешнего опроса по поводу главных врагов оказалось то, что в их число впервые в истории попали две новые страны. По 2 процента набрали Израиль и, как ни удивительно, Украина.

С Израилем, впрочем, можно найти вполне логичное объяснение.

Тут концентрация ненависти тоже находится в основном в рядах Демократической партии, среди избирателей которой много мусульман — те испытывают к Израилю соответствующие чувства по определению. Также Демократическая партия в последнее время довольно сильно «полевела», а леваки во всем мире Израиль, мягко говоря, не любят, зато симпатизируют палестинцам. Поскольку среди леваков вообще принято симпатизировать тем, кто считается жертвой того или иного конфликта.

Это объясняет мятущуюся позицию официального Вашингтона.

Там хотели бы, чтобы военный конфликт в Газе рассосался каким-то чудесным образом сам собой, и как можно быстрее. Чтобы не портить идущему на переизбрание Байдену электоральную картину. Внутри собственной партии его критикуют как раз слева за слишком, по мнению левых, решительную поддержку Израиля и отказ от гораздо более решительной поддержки Палестины и, главное, идеи образования Палестинского государства.

Под воздействием таких настроений доля американцев, которые считают, что США должны оставаться нейтральными по отношению к израильско-палестинскому конфликту, снизилась за последние полгода с 64 до 56 процентов. При этом подавляющее большинство республиканцев (56%) считают, что Вашингтон должен решительно занять только сторону Израиля, тогда как большинство демократов (62%) и независимых (60%) остаются приверженцами как раз нейтралитета.

Что касается Украины, то причины, по которым 2 процента американцев вдруг теперь считают ее аж «главным врагом Америки», достаточно туманны.

Отчасти, наверное, это можно объяснить чисто этническими предпочтениями. Поскольку тех, кого называют в Америке русскими (имея в виду в том числе потомков иммигрантов из России, включая все «советские национальности», в том числе евреев), насчитывается более 3 миллионов человек. Среди них может быть достаточное количество тех, кто просто болеет «за своих» и против, соответственно, «чужих». Также враждебность по отношению к Украине может наблюдаться среди тех, кто считает себя сторонниками правых взглядов, в том числе на фоне того, что склонные к левизне демократы в подавляющем большинстве своем как раз симпатизируют Киеву.

В любом случае можно не сомневаться: если массмедиа придумают какие-то новые манипулятивные ходы, американское общественное мнение быстро откликнется и найдет нового «главного врага».