На саммите «Большой двадцатки» представители США, Европы и Индии раскрыли планы по созданию нового «транспортного торгового коридора», который свяжет Индию (а через нее страны Юго-Восточной Азии) с Ближним Востоком, включая Израиль, и Европой. О чем речь и при чем тут Китай?

Иван Шилов ИА Регнум

В первую очередь данный инфраструктурный проект направлен на то, чтобы соединить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, а затем Израиль грузовой железной дорогой. Далее путь проляжет по морю: до Индии в одну сторону, до Европы — в другую. Общая протяженность транспортного коридора превысит 4,5 тыс. км. Прогнозируется, что по этому пути грузы будут доставляться почти в два раза (на 40%) быстрее, чем теперь, когда логистика (через Суэцкий канал) занимает порой от 20 до 30 дней.

Помнится, в стародавние времена ходила шутка про «тоннель от Бомбея (ныне Мумбаи) до Лондона». Так вот она, похоже, начала отчасти сбываться.

Предполагается, что стандартные контейнеры из Индии будут поступать сначала в порт Фуджейра на восточном побережье ОАЭ, а затем в израильский порт Хайфа по железной дороге протяженностью 2650 км через Саудовскую Аравию и Иорданию.

Между этими странами уже построено 1850 км железнодорожного полотна, и теперь Саудовская Аравия планирует достроить оставшуюся часть, чтобы товары доходили до Хайфы. Порт Хайфа в Израиле в настоящее время эксплуатируется и модернизируется индийской компанией. Через Хайфу товары из Индии (равно как и других стран субконтинента, таких как Непал и Бангладеш, а также даже из Вьетнама) будут отправляться в порты Европы.

Некоторые оптимистично настроенные индийские чиновники уверяют, что в будущем за счет стандартизации и модернизации срок доставки индийских товаров в европейские пункты назначения может быт сокращен чуть ли не до 72 часов.

Новый коридор будет более масштабным проектом, чем просто очередной маршрут транспортировки грузов. Не случайно его называют даже не транспортным, а экономическим.

Например, проект предусматривает передачу электроэнергии с востока на запад, а также прокладку трубопровода для транспортировки чистого водорода, чтобы тем самым усилить «зеленую энергетическую составляющую» в торговле между Азией и Ближним Востоком. Разумеется, будет проложен и высокоскоростной кабель передачи данных, который свяжет инновационные цифровых экосистемы столь разных регионов.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Инициаторы проекта не скрывают, что он преследует в том числе цель создать альтернативу аналогичным инфраструктурным проектам Китая, прежде всего самому амбициозному «Один пояс — один путь», в который КНР (с сопутствующими инфраструктурными проектами аж в 150 странах мира) уже вложила около триллиона долларов инвестиций на последние 10 лет.

Также важно отметить, что новый коридор (как, впрочем, и китайский проект) пройдет мимо территории России.

Ей остается лишь делать ставку на развитие «Северного морского пути», где она ни от кого зависеть не будет, но придется все делать самим, от инвестиций до технологий.

Также в американо-индийско-европейских планах можно усмотреть попытку подрыва потенциала «южного транспортного коридора», проекта, который Россия и Иран обсуждают еще с 90-х, но который пока особо не продвинулся ввиду отсутствия достаточного количества инвестиционных ресурсов.

Западные «кураторы» наверняка также держат в уме и то, что новый транспортный коридор поможет снять отчасти имеющиеся трения между Саудовской Аравией и ОАЭ, а также укрепить намечающееся экономическое сотрудничество (вопреки отсутствию дипотношений) между Саудовской Аравией и Израилем.

Также данная инициатива стала продолжением воплощения в жизнь планов «Большой семерки», объявленных на саммите в Хиросиме в мае. Программа Partnership for Global Infrastructure and Investment предусматривает выделение до 600 млрд долларов на инфраструктурные проекты «в странах-партнерах» (новый проект с Индией станет частью данной масштабной программы). Цель этих планов «Семерки» очевидна: перетянуть развивающиеся страны на сторону коллективного Запада в рамках противостояния «оси Пекин — Москва».

Ну и попутно Эр-Рияд под водительством амбициозного принца-реформатора Мохаммеда бин Салмана рассматривает новые возможности, чтобы еще сильнее простимулировать планы модернизации экономики королевства в направлении отказа от нефтяной зависимости.

Ранее амбициозные трансграничные инфраструктурные проекты исторически не имели особо успеха в арабском мире.

Zuma/TASS Участники саммита G20 в Индии

Например, железнодорожная сеть протяженностью 2117 км, которая соединила бы страны — члены Совета сотрудничества стран Персидского залива (Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн) была задумана еще 10 лет назад, но до сих пор строительство не завершено. Возможно, теперь у этого проекта тоже откроется второе дыхание.

Новый инфраструктурный проект призван улучшить и торгово-экономические связи Индии с ЕС.

Сейчас Евросоюз является лишь третьим по значимости (и объемам) торговым партнером Индии со взаимным товарооборотом около 90 млрд евро (уступая США и Китаю, для сравнения, объем взаимной торговли РФ и Индии в 2022 году составил около 35 млрд долл.)

Индия лишь 10-й по объемам внешнеторговый партнер ЕС с 2,1%, после Китая с 16% и США с 15%, однако именно в ЕС направляется около 15% индийского экспорта (второе место по объемам после США — 18%). Зато более активно развивается сотрудничество с Ближним Востоком, где основным партнером Индии выступают ОАЭ.

Так, двусторонняя торговля с Эмиратами достигла рекордного уровня в 2022–2023 финансовых годах, увеличившись с 72,9 млрд долларов (2021–2022 финансовые годы) до 84,5 млрд долларов, темпы роста в годовом исчислении составили 16%. ОАЭ уже являются седьмым крупнейшим инвестором в Индию по объему прямых иностранных инвестиций, объем которых составил 3,35 млрд долларов.

Особый интерес ОАЭ в Индии — производство продовольствия.

В прошлом году на первом саммите I2U2 с участием глав правительств Индии, Израиля, ОАЭ и США была предложена концепция продовольственного коридора, в который в том числе согласились инвестировать американцы. ОАЭ вложили свои 2 млрд долларов в строительство так называемых продовольственных парков в Индии, где будут использовать самые передовые агротехнологии, экологически чистые технологии и технологии возобновляемых источников энергии из Израиля и США.

Индия уже использует израильский опыт и технологии в области механизации садоводства, микроорошения и молочного животноводства. ОАЭ, в свою очередь, выступают вторым по объему импортером сельскохозяйственной продукции из Индии.

Так что новый инфраструктурный проект ложится на уже отработанные механизмы взаимодействия в разных областях. В принципе, так в современном мире работает международное разделение труда, и не считаться с этим нельзя.