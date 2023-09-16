У Хантера Байдена, сына действующего президента США, большие неприятности, которые могут стать неприятностями его папы. Еще ни разу в истории Америки дети президента не проходили обвиняемыми по уголовным делам. Максимальный срок по обвинению, предъявленному Байдену-младшему, до 10 лет. Посадят ли?

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байден

Суть обвинения в том, что в 2018 году Байден-младший соврал, заполняя анкету в магазине при покупке револьвера системы «Кольт», и это отдельное обвинение. Тогда он написал, что не употребляет наркотики. В тот момент он как раз их употреблял, а владение огнестрельным оружием для подобных людей является уже другим преступлением.

«Кольтом» он не воспользовался: на протяжении всего срока, в течение которого тот находился у Хантера, револьвер был разряжен. То есть, настаивают адвокаты, владелец не был общественно опасен. Сам же этот срок исчисляется 11 днями. И за это десять лет? Ну, в общем, буквальная трактовка соответствующих статей закона именно такова.

Сам по себе пункт «дача ложных показаний» при подаче заявки на приобретение оружия — крайне редкий. По нему возбуждается не более 3% случаев от всех дел о незаконном владением оружием, которых в год в Америке в целом около 5–6 тысяч. На практике уголовное наказание и реальные сроки суды выносят в случаях, когда незаконное владение сопряжено еще с каким-нибудь преступлением с использованием этого оружия, чего в случае с Байденом все же не было.

Если бы он был обычным ранее не судимым обывателем, но с деньгами на хороших адвокатов, то, скорее всего, отделался бы условным сроком или отложенным приговором с испытательным сроком. Деньги на адвокатов у семьи Байденов, конечно, найдутся, а вот с другим обстоятельством проблемы. Ибо тут большая политика. И массмедиа, не говоря уже о трампистах из Республиканской партии, ревностно следят, чтобы президентский сынок не ушел от ответственности.

Любой намек на то, что Байден-старший помог замять дело Байдена-младшего, будет раздут до небес его оппонентами и может стоить ему переизбрания, если он, конечно, доберется до момента голосования, дай Бог ему здоровья. «Дело Байдена-младшего» в какой-то мере — «система сдержек и противовесов» в отношении четырех уголовных дел против самого Трампа, где обвинения куда серьезнее, а максимальные возможные сроки наказаний по совокупности тянут на несколько десятилетий. Впрочем, республиканцы вытащили на свет Божий еще далеко не все грязное белье клана Байденов.

Вообще-то все могло кончиться для Хантера еще в июле, когда у него была возможность заключить сделку с правосудием, отделавшись, по сути, легким испугом без реальной посадки. И об этой истории к ноябрю 2024 года, когда состоятся президентские выборы, многие подзабыли бы.

Проект сделки, которую адвокаты Хантера заключили с прокурором Делавэра Дэвидом Вайсом, предполагал, что Байден-младший признавал себя виновным в двух налоговых правонарушениях, признав при этом и незаконное хранение оружия. Однако по последнему пункту вину он фактически не признал, и сделка развалилась. По некоторым данным, Байдену-младшему грозило бы максимум два года испытательного срока, отказ от права на оружия и еще кое-какие ограничения по мелочи.

Прокурора Вайса назначал еще Трамп, однако в последнее время он не вполне оправдывал свое неформальное «республиканство». Он явно не хотел усердствовать в деле Хантера, то ли не видя в нем перспектив, то ли считая слишком политизированным и сулящим неприятности уже ему лично. Тут ведь надо учесть, что Делавэр — родной штат семьи Байденов, и связи у них там — будь здоров. Впрочем, в итоге Вайс «впрягся» и написал четыре страницы обвинения. Так что теперь придется идти с этим в суд, заседания которого могут совпасть с активной фазой избирательной кампании-2024.

Налоговые преступления Хантера еще ждут своего обвинительного заключения. Собственно, в июле сделка развалилась еще во многом и потому, что суд решил, что она не освобождает Хантера от преследования по некоторым другим нарушениям, связанным с финансовой (точнее, лоббистской) деятельностью. В 2017–2018 годах он недоплатил в казну примерно 200 тыс. долларов налогов, каковые, впрочем, вернул задним числом в 2021-м, но уже после того, как началось уголовное разбирательство.

Раскрутка, медийная в том числе, «дела Байдена-младшего» накладывается на скандал вокруг самого президента, против которого политические оппоненты затеяли дело о его импичменте. Перспектив, чтобы довести его до конца, у них пока примерно ноль, но шуму и грязи будет изрядно. Собственно, все неприятности Байдена-старшего по этой части тоже связаны с его сыном.

Обвинения по делу об импичменте касаются общих дел (или делишек, кому как нравится) отца и сына, включая лоббирование Джозефом интересов сына, получение президентом незаконной прибыли от этих связей и так далее. Фигурирует там и получение Хантером незаконной прибыли в украинской компании «Бурисма» (ему там платили по 50 тыс. долл. в месяц, предполагается, что за «крышевание»). Деятельность этой компании очень хотел расследовать бывший украинский прокурор Шохин, но был снят после того, как тогдашний вице-президент Байден указал на него как на коррумпированного чиновника, от которого надо бы избавиться.

(сс) An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR — TV channel» Виктор Шокин

Теперь аж три комитета Палаты представителей (в этой палате у республиканцев большинство, стало быть, председательство во всех комитетах) будут искать банковские бумаги и другие документы, к которым так или иначе причастны Байдены. Как говорится, ничего личного, просто большая политика. Которая чем больше, тем грязнее. Там с какого-то уровня пленных не берут.

Республиканцы обвиняют Байдена в том, что он врал «американскому народу», когда говорил, что не в курсе сомнительных деловых и лоббистских делишек его сына и никогда не обсуждал с ним эти вопросы. В том числе и о сделках Хантера в Китае. В том числе и о деятельности «Бурисмы». В том числе и о платежах на миллионы долларов с оффшорных компаний в пользу семьи Байденов. Доказательств, правда, формальных у республиканцев пока особых нет. но они активно копают. Тут важнее поднять шум и противопоставить что-то реальным уголовным делам против Трампа.

На самом деле наиболее перспективным могло бы стать расследование в отношении «Бурисмы» и возможного покровительства ей (из-за сына в совете директоров) вице-президента США. Однако в нынешней ситуации, по понятным причинам, такое расследование было бы слишком «токсичным», способным косвенно подорвать нынешний курс в отношении Украины. Впрочем, даже по «Бурисме» вряд ли удалось бы накопать что-то такое, чего большая и грязная политика в разных странах уже не видела в разных исполнениях.

У всего этого дела есть и еще одна составляющая, чисто человеческая. И она по-настоящему трагична. Но именно она во многом объясняет (чисто по-человечески, но не юридически) «попустительское отношение» президента Джо Байдена к своему по всем параметрам непутевому сыну Хантеру.

Он его второй, младший сын. Первым был Джозеф Робинетт, которого звали по-простому Бо. Матерью Бо и Хантера была первая жена Байдена «простая учительница» Нейлия Хантер. Была еще и дочь Наоми. Вместе с матерью она погибла в автокатастрофе в 1972 году накануне Рождества (Нейлия с детьми ехала покупать елку), в машине были и два брата. Оба выжили, но Бо был серьезно ранен.

Lonnie Tague, United States Department of Justice Джозеф Робинетт

Именно он мог стать главным наследником Байдена, в том числе политическим. Получив хорошее юридическое образование, он работал в Минюсте США, с 2007 по 2015 годы был генпрокурором того самого штата Делавэр, а до этого успел послужить и в Национальной гвардии. А будучи уже генпрокурором штата, два года отслужил в Ираке. Бо умер от рака головного мозга в 2015 году в возрасте 47 лет. Примерно с тех пор Хантер Байден и вел себя так, как будто ему все можно. И отец, видимо, был не в силах его остановить.