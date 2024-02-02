Этой зимой легендарный мотоклуб «Ночные волки» поставил яркое шоу — байк-елку, буквально пронизанную темой СВО.

Иван Шилов ИА Регнум «Ночные волки»

Танкист Толик из Волгограда на боевом танке Т-70, за чьим дрифтингом мы наблюдаем, — такой образ «русского Ивана», проснувшегося и вставшего с печи (Россия тут и вовсе названа «печью планеты»), и напоминание о погибших «волках», поменявших мотоцикл на танк.

В сентябре 2022 года, как только объявили частичную мобилизацию, мотоциклисты пошли добровольцами на фронт. Благодаря дружбе президента «Ночных волков» Александра «Хирурга» Залдастанова с командиром интернациональной бригады «Пятнашка» Абхазом (Ахрой Авидзба) они смогли служить в одном месте. Подразделение, сформированное еще в 2014 году и получившее свое название по числу первых добровольцев, выполняет штурмовые задачи.

В эксклюзивном интервью ИА Регнум Хирург рассказал, как мотоциклисты-добровольцы второй год воюют на передовой.

Хирург: Когда танк разворачивается с заносом в полуметре от меня, стою на месте только «на волевых». Такое даже на мотоцикле не сделаешь. Так чувствовать машину может только сумасшедший танкист, для которого танк, как и мотоцикл для настоящего байкера — это и место работы, и поле боя, и домашний чертог, а в час беды — последнее убежище.

Видишь, на корпусе танка написано «Алеша», в честь бесстрашия и подвига героического экипажа, в одиночку разбившего колонну ВСУ, а вот на дуле уже надпись «Ночной волк». Это в честь нашего танка, что воевал в составе «Пятнашки». Он погиб в бою, во время артиллерийской дуэли. Мы сделали такой «Реквием» как по погибшим ребятам, так и по экипажу «Алеши», получившему звания Героев России.

С елкой, к слову, вышло на грани фола: сейчас треть ребят из технической команды байк-центра сражается под Авдеевкой. А тут еще и 30-градусные морозы добавили проблем. Например, трос, по которому на огромной высоте на мотоцикле несется «Ангел Херсонеса», в мороз вел себя совсем по-другому, не так, как на тренировках. А мотор мотоцикла мы грели с утра, хотя сказка начиналась вечером.

ИА Регнум Танк Т-70 «Алеша»

Всё получилось без сбоев и заминок, но риск того стоит. Дети Донбасса, дети военнослужащих, воспитанники детдомов уже не мыслят свой Новый год без байк-елки и приезжают к нам каждую зиму. Удивительное дело, но в этом году у нас как никогда много иностранцев. Причем даже тех, кто не говорит по-русски.

Думаю, частично наша сказка и ее машинерия будут представлены на выставке «Россия». А к 10-летию Русской весны попробуем создать киноверсию.

ИА Регнум: Какая обстановка сейчас у «волков» на передовой? Есть ли у вас какая-либо ротация?

Хирург: К сожалению, есть потери, есть раненые. У меня находятся копии бумаг на 18 человек с описанием заслуг и подвигов. Ребят мы наградим еще и нашими клубными наградами.

Мы также собираем и оперативно отправляем то, что может помочь сохранить их жизни и способно помочь в бою.

Второй год ребята самоотверженно воюют, понимая, за что. И планируют остаться на фронте до Победы. Хотя изначально многие рассчитывали на другой срок. Но ситуация диаметрально поменялась — все решили воевать до Победы. Для многих война уже стала привычным делом. Это прискорбно, но это факт. Большая цель дает человеку огромные силы.

«Ночные волки» — это добровольцы, которые ушли на фронт не по принуждению и не дожидаясь мобилизации. Считаю, что статус добровольца выше статуса контрактника, я уж не говорю про ЧВК. Это вообще детище олигархата, не русская история. Она изначально создана для того, чтобы охранять имущество международных дельцов.

У русских война — это не бизнес. Мотивы совершенно другие. Я бы сделал добровольцев примером для всех: они пошли, потому что сердце зовет. Потому что по-другому не могут.

ИА Регнум: Что «волки» думают об отдаленности части населения России от происходящего? Надо ли как-то отрезвлять таких, «отменять», как участников «голой вечеринки»?

Хирург: Мы не можем жить, отделяя себя от происходящего в Донбассе. Напомню — только народная война даровала России победу. Во все времена.

ИА Регнум: Надо ли прощать кающихся, надевавших носки на причинное место?

Хирург: Да, через поступок. На фронт. Если, конечно, туда возьмут. Такое покаяние принимается. Все остальные разговоры — фуфломёты!