Факты гонений на духовенство Православной церкви Молдовы (входит в состав Русской православной церкви) по понятным причинам почти не попадают в прессу. Но некоторые совсем вопиющие истории скрыть не удается — например, то и дело видным священнослужителям не дают попасть на самолет. Даже на Пасху за Благодатным огнем.

Иван Шилов ИА Регнум Архиепископ Бельцкий

Архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл рассказал ИА Регнум о ситуации, как Православная церковь Молдовы сталкивается с гонениями со стороны властей, и похоже ли это на события вокруг Украинской православной церкви, предшествовавшие объявлению войны со стороны киевских властей.

Европа молча одобряет

— Владыка, не пускать православных архиереев раз от разу на самолет — это такое репрессивное ноу-хау от молдавских властей? В вашем случае это был даже срыв поездки в Иерусалим за Благодатным огнем, причем дважды.

— Да, такое вот странное притеснение священнослужителей Православной церкви Молдовы в силу того, что мы являемся частью Русской православной церкви. Это дискриминация по критерию конфессиональной принадлежности, потому что в отношении других конфессий ничего подобного нет.

Странно еще и то, что Европа, куда стремится наше руководство, Европа, которая ставит во главу угла принципы свободы и демократии, не реагирует на эти вопиющие нарушения прав человека. Молчит и даже каким-то образом одобряет. Одним словом, выборочная демократия, выборочные притеснения, выборочные наказания. Разделение общества на своих и чужих.

— И как выглядят такие задержания? Вам что-то предъявляют или просто держат без объяснений до вылета самолета?

— Такого, чтобы держать без объяснения, не было. Исполнители приказов сверху, за редким исключением, были полностью в недоумении и даже подсказывали, как нам поступить. На кого, допустим, подать в суд. Они тоже против таких незаконных приказов и прекрасно понимают, что это искусственная травля. Многие из духовенства на это не поддаются, а у кого-то от подобного сдают нервы. Бывает, я тоже срываюсь, ведь у меня на счету уже 22 инцидента.

— А это за какой период?!

— С февраля этого года. При въезде и при выезде из страны. Вот недавно я ездил на Святую Гору, пересекал границу с Евросоюзом. И именно на молдавской границе нашу машину подолгу проверяли с помощью тепловизора. Вдруг мы провозим какую-то контрабанду? Все разбирали, все снимали, даже обшивку. Это очень унизительно и бьет по нервам. Они и сами извинялись: вы уж простите, владыка, но мы просто кормим свои семьи.

— А в суд вы не обращались после таких инцидентов?

— Безусловно, обращался. Мое обращение принято, но день рассмотрения пока еще не назван. Полагаю, что вопрос прояснится после 28 сентября, когда у нас пройдут парламентские выборы.

— И каков прогноз ваших адвокатов?

— У властей нет никаких законных оснований выиграть это дело. Но суд у нас очень контролируется, равно как и пресса. Вообще нет таких сфер, где власти не вмешались бы с целью контроля и диктовки. А тех, кто не подчиняется, объявляют вне закона. Так, больше десятка телевизионных программ были закрыты из-за несогласия принять условия, которые им диктовали власти. Несмотря на это, я предупреждаю, что останавливаться не намерен и в случае чего дойду до ЕСПЧ.

В полиции уже постоянный гость

— А как ваша паства реагирует на эти неприглядные истории?

— Подавляющее большинство, не менее 90%, категорически осуждает действия нашей власти. Но есть и те, кто аплодирует: мол, так тебе и надо. Таких, простите, больных, у нас тоже достаточно. Все началось с приходом президента Майи Санду и происходит якобы во имя европейской интеграции.

— А какие-либо другие угрозы со стороны властей вам поступают?

— Слежка, прослушка телефонов, предупреждения готовиться к обыскам, очень частые приглашения в полицию и в другие силовые структуры. Ой, да я там уже постоянный гость, ребята со мной здороваются как со своим: ну, что, владыка, попьем кофе?

Храмы отбирают обманом и подкупом

— Это можно назвать предвестниками похожих гонений, которые переживает Украинская православная церковь?

— Это 37-й год. Слава Богу, у нас пока что не взрываются снаряды, не стреляют, нет рейдерства и силового захвата храмов. Но у нас это уже присутствует на психологическом уровне. Давят на священнослужителей, на архиереев, на простых прихожан; храмы уже тоже отбирают — путем обмана и подкупа.

Люди легли спать в юрисдикции Православной церкви Молдовы, а проснулись уже в Бессарабской митрополии (протекторат Румынской церкви. — Прим. ред.). Раньше министерство юстиции выдавало регистрацию на религиозные общины, а теперь уже Агентство государственных услуг: там не проверяют поданные документы и сразу выдают справку о том, что ваш приход уже под другой юрисдикцией. Хотя это должно делаться исключительно с согласия большинства прихожан.

Но никто не организует собрания прихожан для обсуждения перехода под юрисдикцию Румынии. В таком случае их бы побили камнями и выгнали вилами. Народ категорически против. Но начальники изощренно эту волю народа обходят.

— Сколько приходов вы уже потеряли?

— У меня сейчас 138 приходов, а потерял я полтора года назад два. В дела других епархий не суюсь, но могу сказать, как это происходило у меня: одного настоятеля подкупили, у него были проблемы дисциплинарного характера. Его предупреждали, что если до него доберется архиерей (то есть я), то он его накажет. Собственно, так и должно было быть по нашим канонам. Ему предложили ежемесячное жалование и обещали принять многоженцем, каким по факту он и был. Дело в том, что наше законодательство позволяет зарегистрировать храм на себя. Вот его и купили со всеми потрохами.

Молдавию пытаются стереть с политической карты мира

— Какой мотив у молдавских властей закрывать глаза на румынскую экспансию?

— Русофобия. Она очень хорошо у нас плодится, и Запад аплодирует этим антироссийским проявлениям. А мы тут форпост, если хотите. Православная церковь Молдовы органично и гармонично вписывается в Московский патриархат и хорошо себя чувствует более двухсот лет. Но теперь сыны заблудшие восстали против своей духовной матери.

Раскольники что на Украине, что в Молдавии действуют по одному и тому же лекалу. Это код диктовки дьявола, не побоюсь этого слова. Потому что за каждым церковным разделением стоит враг рода человеческого. Не зря святые отцы говорят, что церковный раскол не смывается даже мученической кровью. Это страшные слова.

— А как меняется жизнь приходов, ставших румынскими? Там уже какая-то другая идеология, западные ценности или что?

— Я не сравнивал, но во всех приходах, обманом и подкупом ставших румынскими, подавляющее большинство — это наши прихожане. И они к ним просто не ходят. Эти храмы стоят пустые. Наш Синод изверг этих настоятелей из сана. Раньше к одному на Пасху приходило не менее полутора тысяч человек, а теперь — 37. Там даже некому петь на клиросе, и теперь это делает уборщица!

— Как защитить православие на молдавской земле?

— Мы ценим свою принадлежность к Русской православной церкви, которая обеспечивает нам, не побоюсь этого слова, и нашу государственность. Нам нужно, извините, драться, чтобы сохранить себя в лоне канонической церкви. В этом должен заключаться интерес всего молдавского общества, потому что спасение, которое приходит от Бога, бывает только в канонической церкви, а не в той псевдоцеркви, которая является выродком политических структур для получения голосов на выборах и различных акций.

Наши нынешние власти работают на стирание с политической карты мира такой страны, как Республика Молдова. Они разрушают не только церковное единство, но и молдавскую государственность. Это преступники и с духовной, и с государственной точки зрения. Заблудшие люди продают и церковь Христову, и государство. Это великий грех.