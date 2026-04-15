Молодые люди в Германии каждую пятницу выходят на демонстрации против возможной войны с Россией, а Европе нечего делать на Ближнем Востоке.

ИА Регнум Александр фон Бисмарк

Об этом немецкий аристократ и политик Александр фон Бисмарк рассказал в эксклюзивном интервью ИА Регнум.

— Мы встречаемся с вами на фоне тревожных новостей. Служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз тайно прорабатывает вопрос о создании собственного производства ядерного оружия для сдерживания мифической российской угрозы. Немецкие специалисты способны скрыто получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония и оружейного урана. Что вы об этом думаете?

— Я считаю, что немцы не могут этого сделать, потому что никто в Европе этого не хочет — ни Франция, ни Британия, у которых есть ядерное оружие, ни НАТО в целом. На мой взгляд, страны ЕС не заинтересованы в том, чтобы Германия набирала оружейную мощь. Я не верю в то, что у нас будут самые мощные вооруженные силы в Европе, у нас никогда этого не будет.

— Мы виделись с вами прошлой весной, и тогда вы выражали надежду на то, что с приходом Трампа конфликт на Украине закончится к 9 мая. Однако всё пошло не так…

— К сожалению, да, но причина в том, что Евросоюз и западные компании всё время толкают Зеленского воевать дальше. Если бы они это прекратили, то переговорный процесс шел бы гораздо быстрее. В свете событий на Ближнем Востоке теперь никто не знает, что еще может предпринять Трамп, но он всё равно нам по-прежнему необходим для окончания конфликта на Украине. Он давит на Зеленского, требуя результата.

— Почему Европа всё еще заинтересована в конфронтации?

— Это только политические лозунги. А простые европейцы воевать не хотят. В Германии была примечательная дискуссия между правительством и молодежью по поводу Бундесвера. Молодые люди идти воевать не хотят. Защищать собственную страну — да, но не наступать на чужих территориях. И они очень напуганы тем, что их могут направить на Украину или куда-то еще. Поэтому каждую пятницу они выходят на протестные демонстрации.

— А что за странная история с Бундесвером в этом месяце? Мужчинам мобилизационного возраста запретили длительные поездки за рубеж без разрешения министерства обороны Германии, но после поднявшейся шумихи вроде как откатили назад.

— У них нет стратегии. Каждый день они говорят разные вещи. Люди получают совершенно разную информацию. И в итоге реагируют так: говорите что хотите, а мы идем своим путем. Но, возможно, в этом году в нескольких землях изменится расклад политических сил, а в таком случае это очень быстро отразится и на всей Германии.

— Рейтинг недоверия канцлеру Мерцу вырос до рекордных 76%. Даже у предшественника, Шольца, было лучше — 67%.

— Перед избранием он обещал: я сделаю то, я сделаю это. А после назначения делает всё противоположное. Это очень плохой и раздражающий канцлер, который не занимается внутренними проблемами страны. Он только ездит с зарубежными визитами в разные страны. А кто будет заниматься снижением цен на энергоносители для населения и для компаний? Это какое-то безумие.

— К слову, о ценах на нефть. Как в Германии относятся к авантюре Трампа-Нетаньяху на Ближнем Востоке?

— Я считаю, что Германии здесь нечего говорить и нечего предпринимать, потому что мы не знаем реальную ситуацию в этом регионе. Мы не знаем, что они думают. Ближневосточным странам необходимо самостоятельно вести переговоры и урегулировать этот конфликт. Очевидно, что Израиль убедил президента США пойти на эту операцию. Он активно подталкивал к этому. А теперь США не знают, что с этим делать. А мы при этом видим двойные стандарты в отношении России и Израиля.

— Как обычно.

— Да, это сумасшествие. А немцам нужно сконцентрироваться на европейском регионе. Нужно вместе и громко заявлять свою протестную позицию. Это важнее, чем отправить в эту зону войска и корабли. Это не наш регион.

— А на чьей стороне немцы в этой войне?

— Правительство поддерживает Израиль. Что касается народа, то здесь нельзя сказать, что мы однозначно против Израиля или против Ирана. Я обсуждал эту тему со множеством людей. Им глубоко не нравится в целом то, что сейчас происходит.

— Посол России в ФРГ Сергей Нечаев на днях констатировал, что уровень русофобии в Германии достиг беспрецедентного уровня со времен окончания Второй мировой войны. А у вас какие наблюдения? Знаю, что у вас и супруга из России.

— Она исходит только от правительства, большинства политических партий и СМИ. Но не от простых людей. Как я уже говорил, молодежь боится, что НАТО заставит воевать с Россией. И многие молодые люди реагируют уже следующим образом: если это произойдет, то мы уедем из страны. А вот ведущие СМИ транслируют русофобию каждый день.

У нас очень хорошие отношения с послом Нечаевым. Он всегда говорит, что российское посольство открыто для каждого. Многие ходят туда на приемы и мероприятия. Я сам тоже часто там бываю. Это хороший способ налаживать диалог немцев и русских. Он очень дипломатичен, не говорит плохих слов о Германии, только правду, и не закрывает для нас двери.

— Планируете ли вы снова посетить парад Победы в Москве?

— Хотелось бы. Мы организуем много мероприятий в Москве и Петербурге в этом году. Мы стремимся проводить конференции, чтобы объединять людей из России и Европы, приглашаем представителей Госдумы и Европарламента. Мы пытаемся вести диалог.

— Ждать ли новых акций с розами и танками? (В феврале 2023 года возле посольства России в Берлине украинские активисты поставили подбитый российский танк Т-72, направив дуло в сторону дипмиссии. А Бисмарк с соратниками засыпали танк двумя тысячами роз. — Прим. ред.)

— Возможно!

— Это было очень впечатляюще.

— Да, и очень спонтанно. Мы увидели, что происходит, и поняли, что нужно срочно что-то делать.

— В прошлом году в ходе визита в Москву вы были настроены очень оптимистично. А сейчас?

— Русские люди очень открыты. Но первый шаг сейчас должен сделать Евросоюз. Ему необходимо начать диалог с русскими по примеру моих друзей из Европарламента, которые уже это делают. Таких людей должно быть больше. Это тяжелая задача, но мы должны бороться за воссоединение связей России и Германии. Верю, что у нас получится.