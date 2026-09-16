Известный американский военный эксперт Ларри Джонсон дал эксклюзивное интервью ИА Регнум.

ИА Регнум Ларри Джонсон

Он поделился мыслями о том, можно ли доверять Европе после срыва Минских соглашений, почему немецкий канцлер скоро пойдет ко дну и зачем на самом деле в Россию прилетал директор ЦРУ.

О доверии к Европе после Минска

— Этот месяц богат на переговоры: Москву посетили директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф, посланник папы римского кардинал Пол Ричард Галлахер, представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Как вы оцениваете эти усилия? И с каким посланием мог прилетать шеф ЦРУ?

— Соединенные Штаты отчаянно пытаются найти способ давления на Россию. Но на Россию нельзя давить. Что касается Рэтклиффа, то его визит, полагаю, больше был связан с возвратом тел погибших в зоне СВО офицеров ЦРУ, а не с каким-то особым посланием.

— Американские СМИ тиражировали слухи об угрозах, напоминали о визите его предшественника Уильяма Бернса за несколько месяцев до начала СВО…

— Я сильно смеялся над этим. США не в той позиции, чтобы угрожать России. Я бы назвал это в большей степени пропагандой для убеждения американской аудитории в том, что администрация США более жесткая.

— В вашей прессе также мелькали сообщения о том, что Рэтклифф может стать чуть ли не ключевым переговорщиком от Вашингтона.

— В разведывательной деятельности он не профессионал. Рэтклифф — юрист и бывший член конгресса. Особого влияния, на мой взгляд, он не имеет. У Уиткоффа и Кушнера личные взаимоотношения с Трампом, что дает им власть. И это гораздо важнее.

— С учетом обмана по Минским соглашениям можно ли, на ваш взгляд, доверять Европе в принципе?

— Вам нужно вернуться к истории вопроса и посмотреть, что Запад сделал с Украиной в контексте НАТО. С начала 1990-х годов США пытались де-факто втянуть Украину в альянс.

Да, формального членства у нее нет, пятой статьи Устава НАТО, закрепляющей принцип коллективной защиты, нет, но Украина принимала активное участие в учениях НАТО с 1995 года. Яворовский военный полигон во Львовской области фактически превратили в базу НАТО.

Усилия подорвать и, откровенно говоря, уничтожить Россию предпринимаются уже давно. Думаю, что русским необходимо это осознавать и действовать соответствующим образом.

Сенаторы США в коррупции Киева

— Наша прошлая с вами встреча пришлась на разгар масштабного коррупционного скандала в Киеве в конце 2025 года. Вы тогда сообщили, что речь идет о похищенных 48 миллиардах долларов при участии двух видных конгрессменов. Назвать имена публично тогда вы отказались, но один недавно уже умер.

— Похоже, что коррупция проникла очень глубоко и расследование в Штатах не ведется, поскольку затрагивает очень многие чувствительные политические интересы, которые пытаются скрыть.

Я доверяю своим источникам в том, что ключевые конгрессмены — такие как Чак Шумер и Линдси Грэм* — получили миллионы долларов, которые поступали из банков прибалтийских стран, переправлялись через Израиль и в конечном счете попадали в руки членов конгресса США.

— Скоропостижная смерть Грэма* после визита в Киев вас не удивила? Опять были всяческие спекуляции на тему «русского следа».

— Конечно, это был сюрприз, особенно для него самого. Поначалу мне это действительно показалось странным. Прибыл в Киев в пятницу утром, уехал в тот же день поездом в 19:00. Из Польши вылетел в США…

Но смерть от разрыва аневризмы аорты наступает быстро. Это мучительно, но быстро. Так что в итоге это уже не кажется столь удивительным.

«Канцлер пойдет ко дну»

— Впервые с 2022 года Антон Силуанов принял участие в саммите министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки». Личное приглашение Дональда Трампа сильно возмутило европейцев и внесло новый раскол в их ряды. Обнадеживающий ли это прецедент?

— Да, но все эти западнодоминирующие институты уже не столь релевантны. А релевантны сейчас БРИКС, ШОС. «Большая тройка» — Россия, Индия и Китай — вместе гораздо могущественнее, чем США.

Это Америка должна жаждать присоединиться к этим встречам. А то, что европейским комнатным собачкам позволяют диктовать России какие-то условия, — лично для меня просто оскорбительно, потому что Европа сегодня — это пустое место.

— Проект военного бюджета Германии стал крупнейшим с 1945 года. Генконсульство России в Бонне и Русский дом в Берлине закрыты. На этом фоне гремит первая победа «Альтернативы для Германии» в Саксонии, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц буквально срывается на истерику, из-за чего правые уже подали на него в суд. Как вы оцениваете политическую ситуацию в Германии?

— Существует явный разрыв между риторикой — тем, что говорит Мерц о переходе на военные рельсы, и угрозах в адрес России — и реальностью.

Немецкая экономика в настоящее время находится в состоянии турбулентности. Заводы и предприятия закрываются, автомобильная промышленность испытывает большие трудности. Вряд ли им удастся переломить ситуацию в ближайшее время.

А Мерца я бы вообще сейчас сравнил с человеком, оказавшимся за бортом в открытом море. Он отчаянно барахтается, пытаясь ухватиться хоть за что-то и удержаться на плаву, но в конце концов всё равно пойдет ко дну.

«Кая и Урсула — позор Евросоюза»

— Мы наблюдаем кризис и в Брюсселе — в том числе из-за противостояния председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Зарубежные СМИ пишут об усталости ряда стран Евросоюза от последней и желании ограничить ее влияние. Это так?

— Эти две женщины на таких постах — просто позор. Обе — некомпетентные лидеры. Каллас просто не отличается большим умом. Поразительно, что такой недалекий человек может занимать столь высокую должность.

Меня шокирует то, что вместо того, чтобы признать неизбежность победы России и необходимость искать дипломатическое решение, которое позволит Европе снова получать ваши дешевые энергоресурсы и поддерживать с вами продуктивные экономические отношения, они продолжают эту бессмысленную вражду.

Справка ИА Регнум

Ларри Джонсон — бывший аналитик Центрального разведывательного управления США, экс-сотрудник Управления по борьбе с терроризмом Госдепа США, специалист по контртеррористической деятельности.

В 1993 году оставил госслужбу, стал соучредителем ассоциации «Ветераны разведки за здравомыслие», работает бизнес-консультантом, выступает в качестве политического комментатора и популярного блогера.

*Линдси Грэм внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов