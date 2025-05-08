Ранним утром в канун Дня Победы на Поклонной горе появляется группа седовласых мужчин с гвоздиками и флагом Сталинграда. Видно, что иностранцы, чувствуется военная выправка.

Елена Чинкова Ветераны Национальной Народной армии ГДР на Поклонной горе в Москве

Все они — ветераны Национальной Народной армии ГДР (была создана в 1956 году и расформирована в 1990 году после объединения ГДР и ФРГ), которые не теряют связи с Россией и бывшими сослуживцами, не забывают русский язык и отдают дань памяти павшим советским воинам.

Именно они и их соратники следят за захоронениями наших солдат в Германии, приносят цветы и советские флаги на фоне действия властей, пытающихся не пускать на памятные церемонии российского посла…

Торстен Рексин Ветераны Национальной Народной армии ГДР возлагают цветы к советскому мемориалу в городе Бернау в федеральной земле Бранденбург

На территории Германии находится более 4 тысяч наших памятников и воинских захоронений, в которых покоятся свыше 700 тысяч человек.

— Мы приехали в Москву на торжества по зову сердца. Мы, офицеры Национальной Народной армии ГДР, были друзьями по оружию с советскими солдатами.

Нынешняя немецкая армия совсем другая. И Берлин проводит политику в рамках НАТО, но простые восточные немцы испытывают теплые чувства к России и ностальгию по нашему общему прошлому.

Я очень счастлив быть в Москве в эти исторические дни, тем более, что 9 мая я еще отмечаю свой день рождения, — рассказал ИА Регнум подполковник пограничных войск Национальной Народной армии ГДР в отставке Харольд Хеншир.

Торстен Рексин 23 апреля ветераны Национальной Народной армии ГДР возложили цветы к советскому мемориалу в честь 80-летия освобождения берлинского Кёпеника.

— Власти Германии не хотели бы видеть нас здесь. Но для нас это было огромным желанием, и мы счастливы, что смогли оказаться на торжествах в Москве.

Власти Германии не хотят видеть у себя на памятных мероприятиях посла России в ФРГ Сергея Нечаева, но простые немцы ему рады. Мы уверены, что нормализация отношений Москвы и Берлина займет какое-то время, но это обязательно произойдет, — отметил подполковник гвардейского полка имени Феликса Дзержинского Национальной Народной армии ГДР в запасе Томас Шмидт.

Дядя Харольда Хеншира воевал на стороне гитлеровцев, погиб в Сталинграде. В 2019 году Хеншир разыскал там его имя в числе погибших — до этого тот числился пропавшим без вести.

А отец Томаса Шмидта был антифашистом и участником Сопротивления.

Андреас Райнике Советский воинский мемориал в федеральной земле Бранденбург

Разные стороны, разные судьбы, но их потомки сегодня возлагают цветы к Вечному огню на Поклонной горе в Москве и фотографируются с флагом Сталинграда.

Оказалось, что привезли его с собой: в свое время в ГДР дислоцировались бойцы, участвовавшие в Сталинградской битве. Они подарили этот флаг на память немецким сослуживцам в ГДР, и сегодня их потомки привезли реликвию в Москву.

С особым чувством немецкие гости относятся и к сегодняшним событиям на Украине.

— Причины и цели СВО для меня очень понятны. Фашизм на Украине есть — здесь не о чем спорить. Но немецкие политики не хотят это замечать. А большинство наших граждан об этом мало что знают либо вообще ничего не знают, — констатировал в беседе с ИА Регнум полковник Национальной Народной армии ГДР в запасе Фридеманн Мункельт.