Не скрывающий своей симпатии к России немецкий аристократ и политик Александр фон Бисмарк рассказал ИА Регнум, каким видит переговорный процесс по Украине, какая роль в нем уготована Евросоюзу.

Иван Шилов ИА Регнум Александр фон Бисмарк

А также о том, почему он покрыл подбитый российский танк в Берлине тысячами роз.

КОГДА РОССИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МЕДВЕДЯ

— Александр, в апреле исполнилось 210 лет со дня рождения вашего великого предка, первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Он хорошо знал Россию и наш народ. И, в частности, говорил о нас следующее: «Русские долго запрягают, но быстро едут». Что бы он предпринял в нынешней ситуации, когда мы запрягли и быстро поехали?

— Он много раз писал о том, что Германия с Россией должны быть друзьями. Русские думают не о завтрашнем дне, а гораздо дальше, на перспективу.

«Тайной опорой нашей политики должно быть поддержание хороших отношений с Россией. Союз против России мог бы стать большой глупостью, которая бы привела Германию к опасной черте», — отмечал канцлер.

В союзе против России Германия всегда проиграет. Русские очень дружелюбны, но если вы попытаетесь прижать их к ноге, то они превращаются в медведя.

— Кто-нибудь из немецких политиков сегодня это понимает?

— По сути, нет.

— Только вы?

— И Герхард Шредер. Он умел и разговаривать с русскими, и выпить. А в переговорах это тоже важно. Но его отовсюду выкинули. Это сумасшествие.

У МАКРОНА НЕТ СОЛДАТ ДЛЯ УКРАИНЫ

— Чего можно ожидать от будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца?

— Ничего. Эти власти не знают, чего хотят. Они не понимают, что происходит, не понимают масштаба БРИКС и при этом ни с кем не разговаривают.

— Чем можно объяснить нежелание ключевых европейских стран присоединяться к переговорному процессу? Европа ведь серьезно страдает от происходящего.

— Они знают, что они неправы. Но нет властей, которые могли бы это признать: мы наделали много ошибок и так далее. Пока только Венгрия и Словакия говорят ЕС, что это не наш путь. Ну, пожалуй, теперь еще и Италия.

— Жаждущий направить войска на Украину Макрон возомнил себя Наполеоном?

— У Франции нет для этого солдат. Это просто «бла-бла-бла». А нынешний приговор фавориту президентской кампании Марин Ле Пен, ставящий крест на ее участии в выборах, — это абсолютное безумие.

— Как вы оцениваете переговоры России и США?

— Сошлись две сильные личности. У Владимира Путина и Дональда Трампа разное мышление, но они вершат реальную политику и обсуждают, упрощенно говоря, так: мы делаем вот так, ты получаешь из этого то-то, а я — то-то. Трамп, в первую очередь, бизнесмен, а Путин руководствуется историческими и национальными интересами страны.

— А достичь результатов без Европы возможно?

— Конечно! Европа будет сидеть в углу и примет любое решение России и США. У Европы было три года для переговоров, но разговаривать с Россией она не желала. А теперь это делают американцы.

— А какую роль здесь отводите Китаю?

— 80% товаров в Европе — из Китая. Вижу, что в Москве уже сплошь китайские автомобили. Что касается политики, то работающие в Берлине китайцы говорили мне: нам нужны хорошие взаимоотношения с Россией, русские очень четкие, говорят то, что думают, открыто ведут дела.

Я обращался к нашим деловым и политическим кругам с призывом: давайте вместе поговорим! Я общался с военными атташе Китая, России и Белоруссии и услышал от них: они не хотят с нами разговаривать. И мне очень жаль, что они так себя ведут.

ДВЕ ТЫСЯЧИ РОЗ НА РОССИЙСКОМ ТАНКЕ

— В феврале 2023 года возле посольства РФ в Берлине украинские активисты поставили подбитый российский танк Т-72, направив дуло в сторону дипмиссии. А вы в ответ организовали трогательную акцию — засыпали танк двумя тысячами роз. Сильно пострадали за симпатию к России?

— В СМИ — да. Несколько недель подряд меня обвиняли в путинской пропаганде. А так нет — я свободный бизнесмен. Иногда друзья говорят мне про очередную публикацию: «Алекс, ты читал вот это?!» Отвечаю: «Да, но уже забыл!»

Если никто ничего не будет говорить, то мы окажемся в ситуации, которую на самом деле никто не пожелает. Уже многие простые люди заявляют о необходимости нормализации отношений с Россией, выходят на мирные демонстрации.

Фото из личного архива Александр фон Бисмарк

Мой хороший друг из Европарламента, тоже представитель аристократического рода, Михаэль фон дер Шуленбург имеет давние дружественные связи с Россией, как и моя семья. На мой взгляд, это была бы подходящая кандидатура из Германии для ведения диалога с Россией.

— Когда ожидаете окончание конфликта?

— Когда Путин и Трамп скажут: «Нам необходима неделя или две», когда у них будет единое и четкое понимание урегулирования, тогда он и завершится. А Украине и Европе будет нечего сказать. Я думаю, что переговоры идут каждый день, и это случится очень скоро. Хотелось бы, чтобы к 9 мая. И на параде Победы в Москве присутствовали бы Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

Справка ИА Регнум:

Александр фон Бисмарк родился в 1951 году в Райнбеке (ФРГ). Имеет юридическое и экономическое образование. В 1972–2017 гг. — член Христианско-демократического союза. Бизнесмен, общественный деятель, основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог». Женат на российской альтистке Ирине фон Бисмарк, имеет сына.