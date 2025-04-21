Журналист, работала в пресс-пулах президента России, Госдумы, Патриарха Кирилла. Пресс-секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

2 февраля 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск встретились в Гаване — это была первая с момента раскола 1054 года встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей.

Иван Шилов ИА Регнум

«Тысячу лет не виделись» — тот случай, когда это звучало буквально. Подготовку вели в строжайшей секретности, обо всем в Москве и Ватикане знали только несколько человек. И выдали сенсацию стороны тоже одновременно.

Журналистов, среди которых была и я, тогдашний спецкор «КП», неожиданно собрали в Московской патриархии и объявили о скором вылете на Кубу.

Мы ранее не один год спрашивали представителей Русской православной церкви о потенциальной возможности такой встречи, но четких ответов не давалось, поэтому такой ошеломительный анонс застал всех врасплох.

Переживаний было много, в том числе и технического характера. Все знали, что на Кубе проблемы со связью и интернетом, тогда он был по карточкам и очень хромым. А как передавать миру «молнии» и вести трансляцию в таких условиях?

Но кубинцы заверили, что все будет на должном уровне. И не подвели — вай-фай в аэропорту имени Хосе Марти, где и проходили переговоры, просто «летал». Правда, по окончании встречи тоже «улетел» и не вернулся. Но цель была достигнута — мир узнал о происходящем в прямом эфире без всяких шероховатостей.

Удивила тогда и численность ватиканского пресс-пула — мы выступали очень солидной делегацией, журналистов насчитывалось десятка три, но с Папой прилетело аж 70 наших коллег. «Просто католиков в мире больше», — шутили они.

В комнате были вывешены флаг Ватикана и штандарт Патриарха Московского и всея Руси, угощали главных гостей скромно — бутербродами и чаем с кофе. Перед их прибытием мы гадали, какой же будет форма приветствия. Она оказалась самой теплой — Патриарх и Папа троекратно расцеловались.

«Мы встретились в правильное время в правильном месте», — подчеркнул в начале разговора предстоятель РПЦ. Оба владели многими языками, но в итоге общались в течение двух часов на русском и испанском через переводчиков.

«Беседа шла с полным пониманием ответственности за свои церкви, за свой верующий народ, за будущее христианства и за будущее человеческой цивилизации. Это была очень содержательная беседа, которая дала возможность понять и почувствовать позиции друг друга, и ее результаты дают возможность сказать, что сегодня две церкви могут активно совместно работать, защищая христиан по всему миру», — заявил, в частности, по итогам журналистам Патриарх Кирилл.

«Мы разговаривали как братья. Я почувствовал присутствие Святого духа в этом диалоге», — признался Папа Франциск.

Елена Чинкова Жемчужные чётки

Стороны обменялись подарками и приняли совместную декларацию. Потом они еще не единожды будут созваниваться — в том числе, по ситуации в Сирии и на Украине.

А мне потом передали на память бутылку воды, стоявшую на столике между Патриархом и Папой. «Святая вода», — пошутили тогда коллеги.

Далее делегация РПЦ отправилась с пастырским визитом в Парагвай и Бразилию, а ватиканская — в Мексику.

Журналисты из папского пула присылали мне следом фотографии понтифика из самолета в сомбреро. Юмор был ему совсем не чужд.

А несколько лет спустя я получила неожиданный знак внимания от Папы: через заезжавших к нему на аудиенцию звезду мировой оперы Светлану Касьян и главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова он передал изящные жемчужные четки, «в подарок православной журналистке, которая о нем много пишет».

Получила я их, признаюсь, в тяжелый момент своей жизни и восприняла это как предвестник перемен к лучшему. Так и случилось.

Вечная память Святейшему Папе Франциску!