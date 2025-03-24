4 марта в Англии ушел из жизни самый известный советский перебежчик и британский шпион Олег Гордиевский.

Иван Шилов ИА Регнум Текст про сотрудника КГБ Олега Гордиевского

Полковник Первого Главного Управления КГБ СССР, бежавший в Англию в багажнике посольского автомобиля в 1985 году, умер в возрасте 86 лет. Как сообщили британские СМИ, причины смерти подозрений не вызывают — он мирно скончался в своем доме в Суррее.

Советский суд заочно приговорил его к смертной казни за измену Родине. После распада СССР приговор оставался в силе, однако так и не был приведен в исполнение. В пресс-службе СВР России новость прокомментировали коротко: «Это был предатель и преступник».

ИА Регнум почитал его личные письма и узнал у бывших сослуживцев, вызывал ли предатель подозрения, и почему умер своей смертью, без возмездия.

Шпиона спас грязный подгузник

Один из работавших с Гордиевским за рубежом бывших коллег, говорит, что даже не знает человека, который был бы настолько окружен родственниками-чекистами, как этот. Его отец работал в органах, родной брат Василий был нелегалом, первая жена Елена — кадровый сотрудник КГБ, работала на прослушке:

— Мы использовали ее в резидентуре. Она говорила нам уже после развода: «Он не такой, как вы думаете». Но мы считали это внутренними разборками между бывшими супругами. Вторая жена Лейла Алиева — из рода Алиевых, работала в ВОЗ, ее родители — тоже чекисты. Так что тут можно только развести руками.

— Какие у него могли быть мотивы?

— Ловушка с женщиной? Возможно. Никто толком ничего не знает. Деньги? Сомневаюсь. Идейный? Я склоняюсь к версии, что ему очень нравился Запад. И мне близки слова Максима Горького: «Психология предателя — это психология тифозной вши».

ASSOCIATED PRESS/TASS

— Само бегство в багажнике через советско-финскую границу тоже было неприглядным. Известно, что жена английского резидента взяла с собой младенца и в решающий момент бросила в ноги пограничникам с собаками грязный подгузник. Тем самым, сумев отвлечь от запахов в багажнике…

— Как они пошли на такую авантюру, представить не могу. Это полная беспомощность. У нас было соглашение с финской контрразведкой по задержанию всех беглецов, поэтому туда прибыла целая английская команда, чтобы предотвратить его захват. Незадолго до побега он заезжал ко мне с бутылкой водки, пил чуть ли не из горла, был жутко напряженный.

Формально говорилось о том, что его должны представить руководству для назначения резидентом в Англии, но он твердил: «Меня отзывают. У меня нашли Солженицына…» У многих были книги Солженицына, и что? А через несколько дней он сбежал.

— Уже на Западе Гордиевский пытался называть себя Кимом Филби (один из руководителей британской разведки, коммунист, агент советской разведки с 1933 года. — Ред.) наоборот. Такое большое самомнение?

— Как он может быть Кимом?! Филби передавал секретные документы Кабинета министров Англии, сообщал об отношениях англичан с США, военных планах, создании НАТО и многом другом. А этот сдал ряд нелегалов и нанес ущерб как пропагандист. Никакого доступа к правительственным секретам у него не было.

На Западе он много выступал, разъезжал… Здесь он бросил жену Лейлу и двух малолетних дочерей. В 1991 году они ненадолго встретились в Лондоне, и Лейла ушла от него из-за такого предательства. Как дальше сложилась ее жизнь с девочками, я не знаю.

Гордиевский Олег Антонович, (10 октября 1938 г. — 21 марта 2025 г.) родился в Москве в семье офицера НКВД. Окончил МГИМО. Служил в резидентуре КГБ в Дании и в Великобритании. В 1974 году был завербован англичанами. В 1985 году сотрудник ЦРУ и советский агент Олдрич Эймс сдал Гордиевского, и тот был отозван в Москву. После допросов был отпущен, но оставался под наблюдением. В июле 1985 года с помощью британской МИ-6 смог бежать через советско-финскую границу в багажнике посольского автомобиля. На тот момент был в звании полковника Первого главного управления КГБ. До побега был дважды женат, вторую супругу бросил в Москве с двумя дочерьми. Был лишен звания и заочно приговорен к расстрелу за измену Родине. На Западе выступал с антисоветскими заявлениями и разоблачениями, написал мемуары, которые были изданы и в России. В 2007 году получил от Елизаветы II орден святых Михаила и Георгия за служение безопасности Соединенного Королевства.

ИЗ ПИСЕМ ОЛЕГА ГОРДИЕВСКОГО КОЛЛЕГАМ В МОСКВУ В 1983-84 гг. (публикуется впервые):

«Политическая жизнь полна событиями и скучать не дает. Главную проблему для меня составляет пока язык, в котором у меня нет еще достаточной уверенности и желаемой беглости, а также определенная степень прохлады на всех уровнях отношений среди соотечественников, что так непохоже на наш в прошлом уютный скандинавский коллектив.

Город, музеи, рестораны и т.д. знаю пока слишком мало, так как все усилия трачу на язык, изучение проблем и ежедневную возню. Кстати, что касается знакомств в разных сферах, в том числе высших, тут я испытываю то, что называется confidence («уверенность» — Ред.), это, оказывается, много проще, чем internal relations(«внутренние отношения» — Ред.)».

«Среди англичан, даже считающихся неплохо образованными, часто господствует изрядное невежество. Они ничего, например, не слышали об упомянутой Вами «Жидкие мозги» и даже почти не знают Сомерсета Моэма (когда я называл любимую мной новеллу «Белье мистера Харрингтона» или даже серию о жизни в колониях в западном Тихом океане, они быстро меняли тему, чтобы перейти в более знакомую им область). Правда, к чести некоторых из них, были и такие, которые по-русски декламировали Лермонтова и Фета.

Я не вижу тех прелестей, о которых говорите Вы (а также нормальные дипломаты других посольств) — театра, концертов, выставок, музеев и пр. Моим утешением является лишь 3-я программа радио, которая передает только серьезную музыку, и я ее слушаю постоянно. Иногда смотрю телевидение».

***

«Срочность объясняется тем, что я на сегодня планирую выехать в отпуск 3 мая с. г. Это — если не произойдет никаких экстраординарных событий, что именно здесь всегда возможно».

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«Буду рад услышать новости о жизни в Москве, разные сплетни и т.д. Позвонил ли Миша Б. (он был там в командировке)? С дружеским приветом, О. Г.».

ИА Регнум поговорил с «Мишей Б.» — полковником СВР в отставке, любимым учеником Кима Филби Михаилом Богдановым, выдворенным из Англии после предательства Гордиевского в 1985 году.

Ненужный предатель

— Михаил Юрьевич, Гордиевский упоминал вас в письмах, лестно отзывался в своей книге после побега. Пытался ли он вас завербовать?

— Скорее всего, да. У нас были хорошие личные отношения, мы сидели за соседними столами. Когда я как-то сказал, что устал и хочу вернуться домой, он резко отреагировал: перестань, я стану резидентом, ты — моим замом, еще поработаем. Когда я замечал, что вокруг меня начинает виться какая-то подстава, я докладывал ему, а тот называл это чушью. Потом я понял, что меня таким образом пытались очень мягко разрабатывать.

— Все это время никто ничего не подозревал?

— Руководство его недолюбливало с самого начала, он был для нас чужаком из скандинавского отдела. Даже плохо говорил на английском. Были еще внутренние «терки» за пост резидента между политическим и контрразведывательным подразделениями резидентуры. Помню, что у него была внутренняя паранойя, он боялся ехать домой в отпуск, жаловался, что у него плохие результаты по информационной работе. Так и было, и англичане стали его подкармливать такой информацией.

Не нравился он и женам наших сотрудников, которые даже бойкотировали мытье его чашки. Это была какая-то кошачья интуиция.

Бросалось в глаза, что он никогда не позволял себе никаких критических и диссидентствующих высказываний. Мы-то были диссидентами по мелочи, хотя бы анекдоты про Брежнева рассказывали. А он не такой. Это похоже на известную шутку про инструкцию от КГБ: как вычислить шпиона на внутреннем собрании? Враг не дремлет!

— К слову, о шутках. Вы после побега жестко разыграли своего известного коллегу Юрия Кобаладзе, отправив ему по почте старую визитку Гордиевского с новогодним приветом. Скандал был страшный. Несчастный вам потом никак не отомстил?

— Юрий, сам виртуозный шутник, был поражен и польщен, что кто-то его переиграл. Тот розыгрыш вошел в золотой фонд наших историй. В нашей «ветеранской» компании до сих пор случаются какие-то розыгрыши, но развести Юрия так по-крупному больше уже никогда не удалось.

— И кровожадный вопрос: почему Гордиевский умер своей смертью? Военкор Александр Коц даже провел в своем канале опрос на эту тему, и 70% проголосовало за вариант «Возмездие должно быть неотвратимым».

— Один наш коллега, например, просил отправить его в Афганистан к талибам*, чтобы оттуда попасть в Лондон и ликвидировать предателя. Но это были эмоции, которые обуревали нас на первых порах. Он не нанес гигантского ущерба, ничего великого для Англии, не говоря уже о всемирной истории, не совершил.

Конечно, для англичан это был звездный час, и они раздували, что тот предотвратил Третью мировую, но это просто пропаганда. Да, резидентуре в Англии был нанесен серьезный ущерб, но это было поправимо и случилось не в первый раз. Да, болезненным было то, что мы потеряли ряд нелегалов, включая однокурсника Гордиевского по МГИМО, будущего Героя России Алексея Козлова, которого арестовали в ЮАР и подвергли пыткам.

Сам Гордиевский, несмотря на ордена от королевы Елизаветы, встречу с президентом США Рональдом Рейганом, быстро израсходовал свой ресурс, превратился в комментатора-пропагандиста, стал привирать. Кому он нужен?

— А кому был нужен Сергей Скрипаль (обвиняемый в госизмене экс-сотрудник ГРУ был обменян на группу российских нелегалов в 2010 году и восемь лет спустя отравлен в Солсбери «Новичком» — Ред.)?

— Не владею точной информацией относительно него. Но если Скрипаль и после обмена продолжал наносить вред России, то определенный повод там был. Одобряем мы такое или нет — это уже другой вопрос.

Мы обсуждали с бывшими коллегами известие о кончине Гордиевского. Все, что он сделал, вызывает просто брезгливость.

*в настоящее времяорганизация «Талибан» признана террористической и запрещена в РФ