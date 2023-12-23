23 декабря великая княгиня Мария Владимировна Романова отмечает 70-летие.

Из архива Великой княгини Марии Романовой Свадьба с принцем Францем Вильгельмом Прусским, 1976 год

В эксклюзивном интервью ИА Регнум глава Российского Императорского Дома рассказала, как изменилась жизнь на Западе и планирует ли она окончательно вернуться на родину. А также поделилась редкими снимками из личного архива, многие из которых ранее не публиковались.

ИА Регнум: Как прошел Ваш визит в Россию накануне 70-летия? Сложен ли маршрут и как часто вы теперь здесь бываете?

Мария Романова: С 1992 года, когда я впервые приехала на родину, состоялось уже более 100 моих визитов. Я посетила большинство регионов Российской Федерации и ряд стран ближнего зарубежья. В последнее время из-за осложнения международной обстановки организация визитов стала более трудной. Но хотя бы один раз в год я бываю в России. На этот раз ограничилась Санкт-Петербургом и Москвой.

В Северной столице я, в частности, передала в дар священные сосуды для корабельного храма крейсера «Аврора». Их принял протоиерей Александр Ткаченко, который, помимо того, что является главой фонда «Круг добра», помогающего детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, окормляет и восстановленный на «Авроре» Никольский храм.

Здесь в 2017 году, на 100-летие революции, я присутствовала на панихиде по всем жертвам братоубийственной гражданской войны — и красным, и белым. Считаю важным, чтобы эта миротворческая традиция сохранялась, и стараюсь принимать посильное участие в жизни храма на «Авроре».

Долгое время крейсер ассоциировался в основном с революцией. Но у него было героическое боевое прошлое в качестве корабля императорского флота. И в наши дни он должен быть символом патриотизма и единства, а не раскола и противостояния.

Было также интересно узнать от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия о социальной работе церкви по сохранению общественной активности пенсионеров. Нередко люди, вышедшие на пенсию, еще полны сил, но не находят области их применения и чувствуют себя невостребованными. Это действует на них угнетающе.

Церковь же предлагает пенсионерам различные посильные формы участия в тех видах деятельности, где у них есть знания и навыки. Считаю, что это чрезвычайно полезное направление социального служения церкви. Будем взаимодействовать в этом направлении.

А в Михайловском театре Санкт-Петербурга посетила балет «Баядерка» — говорю об этом потому, что посмотреть его меня пригласил известный испанский хореограф Начо Дуато, с 2019 года возглавляющий балетную труппу театра. Он искренно любит русскую культуру и не побоялся остаться в России.

ИА Регнум: Как будете отмечать юбилей? Ожидать ли чего-то подобного и масштабного с участием европейской знати, как на бракосочетании вашего сына в Петербурге в октябре 2021 года?

Мария Романова: Свадьба моего сына была торжественной только в той мере, в какой этого требовала традиция. Мы существенно сократили исторический церемониал в соответствии с современными требованиями жизни. И это было все-таки еще до тех трагических событий, которые мы ныне переживаем.

Я вообще никогда не любила пышные торжества. Не отмечала каким-то специальным образом ни 50-летие, ни 60-летие. Тем более сейчас, когда идет специальная военная операция на Украине и во многие семьи пришло горе из-за гибели близких людей, широкие празднования совершенно неуместны.

Я прошу всех, кто хотел бы меня поздравить, сделать это в форме благотворительной помощи нуждающимся и молитвы обо мне и моей семье.

Простые граждане русофобией не заражены

ИА Регнум: Изменилась ли ваша жизнь на Западе после 24 февраля 2022 года? Есть ли в ваших кругах люди, которые не заражены русофобией, которые понимают позицию России?

Мария Романова: Не могу сказать, что моя жизнь изменилась по причине антироссийских настроений. В Испании, да и в большинстве других стран, простые граждане не заражены русофобией. Не из-за большой любви к России, а просто потому, что у них хватает своих проблем. Так что бытовых неприятностей на этой почве не возникает.

Государственные деятели западных стран, как бы они ни были настроены по отношению к России, понимают, что Российский Императорский Дом никогда не станет инструментом антироссийской политики. Поэтому никаких попыток давления с этой стороны я тоже не испытываю.

Жизнь, конечно, изменилась. В другом смысле — усилилась тревога. Сердце болит от того, что вновь, как и в годы гражданской войны, полилась кровь братских народов нашего общего Отечества, которое духовно и культурно несравненно шире ныне существующих политических границ.

За рубежом есть люди, в том числе среди политиков, которые здраво оценивают ситуацию и понимают, что нельзя игнорировать позицию России, что несправедливо применять к ней двойные стандарты и пытаться задушить ее санкциями. Мы ведем диалог со всеми и стараемся объяснить нынешнее международное положение с позиций исторического процесса.

Как сказал о нас один европейский дипломат: «Мы знаем позицию великой княгини, мы ее не разделяем, но мы ее понимаем». Это, в общем, позитивная формула. Нелепо ожидать, что другие государства встанут полностью на нашу позицию и будут защищать не свои, а наши интересы. Так же, как и мы никогда не должны забывать о приоритете именно наших, российских интересов.

Если мы оглянемся в прошлое, то увидим, что противостояния почти никогда не заканчиваются чьей-то полной победой и чьим-то полным разгромом. А если такое и происходит, то непременно наступает фаза реваншизма.

А если существует диалог, если есть взаимное уважение, то можно достичь компромисса, неунизительного и приемлемого для всех, обеспечивающего безопасность каждой страны и общую международную безопасность.

Международная политика должна быть подобна шахматному турниру, а не боям без правил. Поэтому экстремистские действия и высказывания в отношении нашей родины, попытки «отмены русской культуры» и тому подобные явления неприемлемы не только для нас, но и для любых разумных людей, даже если они являются нашими соперниками на международной арене.

Я молюсь о том, чтобы на Украине как можно скорее воцарился мир. Но я убеждена, что этот мир не может быть установлен и, во всяком случае, не окажется прочным, если при этом не будет полноценно обеспечен вопрос безопасности Российской Федерации. В этом со мной согласны многие люди на Западе.

О переезде и жизненных итогах

ИА Регнум: Допускаете ли для себя в дальнейшем переезд в Россию, поближе к сыну и внуку?

Мария Романова: Я радуюсь, что у моего сына и его семьи наконец появилось собственное гнездо на родине. Надеюсь, что и мне выпадет такое счастье. Это не совсем простой вопрос и в официальном, и в бытовом смыслах. Но некоторый прогресс уже есть. Даст Бог, появится то место, которое будет в полном смысле моим российским домом.

Из архива Великой княгини Марии Романовой С внуком Александром, 2022 год

ИА Регнум: К юбилеям, как правило, подводят некие итоги. Что из вашей невероятной жизни вспоминается с особой теплотой и гордостью, а что — с сожалением?

Мария Романова: Я с благоговением и благодарностью ощущаю, что соотечественники сохранили любовь и почтение к нашему Дому, сострадание и понимание нашей судьбы, готовность с нами сотрудничать. Это я почувствовала во время первого визита и с тех пор ни в малейшей степени не разочаровалась.

Сожалею же о том, что не на всё задуманное хватает сил и возможностей, что не всем обращающимся за поддержкой мы в состоянии помочь, что некоторые хорошие начинания не получили развития из-за бюрократического равнодушия или из-за наших собственных недоработок.

Однако, вступая в очередное десятилетие своей жизни, я смотрю вперед с надеждой, оптимизмом и верой в то, что Бог поможет нам послужить России и принести ей пользу.

Справка ИА Регнум

Великая княгиня Мария Владимировна (родилась 23 декабря 1953 года в Мадриде) — внучка двоюродного брата Николая II, великого князя Кирилла Владимировича.

Училась в Оксфордском университете. В 1976 году вышла замуж за принца Франца Вильгельма Прусского, правнука кайзера Вильгельма II (в православии великий князь Михаил Павлович). В 1981 году у них родился сын Георгий Михайлович Романов. В 1985 году брак был расторгнут.

Мария Владимировна Романова состоит в родстве со всеми европейскими королевскими династиями. Ряд морганатических потомков Романовых по мужской линии ее династические права оспаривают.