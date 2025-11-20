Известный американский военный эксперт рассказал в эксклюзивном интервью ИА Регнум, что на самом деле стоит за грандиозным коррупционным скандалом на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

И что пошло не так после встречи на Аляске.

Двухпартийная коррупция в США

— На Украине гремит мощный коррупционный скандал в сфере энергетики и обороны, министры друг за другом отправляются в отставку, а секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров даже не возвращается из зарубежной командировки. Фигурирует сумма в 100 миллионов долларов. В США эту тему показательно не комментируют. Знаю, что у вас есть сенсационная информация на этот счет…

— Да, это нигде не публиковалось. Мой хороший друг, близкий деловой партнер, который в курсе этого дела, получил документы, свидетельства очевидцев и показания людей, причастных к коррупции на Украине. Как мне сказали, удалось установить, что были украдены и перенаправлены 48 миллиардов долларов.

Это значительная сумма, и сейчас ведется уголовное расследование. Будут ли наказаны виновные — это другой вопрос. Когда речь идет о людях, занимающих важные политические должности, они могут использовать свое влияние, чтобы избежать наказания.

— Вы можете раскрыть эти имена?

— Публично — нет. Это, по крайней мере, два члена сената США. Один из них — республиканец, второй — демократ. Так что это двухпартийная коррупция.

— Вам не опасно делать такие разоблачения во время визита в Москву?

— Не думаю. Причинение мне вреда не помешает распространению этой информации. Она идет сейчас и по другим каналам. Поэтому я просто могу указать на то, что грядут серьезные проблемы, и людям стоит следить за новостями.

— Этот скандал подорвет позиции Зеленского?

— Да, конечно. Полагаю, что одна из причин, почему всплыла эта информация, — это как раз желание пошатнуть Зеленского.

— А как оцениваете второй громкий скандал — вокруг публикуемого компромата покойного финансиста Джеффри Эпштейна? Ослабит ли он позиции Дональда Трампа?

— Он уже это сделал. Многие из его сторонников — энтузиастов MAGA (движение Трампа «Сделаем Америку снова великой») становятся в оппозицию. Такие важные фигуры, как консервативный публицист Кэндис Оуэнс с огромной аудиторией (YouTube недавно назвал ее автором подкастов номер один в мире), знаменитый журналист Такер Карлсон (он хоть и не идет против Трампа, но его высказывания тому не помогают) и другие люди.

Трамп атакует члена конгресса Марджори Тейлор Грин, которая была его очень ярой сторонницей, он атакует сенатора Рона Пола, конгрессмена Томаса Мэсси. Когда ты нападаешь на своих друзей, то это нехороший знак.

«Перемирие в Газе — как свадьба без жениха и невесты»

— Недавнее переименование Пентагона в министерство войны можно расценивать как сигнал того, что Дональд Трамп — не миротворец?

— Они не продумывают это логически. Такое переименование подразумевает, что США больше не находятся в пассивном состоянии, не собираясь проявлять агрессию и нападать на других. Это, безусловно, посылает неверный сигнал остальному миру и прямо противоречит заявлениям Трампа о том, что он миротворец. Все как раз наоборот. Он говорит о войне.

— Сейчас он много говорит о нападении на Венесуэлу. Это новая цель или все-таки блеф?

— Я не думаю, что это блеф. Опять же, они не продумывают до конца. Люди предполагают, что принятие таких решений требует тщательного планирования и анализа. По моему опыту, это не так. Американские власти принимают эти решения, не просчитав до конца последствия и потенциальные издержки.

Думаю, одна из причин задержки с нападением на Венесуэлу заключается в том, что они наконец-то осознали реальный риск для военно-морских и сухопутных сил США в случае нападения на Венесуэлу. Это нелегкая цель.

— Как оцениваете успехи Трампа в Газе? Насколько это перемирие хрупкое?

— Я не считаю это настоящим прекращением огня: это выглядит так, как будто Трамп устроил свадьбу без присутствия жениха и невесты. Ведь ни израильтяне, ни палестинцы не присутствовали на подписании соглашения. Так что это нелегитимное мирное соглашение.

Президенту США удалось заставить израильтян сократить убийства палестинцев, но не полностью. Поэтому Израиль продолжает проводить ряд военных операций против мирного населения, и геноцид продолжается.

«Считать, что давление на Россию вынудит ее изменить позицию, — глупость и ошибка»

— Что пошло не так после встречи президентов России и США на Аляске?

— Соединенные Штаты вас не слышат. У России, из того, что я видел, всегда была ясная и четкая позиция. Русские выполняют свои обещания. А американцы постоянно меняют свое мнение и не выполняют обещания. Поэтому в данном случае Трамп не услышал.

Владимир Путин с 14 июня 2024 года предельно четко обозначил условия, необходимые для прекращения конфликта (Россия готова к прекращению огня и переговорам, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и откажется от вступления в НАТО. — Прим. ред.).

Но Трамп отказывается слышать. Он прислушивается к другим голосам — например, к министру финансов США Скотту Бессентту, который считает, что Россия экономически уязвима и что давление США может вынудить ее изменить свою позицию. Я считаю это глупостью и ошибкой.

— Надо ли ждать новую встречу в Будапеште?

— Думаю, что это отвлекает внимание, и конфликт на Украине закончится не путем переговоров. Россия должна одержать победу на поле боя, и это будет военная победа.

Как мы видим, это происходит прямо сейчас. России потребовалось около трех лет, чтобы нарастить свои вооруженные силы до уровня, позволяющего проводить многочисленные операции вдоль линии соприкосновения протяженностью 1600 км. Сейчас мы видим, что у России есть военная мощь, чтобы положить конец этому конфликту. НАТО совершенно не готово, а Украина слишком слаба.

«Давать топливо «Титанику»

— Президент Сербии Александр Вучич прогнозирует войну в Европе. Вы разделяете эти опасения?

— Я считаю, что он делает неправильные шаги в неподходящее время. Как я понимаю, речь в том числе идет о поставках сербских боеприпасов Украине. Это сродни предложению дать топливо тонущему «Титанику». Можете добавить топливо, но корабль все равно утонет.

— Красивый пример. А как вы оцениваете растущее напряжение вокруг Молдавии? Власти арестовывают лидера Гагаузии Евгению Гуцул по возвращении из Москвы, снимают оппозиционную партию за день с выборов, преследуют духовенство Православной церкви Молдовы. Все это похоже на начало украинских событий. Может ли Молдавия стать новым плацдармом для агрессии против России?

— Молдавия — просто пешка в этой шахматной игре. В первую очередь необходимо завершить конфликт на Украине. Как только он будет закончен и Россия одержит верх, то будет легко позаботиться и о Молдавии. У молдавских властей больше не будет той поддержки со стороны сил НАТО, которой они сейчас располагают.

Справка ИА Регнум

Ларри Джонсон (родился 12 октября 1949 года) — бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), экс-сотрудник Управления по борьбе с терроризмом Госдепа США, специалист по контртеррористической деятельности.

В 1993 году оставил госслужбу, стал соучредителем Ассоциации ветеранов разведки «Ветераны разведки за здравомыслие», работает бизнес-консультантом, выступает в качестве политического комментатора и популярного блогера.