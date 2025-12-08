Заметным событием этого года оказались аншлаги в… Мавзолей. ИА Регнум разбирался, кто стоял в километровых очередях к Ильичу в разное время года и зачем.

Владимир Вяткин/РИА Новости

— За чем стоим? — почти радостно задавали прохожие подзабытый с советских времен вопрос скопившемуся на подступах к Красной площади людскому хвосту. Ностальгия — штука приятная.

— За Ильичом! — не менее радостно отзывалась очередь. А начиналась она с утра пораньше аж от Александровского сада. Удлинили ее, конечно, летние слухи о закрытии Мавзолея на реставрацию.

Неравнодушные граждане боялись, что на этом фоне вождя уже не вернут, и спешили сказать ему последнее «прости». В августе Минкульт заверил, что проведение работ на расписание самого здания не повлияет, но многие, видимо, решили перебдеть.

— Папа, ну зачем мы здесь? Твой Ленин развалил Российскую империю! — скулил продрогший пятиклассник, дергая своего молодого отца.

— Зато построил Советскую! — парировал тот.

— Твой Ленин убил царскую семью, — не сдавался подкованный ребенок.

— Сынок, потерпи и пойдем в «Макдоналдс», возьмешь там все, что хочешь, — закончились аргументы у родителя.

Но юный монархист был неподкупен и вызывал у меня всё возраставшую симпатию.

Я сама вставала в эту разношерстную очередь несколько раз. В разные времена года. Стояла не от большевистской любви, а из профессионального интереса. Народ часами терпел и пекло, и грозу, и отсутствие зонтов, и первый снег. Удивительные подвижники.

И это не пожилые коммунисты и китайские друзья, хотя, конечно, попадались и такие. Студенты, молодые семьи, гости столицы (некоторые шли даже с чемоданами). Такой интерес к главному большевику у разных слоев населения для меня самой, к слову, — наблюдение неприятное, всегда считала, что его почитателей кот наплакал, но картинка пока такая…

Случались и приятные моменты: над побитыми ветром зонтами как-то вдруг загромыхал голос другого вождя — Жириновского. Это кто-то включил очередной сбывшийся прогноз Владимира Вольфовича по Ближнему Востоку.

— А мы только что с Новодевичьего кладбища. Могила ВВЖ там у экскурсантов самая популярная, — сообщила мне супружеская пара средних лет из Краснодара. — У Вольфовича были, теперь хотим и к Ильичу.

О том, что вождь ЛДПР всегда пламенно требовал убрать Ленина из Мавзолея, узнали от меня с большим волнением.

Куранты меж тем пробили час дня. Тучный мужчина, которому до заветного входа оставался шаг, издал истошный вопль разочарования. «Допустите к телу!» — шумели студенты. Остальные переживали удар более стойко. А познакомившиеся за эти пару часов в толпе молодые люди упархивали уже парочками.

Удивляет, что Ильич «принимает» только четыре раза в неделю и строго до 13:00. «Видимо, чем-то занят», — не без досады шутили в очереди.

Мой знакомый гость столицы после первой неудачной попытки решает ограничиться впечатлениями от процесса и фотографиями саркофага из интернета, а я прихожу снова и снова. Меняются только погоды — пестрая аншлаговая обстановка остается прежней.

А в ноябре Мавзолей ожидаемо оказался в центре медийного внимания и споров: так, известный священнослужитель Владимир Вигилянский предложил передать тело Ленина КПРФ… Вашему вниманию — мнения экспертов, где тоже случились неожиданности.

Игорь АШМАНОВ, член СПЧ, глава компании «Крибрум»: «Зачем во время СВО вбрасывать раскалывающие общество темы?»

«Мы в Крибруме летом сделали два исследования отношения пользователей российских соцсетей, форумов и каналов к фильму «Мумия» и к выносу тела Ленина из Мавзолея — по заказу КПРФ и по заказу «Спаса». Изучили буквально миллионы сообщений и комментариев.

Результаты совершенно однозначные: эта тема раскалывает общество. Негативно и резко негативно к фильму и к идее вынести Ленина, снести Мавзолей относятся, по нашим данным, от 60 до 80% пользователей соцсетей и мессенджеров.

Точный процент тут на самом деле неважен, важно лишь, что против — не маргиналы, социальные парии, ностальгирующие по СССР советские пенсионеры, на мнение которых якобы можно махнуть рукой, а больше половины граждан, активно пишущих и дискутирующих в соцсетях и Telegram-каналах, в том числе молодых и активных.

Зачем во время СВО, экономического давления на Россию вбрасывать такие раскалывающие общество темы? У нас что, проблем мало? Мало возни с мигрантами, мало депопуляции, мало санкций, мало ракет прилетает по НПЗ?

Мне видится здесь не только какая-то всепоглощающая самоуверенность людей, считающих, что они сами, без ансамбля, знают, что сейчас лучше для страны, но и какой-то примитивный, языческий магизм, неприличный для православных: я лично слышал, как очень верующие люди высказывались в том духе, что только «мумия» на главной площади страны мешает нам победить в войне, развить экономику и т.п. — а стоит ее вынести, как всё магическим образом моментально наладится, настанет мир и благодать.

Нет, не настанет. Будет еще один повод для волнений, разобщения и гражданской войны — уже внутри России.

Когда эта дискуссия поднималась в начале века, более осторожные и осмотрительные люди, занимавшиеся тогда подобными вещами, опросили родственников тех, кто похоронен в некрополе на Красной площади. Там же не один Ленин, там — кладбище. Выносить — так уж всех, тем более что ненависть тех, кто требует «убрать мумию», ко многим покоящимся в этом некрополе — не меньше.

Опросили родственников. Малая часть наследников сказала, что они не против закрытия некрополя и с удовольствием заберут дорогих покойников. А часть потомков ответила, что они настолько против, что устроят самосожжение на Красной площади, если их великих предков осквернят переносом. На этом тогда тему закрыли. И вот опять она внезапно якобы стала актуальной.

Ну почему не подождать лет 15-20, а лучше 30, пока не уйдут естественным путем и потомки, и ностальгирующие по СССР, и тема не станет чистой историей, без политической нагрузки и налета этой истерики с двух сторон?».

Александр Закатов, историограф Дома Романовых, кандидат исторических наук: «Неуместность кладбища на Красной площади была признана самой Компартией».

«Конечно, если ставить вопрос таким образом: «снести Мавзолей», «выбросить тело Ленина» и т.п., то против подобного подхода выступят не только сограждане, ностальгирующие по комсомольской юности, но и многие убежденные традиционалисты и монархисты.

Большевики, оскверняя мощи святых и уничтожая могилы героев прошлого, ничуть не опасались «раскола общества». Наоборот, они сознательно шли на такой раскол, действуя нарочито насильственным образом, желая как можно больнее ранить людей других взглядов. А сейчас большинство граждан России хочет изжить последствия революционного раскола.

Поэтому нам ни в коем случае не следует применять большевицкие методы, пусть даже речь идет о лицах, причастных к организации массового террора и к глумлению над бессчетным числом храмов, мемориалов и кладбищ дореволюционной России.

Не нужно «сносить» Мавзолей и «выкидывать» останки Ленина и других деятелей большевицкого режима. «Воевать с покойниками» и причинять страдания их потомкам — дело неблагородное. Необходимо принять законное и обоснованное решение о цивилизованном переносе коммунистического некрополя с главной площади столицы в иное место, никоим образом не оскорбляя ничьих чувств.

Неуместность кладбища на Красной площади была признана самой Компартией. 6 марта 1953 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о сооружении Пантеона и перенесении туда останков Ленина, Сталина и прочих погребенных у стен Кремля. Потом эта здравая идея была положена «в долгий ящик» и не осуществилась.

Но сам факт издания совместного партийно-государственного постановления доказывает, что руководство СССР не видело в переносе некрополя с Красной площади никаких «оскорбления», «глумления», «надругательства» и т.п.

В 1961 г. состоялся вынос из Мавзолея тела Сталина. Правда, с точки зрения КПСС той поры, это уже было посмертной карой в связи с осуждением «культа личности». И как раз именно в связи с этим могли иметь место эксцессы, ибо тогда идейных наследников Сталина было гораздо больше, чем ныне имеется идейных почитателей Ленина.

Однако ничего, всё обошлось без «раскола общества». И сейчас, несомненно, обойдется мирно, тем более что захоронение Ленина и перенос всего кладбища с Красной площади в достойное место не будет преподноситься как некое «наказание». Напротив, погребение человека, который никогда не высказывал желания, чтобы его забальзамированный труп был выставлен на всеобщее обозрение, станет актом милосердия.

И прочие покойники, независимо от партийной принадлежности, должны лежать на кладбищах, а не на центральных площадях, не в местах военных парадов, народных гуляний и ярмарок.

Перенос коммунистического некрополя послужит преодолению пережитков братоубийственной смуты ХХ века, а следовательно — примирению, взаимному покаянию и прощению, упрочению согласия.

Останки Барклая де Толли покоятся в закрытом гробу. Останки Пирогова, действительно, помещены в прозрачный гроб. Но он покоится в храме, с крестом в руках. Поэтому, хотя его тело сохранено путем бальзамирования, здесь есть некоторая аналогия с мощами святых.

Однако сохранение на всеобщем обозрении тела воинствующего атеиста, считавшего любую религиозность «труположством» и «невыразимейшей мерзостью», никак не вписывается в эту логику.

Сергей Соловьев, старший научный сотрудники Института российской истории РАН, член СПЧ: «Забальзамированные Пирогов и Барклай де Толли споров не вызывают».

«Отношение в обществе к Ленину разное, но, если верить опросам, со временем оно, скорее, улучшается. Его фигура — часть бурной истории нашей страны в ХХ веке, он является создателем советского государства, наследием которого мы пользуемся до сих пор в разных сферах нашей жизни.

Но если бы Ленин знал, что его тело сохранят как почти религиозный объект для поклонения, то он, будучи атеистом и противником возвеличивания собственной личности, наверняка приказал бы его сжечь, а пепел развеять.

Но тело захоронено (именно захоронено, поскольку находится ниже уровня земли) в Мавзолее уже больше 100 лет, само по себе став памятником нашей истории и результатом сложнейшего эксперимента по сохранению.

К слову, ранее были забальзамированы тела полководца Барклая де Толли (находится в Мавзолее на территории Эстонии) и хирурга Николая Пирогова (в церкви-некрополе при Винницком национальном медуниверситете на Западной Украине), и это споров не вызывает.

Надо оставить этот вопрос, не волновать общество лишний раз, а заняться более актуальными вопросами современности, в том числе научным изучением противоречивой истории минувшего столетия»