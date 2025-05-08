Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский рассказал ИА Регнум о первом турне по европейским городам с песнями военных лет.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ Выступление во Дворце Наций в Женеве, за дирижерским пультом — ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

— Это был ваш первый тур по Европе в канун 9 Мая или это уже сложившаяся традиция?

— Это было впервые. Ансамбль «Altro Coro» Российской академии музыки имени Гнесиных в составе 26 человек посетил с концертами несколько европейских городов: начинали с Рима, далее были Женева, Брюссель, Бонн, а финальной целью стал Берлин.

Репертуар подобрали сильный: произведение Родиона Щедрина «4 хора на стихи Александра Твардовского», «Ленинградскую тетрадь» Александра Флярковского на стихи поэтов-блокадников и «Симфонию Великой Победы» современного российского композитора Кузьмы Бодрова на темы военных песен.

Организовывали гастроли представительства Россотрудничества в Италии, Бельгии, Германии и наши дипмиссии. Все билеты везде были бесплатными, зрители просто заранее регистрировались. Никаких гонораров тоже не было — мы работали бесплатно и вкладывали в эти гастроли собственные средства.

— Кто ваш зритель? Соотечественники или не только?

— В первую очередь иностранцы. Это и молодежь, и люди старшего возраста. Радует, что везде собирались полные залы. В Берлине пришло очень много немцев. Мы уже несколько минут как закончили выступление и ушли со сцены, а зал продолжал аплодировать стоя. Многие плакали.

Особенный концерт был в Женеве, во Дворце Наций, где размещается европейское отделение ООН. Мы выступали в Зале прав человека и альянса наций, среди зрителей было множество глав дипмиссий разных стран.

— Были ли какие-то форс-мажоры? Готовились ли к потенциальным провокациям? Условным яйцам-помидорам?

— Мы к ним всегда готовы. Но враждебных акций, к счастью, не было. Украинских пикетов тоже не встретили. В 2022 году мы ездили в Европу на гастроли с другой программой (это был духовный репертуар) и тогда попали в весьма агрессивную среду. Сегодня градус напряжения спал.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ

Тем не менее наш концерт в Гааге был сорван. В последний момент местный театр Laak отказал по потрясающей причине — наша программа оказалась санкционной. «Священная война» и «Журавли» под санкциями! Не чиновники, не артисты, а песни!

Лично мне врезался в память один молодой одессит, который прошел за кулисы после концерта в Женеве. Нет, не с провокацией — он плакал и благодарил за песню «Вечер на рейде» от лица «настоящей Одессы, которая знает и помнит наш подвиг». Ради таких моментов мы это и делали.

— Музыка сегодня — хороший мост для восстановления отношений с Европой?

— Музыка — это тот мост, который связывает нас лучше многих физических сооружений. Мы наблюдали лично: есть много людей в Европе, которые помнят и знают нашу великую историю и культуру, есть немало тех, кто искренне реагирует на интонацию и мелодии наших великих песен.

Музыка — один из лучших способов восстановить отношения с народами Европы, которые были разрушены некоторыми недобросовестными политиками. Они преходящи, а музыка — вечна.