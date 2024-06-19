Руководитель Центра G. O. R. K. I. СПбГУ, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала в эксклюзивном интервью ИА Регнум, можно ли навести мосты между Россией и Западом, что ждёт Иран после гибели президента и о чем её новая книга «Реквием по Европе».

Илья Московец/URA.RU/ТАСС Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Накануне Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума заявила, что западные страны вынашивают планы о разделе России на части. Она отметила, что не видела соответствующих документов, но слышала заявления людей, которые работают в Атлантическом совете — «это очень известный аналитический центр в США».

РУСОФОБИЯ — НЕ ТОЛЬКО В СМИ, НО И В МЫШЛЕНИИ ЛЮДЕЙ

ИА Регнум: Вы уже около года живете в России, за это время создали научный центр при СПбГУ, обзавелись домом в рязанской деревне. Как вам ваша новая жизнь?

Карин Кнайсль: Прежде всего, я никогда не думала, что перееду жить в Россию. Я жила и работала в своей стране, была патриотом своей страны и представить не могла, что однажды меня вынудят её покинуть.

Я находилась под постоянными атаками, обвинениями в шпионаже, измене родине. Меня стали оскорблять на улицах, в итоге я потеряла всё, что у меня было. Мне пришлось спасаться бегством четыре года назад — с двумя чемоданами и двумя собаками. Сначала во Францию, когда же меня заставили покинуть и эту страну, я испытала шок.

Затем был Ливан, где мне довелось какое-то время делить кров вместе с сирийскими беженцами. И вот год назад я начала жизнь с нуля в России.

Недавно я получила несколько коробок с моими вещами из Австрии. А также приобрела дом в деревне, чтобы иметь возможность пожить уединенной жизнью.

ИА Регнум: Вы выпускаете новую книгу. О чём будет этот труд?

Карин Кнайсль: Моя новая книга называется «Реквием по Европе». Есть много причин, по которым Европа, к сожалению, теперь пребывает в плохом состоянии. Я не говорю о ЕС, я говорю о европейских законах и свободах, которые там главенствовали. Но, к сожалению, это закончилось. Для меня это большая утрата того, чем Европа когда-то была.

ИА Регнум: Мои друзья из Прибалтики рассказывают, как обывателей пугают страшилками о России и отговаривают от туристических поездок в нашу страну. Люди голодают, могут позволить купить себе половину кочана капусты, пустые полки не только в магазинах, но даже в музеях. Якобы в Петербурге уже смотреть нечего — все шедевры распроданы на Запад и остались копии… Возможно ли донести до людей альтернативную точку зрения, учитывая блокировки российских СМИ?

Карин Кнайсль: Это касается не только СМИ, эта проблема гораздо глубже. Я описала это в своей выходящей книге.

Это очень старый антагонизм между Востоком и Западом. Отталкивающий образ России появился не два-три года назад – он берёт своё начало со времен Холодной войны. И изменить такое восприятие очень сложно. К сожалению, это глубоко укоренилось не только в СМИ, но и в мышлении людей.

Елена Чинкова Карин Кнайсль вместе с Валерием Фадеевым в Петербурге

Полагаю, что в ближайшем будущем ничего не изменится. Как отмечал политолог Дмитрий Тренин, должны прийти новые поколения и появиться новые виды партнёрства — я разделяю эту точку зрения.

Некоторые полагали, что всё изменится с выборами. Нет, выборы сильно ничего не меняют. Как я и говорила о выборах в Европарламент ранее, то, что мы видим (особенно во Франции и Германии) — это раздробленный политический ландшафт. Выборы — фрагментарные, при отсутствии значимой поддержки избирателей.

У нас очень глубоко укоренённая русофобия. Я не русская, но меня саму «забанили», и я хорошо понимаю чувства русских.

О НАВЕДЕНИИ МОСТОВ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОПОЙ

ИА Регнум: В Петербурге отметил своё 80-летие известный немецкий дирижер Юстус Франц, который также подвергся обструкции за свои дружеские связи с Россией. Валерий Гергиев, поздравляя его со сцены Мариинки, отметил, что главный язык на сегодня между нашими странами – это язык музыки. Возможно ли навести какие-либо еще мосты между Россией и Европой?

Карин Кнайсль: Тема с языком музыки звучала еще при композиторе Йозефе Гайдне в XIX веке. Когда он покинул Австрию в 60-летнем возрасте и переехал в Лондон на работу дирижёром и композитором, ему сказали: вы же не говорите на английском! Он ответил: мой язык понимает весь мир. Когда вы музыкант, это другая ситуация. А мой инструмент — это язык. Я владею несколькими языками, теперь изучаю русский.

В данный момент мы не говорим о наведении мостов. Дискурс в Европе таков: Россия должна потерпеть поражение, ей нельзя дать победить. Как в таких обстоятельствах возводить мосты?

ИА Регнум: Может быть, существуют здравомыслящие силы, готовые вступить с нами в диалог?

Карин Кнайсль: Если говорить о здравомыслящих политических силах, то я таких не знаю. Есть готовые к диалогу люди, но они не представители властей.

Какая из столиц ЕС сегодня могла бы быть единомышленником? Я пока таких не вижу. После военного периода будет правовой, тогда можно будет начинать небольшие инициативы: спортивные, обмен студентами. А так, должно смениться более чем одно поколение…

О БУДУЩЕМ ПАЛЕСТИНЫ И ИРАНА

ИА Регнум: Часть вашей жизни связана с Ближним Востоком. В детстве вы жили в Иордании, где ваш отец был личным пилотом короля, затем сами работали в этом регионе журналистом-международником. Каковы, на ваш взгляд, перспективы создания государства Палестина?

Карин Кнайсль: В 1993 году был начат переговорный процесс, базирующийся на Соглашениях «Осло». Нынешняя же ситуация апокалиптична для Палестины. Мы видим тотальное разрушение, масштабные атаки, волны конфискаций и депортаций.

Я сама жила в Иерусалиме пару лет в 1980-х. Сегодня, к сожалению, там всё совершенно иначе. В условиях тотальной конфронтации никто больше не говорит о создании двух государств для двух народов. Соглашения «Осло» больше нереалистичны в данных обстоятельствах. Сейчас мы от этого далеки.

ИА Регнум: Каким вам видится будущее Ирана после гибели президента Раиси в авиакатастрофе?

Карин Кнайсль: Прежде всего, хотела бы выразить искренние соболезнования семьям погибших и всему иранскому народу. Иран – вторая старейшая нация после Китая. Он проходил через столько трудных периодов в своей истории. Это уязвимый момент, но я не вижу больших угроз стабильности действующего режима. Вице-президент выполняет обязанности главы государства. Главную власть в принятии решений осуществляет Корпус стражей исламской революции. Через 50 дней там пройдут выборы. Власти смогут двигаться прежним курсом.

kremlin.ru Танец Карин Кнайсль с Владимиром Путиным на ее свадьбе в 2018 году

ИА Регнум: Это могла быть операция израильских и американских спецслужб или всё-таки несчастный случай, как об этом заявил Тегеран?

Карин Кнайсль: Я не буду спекулировать на эту тему.

В РОССИИ — СЕРЬЁЗНАЯ ИММИГРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, В АВСТРИИ ТАКОЙ НЕТ

ИА Регнум: В сфере ваших профессиональных интересов – также темы миграции и демографии. Ранее вы отмечали, что четверо из десяти жителей Вены уже не австрийцы. Ситуация продолжает ухудшаться?

Карин Кнайсль: Я как министр иностранных дел выступала с критическими заявлениями насчёт тотального притока мигрантов без всякого контроля. Ситуация имеет демографическую динамику, поскольку мы видим огромные волны семейных воссоединений.

Я говорила ещё в 2015–2016 годах о том, что 80% приезжающих — молодые люди возрастом около 20 лет, и это надо умножать на шесть, потому что они тянули за собой супругов, родителей и остальных родственников. Миллион человек прибыл в Германию, 400 тысяч — в Австрию, возможно и больше. Корректной статистики нет, они не регистрируются. Школы наводнены детьми, фактически не говорящими на немецком.

ИА Регнум: Как и у нас…

Карин Кнайсль: Да, но я не знаю глубоко вашу ситуацию. Согласно статистике, 10% населения России — мигранты. В Австрии мы говорим о 25%, а в Вене — 34%. Плюс у вас правильная и серьёзная иммиграционная система. Люди регистрируются, у них есть документы. Мне, к счастью, помогали, иначе сама бы я не справилась. Здесь проходишь через множество различных ступеней, а в Австрии такого нет.

ИА Регнум: Как вы оцениваете недавнюю массовую акцию в немецком Гамбурге с требованием установить «всемирный халифат»? И что думаете о реакцию властей, не увидевших ничего противозаконного?

Карин Кнайсль: Это происходит уже не в первый раз. Это была санкционированная демонстрация с требованием «всемирного халифата». Главный вопрос: как её можно было разрешить? Я предупреждала, что роль религии ставят выше роли Конституции, и это становится проблемой, а меня за это критиковали.

Справка ИА «Регнум»:

Карин Кнайсль родилась 18 января 1965 года в Вене. Доктор права, дипломат, журналист. В 2017–2019 годах — министр иностранных дел Австрии. В 2018 году пригласила на свою свадьбу Владимира Путина.

В 2023 году основала в Петербурге центр G. O. R. K. I. («Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России») при СПбГУ. Переехала в Россию с двумя собаками-боксерами Уинстоном и Джеки.

Владеет восемью языками, активно изучает русский, читает «Войну и мир» в оригинале.