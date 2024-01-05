Семейная пара полковников СВР в отставке четверть века проработала под разными легендами за границей.

Фото из личного архива Елена Вавилова и Андрей Безруков во время жизни на Западе под чужими именами

В эксклюзивном интервью ИА Регнум разведчики Андрей Безруков и Елена Вавилова рассказали, близка ли Россия к победе, чем нам выгоден Зеленский и почему президентские выборы в США будут самыми грязными за всю историю.

Тон Запада поменялся на 180 градусов

ИА Регнум: Под занавес года США передают Владимиру Зеленскому последний пакет помощи, шесть стран ЕС не подписывают декларацию о гарантиях безопасности для Киева, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приятно волнуется: «Если мы не изменим курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть на Украине». Можно ли считать, что победное окончание СВО не за горами?

Андрей Безруков: Весь тон и дискурс Запада поменялся на 180 градусов. Если год назад они говорили о нанесении поражения России и свержении Владимира Путина, то теперь боятся, как бы Россия не свергла Запад. Это, конечно же, не означает, что победа очень близка, поскольку мы воюем с объединенным Западом.

Думаю, что сама победа, если формулировать ее в тех терминах, которые нужны России, — это переформатирование системы безопасности в Европе и западном полушарии. До нее еще далеко.

Фото из личного архива Елена Вавилова и Андрей Безруков во время жизни на Западе под чужими именами

И сама военная победа на Украине не обязательно принесет такой результат. Он возникнет из перестановки сил на мировой арене. Хотя надо признать, что в последний год СВО идет в этом направлении.

Военный конфликт может продолжаться достаточно долго, трудно говорить о конкретных сроках, но это, конечно же, не меньше года.

Однако это не конец конфликта, поскольку Запад считает, что победа России на Украине угрожает самому существованию НАТО и Запада. И он будет мобилизовывать свои силы, насколько это возможно.

Хотя возможен другой вариант: осознание того, что Россию свергнуть не удалось, Путин устоял и даже укрепился. Возможно, трезвые головы начнут искать пути переформатирования самой системы безопасности.

Из украинских пешек России выгоден Зеленский

ИА Регнум: В начале декабря глава СВР России Сергей Нарышкин сообщал, что Запад рассматривает варианты замены Зеленского — на Залужного, Буданова, Ермака, Арестовича и даже Кличко. Что в таком случае изменится? Что думаете об Арестовиче, отметившемся рядом объективных и даже комплиментарных высказываний в адрес России?

Андрей Безруков: То, что режим Зеленского находится в тупике, это очевидно.

Для Запада он свою функцию выполнил — развязал войну, насадил на Украине прозападный фашистский режим и направил его в сторону России. Западу больше от Зеленского ничего не надо. Он является символом фашистского украинского режима, и пока Запад рассчитывал на победу над Россией, он устраивал.

Фото из личного архива Андрей Безруков во Владивостоке

Как только забрезжила возможность военного поражения, американцам и британцам стало необходимо найти кого-то другого, потому что разговаривать с Зеленским никто не будет.

Запад хочет вести переговоры, чтобы сохранить как можно больше украинских территорий для себя. Естественно, начнется поиск других пешек. Кто из них будет играть роль главного на Украине, совершенно неважно.

Арестович — это хитрый человек, который просто пытается спасти свою шкуру.

Он подлизывается и играет на стороне тех, кто рассчитывает как-то договориться с Москвой и что-то себе сохранить (скорее всего, это украинские олигархи).

А Зеленский — идеальный вариант для России. Чем дольше он будет находиться у власти и чем больше себя дискредитирует, тем лучше. Такой военный «гений», угробивший украинскую армию, выгоден Москве.

Запад будет продолжать агрессивную политику

ИА Регнум: Что продемонстрировал миру новый палестино-израильский конфликт?

Андрей Безруков: Во-первых, показал миру неспособность США и дальше играть роль гегемона.

Штаты и их клиент, Израиль, больше не могут доминировать на Ближнем Востоке. Даже в военном отношении они неэффективны. Хуситы, которые не представляют собой государство, способны перекрыть одну из ключевых транспортных артерий, и американцы ничего не могут с этим сделать.

С другой стороны, конфликт разделил Запад и не-Запад и западное общество внутри. На тех, кто за Израиль, и тех, кто не может терпеть откровенные убийства мирного населения. Естественно, не-Запад владеет инициативой и выступает за нормальное урегулирование конфликта.

ИА Регнум: Насколько жесткой и непредсказуемой будет президентская кампания в США? Что могло бы поменяться с возвращением Дональда Трампа, обещавшего решить украинский конфликт за 24 часа, и стоит ли снова возлагать на него какие-либо надежды, как в 2016 году?

Андрей Безруков: Эта кампания обещает быть самой грязной в истории.

Во-первых, совершенно не очевидно, что Трамп и Джо Байден будут участвовать в гонке — слишком много неизвестного. Это первый раз, когда реально ничего не понятно.

Эта кампания еще глубже разделит страну — и не просто на демократов и республиканцев, а на две части американского народа, которые видят будущее совершенно по-разному.

Что будет в случае прихода Трампа к власти?

Если посмотреть на то, что Трамп говорил и делал раньше, скорее всего, его политика будет сфокусирована на создании сильных США, что будет означать уменьшение внимания к Европе и увеличение фокуса на Китай. Для России это выгодно, хотя Трамп ни в коем случае не является сторонником России.

ИА Регнум: Каков ваш политпрогноз на наступивший год? Будет ли он мирным?

Андрей Безруков: 2024-й год реально будет годом эпохальным.

И я не говорю о выборах ни в России, ни в США. У нас будет продолжаться процесс создания новой страны: Россия осознаёт себя великой державой, перестраивает экономику, альянсы, потоки своих товаров.

В мире продолжается отделение незападных стран (в том числе БРИКС) от западных.

Запад будет продолжать агрессивную политику, но всё с меньшими успехами. Военные действия будут продолжаться и, может, даже ужесточаться. Дестабилизация мира продолжится, конфликт на Украине продолжится, но, полагаю, что ситуация будет всё больше складываться в пользу России.

Надо поддерживать тех, кто несет положительную повестку

ИА Регнум: Многие в последние дни из-за скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой писали, что у нас сегодня несколько Россий: воюющая и богемно-столичная. Как отрезвить последнюю?

Елена Вавилова: Россия всегда была сложным обществом — мы помним, что раньше было деление на столицу и провинцию. События последних лет тоже своеобразно разделили наше общество, мнения во многом противоположные, и существуют серьезные противостояния. Есть различные предложения о том, как сейчас разделено наше общество.

Поделюсь таким от одной консалтинговой компании.

Есть столичная Россия, слой культурной богемы, которая живет своими интересами, ставит себя выше общества и в основном не поддерживает СВО.

Есть Россия глубинная — большая часть населения, живущая в непростых условиях.

Есть Россия уехавшая, которая ни на что не влияет.

И, наконец, есть Россия воюющая — воины, их семьи, волонтеры, военкоры и многие другие. Они, я считаю, и сплачивают вокруг себя всё больше людей.

Нужно создавать своеобразное параллельное измерение, в котором будут превалировать нелиберальные идеи. Не стоит тратить усилия, чтобы бороться с людьми, не желающими консолидироваться вокруг защиты страны и победы. Надо поддерживать тех, кто несет положительную повестку. Вместе мы сможем оттеснить тех, кто не разделяет эти чаяния.

К слову, отмечу, что появился спрос на интеллектуальные корпоративы — меня уже пригласили выступить на одном из таких в Иванове. Так что всё меняется.

ИА Регнум: Что думаете о другом скандале, связанном с вашим коллегой по СВР и МГИМО Юрием Кобаладзе, который организовал лекцию Ивана Урганта и был уволен из вуза?

Елена Вавилова: Здесь сыграл фактор того, что в обществе сейчас обострены чувства групп людей, посчитавших неправомерным приглашать Урганта — ведь у него непонятная позиция. Возможно, было опрометчивым приглашать его без четких договоренностей и понимания того, что этот визит не вызовет порицаний. Можно было бы действовать более осторожно.

Но, с другой стороны, конечно, это не какое-то преступление, и можно было бы дать прекрасному оратору и преподавателю второй шанс работать со студентами.

Плюсов от его мудрости и знаний, накопленных за годы работы, было бы больше. Его работа всегда была связана с защитой нашей страны, и это очень важно. Он имеет опыт работы в силовых структурах, и его надо стараться передавать.

Справка ИА Регнум

Елена Вавилова и Андрей Безруков более 20 лет прослужили в нелегальной разведке в разных странах.

27 июня 2010 года вместе с восемью другими агентами были арестованы в Бостоне в результате предательства.

После месяца заключения вернулись на родину благодаря обмену на четырех граждан РФ, ранее осужденных в России, среди которых был бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

До произошедшего их взрослые сыновья Тим и Алекс считали себя канадцами.