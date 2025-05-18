Даниил Московский
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Последние публикации
Прощание с черешней. Удастся ли полакомиться ею в этом году и не разориться
Этим летом нас ждет неприятный сюрприз: цены на вишню и черешню могут существенно вырасти, а кое-где возможны даже перебои с поставками этих ягод. Причина — весенние заморозки, которые нанесли серьезный ущерб садоводческим хозяйствам в ряде регионов. Но при этом есть и позитивные тенденции: цены на...
18 мая 2025
Феномен K-beauty. Почему корейская косметика стала такой популярной
35,8 миллиона долларов — таков абсолютный рекорд закупок южнокорейской косметики, который Россия установила в апреле. Это на четверть больше, чем в апреле прошлого года, и примерно на столько же превышает показатели марта. Предыдущий максимум, зафиксированный в ноябре 2024 года, составлял ровно 35...
17 мая 2025
Пик трагедии: как в Перми расследуют дело девушки, погибшей на заборе
Сегодня в селе Мокино Нытвенского района Пермского края проходят похороны 18-летней Надежды — девушки, погибшей в Перми три дня назад. В многодетной семье Вожаковых теперь не десять, а девять детей. А вчера в Перми закрыли бар «Пиво. Мясо», на территории которого погибла Надежда. Смерть девушки...
14 мая 2025
Картошка, лук и шесть коров: почему простая еда становится роскошью
Картошка дороже гречки, молоко дороже бензина, рыба становится деликатесом. Российские семьи сталкиваются с ситуацией, когда основные продукты питания превращаются во всё более серьезную статью расходов. За последний год цены на самые базовые продукты взлетели в несколько раз. Картофель подорожал...
10 мая 2025
Национальная память: как Россия отметила 80-летие Великой Победы
Торжественные марши войск, военная техника на брусчатке Красной площади, авиация в московском небе — так 9 мая столица отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади начался ровно в 10:00. Шествие открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища, за...
9 мая 2025
Товары из Индии и Пакистана: останутся ли они на наших прилавках
На фоне не утихающего конфликта между Индией и Пакистаном растет беспокойство относительно экономических последствий противостояния, в том числе для России, связанной с регионом торговыми отношениями. Насколько обоснованны эти тревоги и что ждет российско-индийскую и российско-пакистанскую торговлю...
8 мая 2025
Ликвидатор или конкурент? Как ИИ увольняет десятки тысяч людей
Мировой рынок IT-труда меняется под влиянием форсированного внедрения искусственного интеллекта. Статистика пугает: с января свыше 52 тыс. айтишников потеряли работу, причём одна только апрельская волна сокращений унесла 23 тыс. рабочих мест. По сообщению WSJ, в феврале 2025 г. работу искали 152...
6 мая 2025
Мясо дракона. Почему нашу родную колбасу делают из китайского сырья
За последний год российский мясной рынок изменился. Китай, который прежде ассоциировался исключительно с импортом продовольствия, стремительно наращивает поставки в Россию, поднявшись сразу на шесть позиций в рейтинге ключевых поставщиков. За 2024 год КНР увеличила объем экспорта мяса в Россию...
3 мая 2025
«Снег — это благо». Убила ли нежданная майская непогода будущий урожай
2 мая Москву накрыл сильнейший майский снегопад за всю историю метеонаблюдений. За 36 часов в столице выпало 43 мм осадков, что составляет около 70% месячной нормы. В городе образовались настоящие сугробы — на метеостанции ВДНХ их высота достигла 7 см, в Тушино — 2 см, а у МГУ — целых 10 см. По...
2 мая 2025
Иногда они возвращаются. Кто завёз холеру в российские города
Два случая холеры, выявленные у вернувшихся из Индии путешественников, напоминают об опасности инфекций, которые считались побежденными. Первый случай был зафиксирован в Подмосковье. Заболевший мужчина провел девять дней в Индии, он ездил по разным городам и также посетил Непал. Пил фильтрованную...
26 апреля 2025
«Чтобы выжить». Почему дешевеют импортные товары и надо ли их брать сейчас
В России наблюдается снижение цен. Отдельные ретейлеры даже официально объявляют о корректировке стоимости в сторону уменьшения. Эксперты связывают это явление с укреплением курса рубля и стремлением удержать покупателей в условиях снижения потребительского спроса. В целом, по данным Росстата, за...
12 апреля 2025