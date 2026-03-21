Московская область получила право открывать вытрезвители на базе действующих больниц и поликлиник. Инициатива — ответ на конкретную цифру: за 2024 год в приёмные отделения подмосковных больниц поступили 10 339 человек в состоянии алкогольного опьянения, которым не требовалась госпитализация. Их некуда было деть — формально здоров, но стоять на ногах не может.

Новые учреждения рассчитаны на тот же поток: около 10 тыс. обращений в год. Бюджет — 15,1 млн рублей. Помощь будет бесплатной. Отдельных зданий строить не будут.

Вытрезвители насчитывают 120-летнюю историю, в которой они успели побывать и приютом для замерзающих, и карательным инструментом, и предметом анекдотов — а потом на 15 лет исчезли совсем.

«Оскорбление общественной нравственности»

Первые учреждения для вытрезвления появились в Российской империи на рубеже XIX–XX веков. В 1902–1903 годах «приюты для опьяневших» открылись в Туле, Саратове, Ярославле, Киеве.

Тульский приют финансировался местным обществом трезвости: кучер ездил по городу, собирая напившихся рабочих оружейных заводов, а фельдшер приводил их в порядок. За несколько лет аналогичные заведения появились в большинстве губернских центров. Революция их упразднила.

Советский вариант возник 14 ноября 1931 года в Ленинграде — на улице Марата, дом 79. Поначалу учреждение подчинялось Наркомату здравоохранения, и там работали врачи. Но в 1940 году приказом наркома внутренних дел Лаврентия Берии вытрезвители передали НКВД, а затем — милиции.

С этого момента медицинская функция отошла на второй план: вместо лечения — изоляция, вместо помощи — протокол, счёт и уведомление по месту работы. Попадание в вытрезвитель могло стоить человеку карьеры.

К концу советской эпохи в стране работали более тысячи вытрезвителей. Попасть туда мог кто угодно — хоть грузчик, хоть инженер, — достаточно было оказаться на улице в состоянии, «оскорбляющем общественную нравственность». Не забирали депутатов, Героев Советского Союза и кавалеров некоторых орденов.

В 2011 году, в рамках реформы МВД и после серии скандалов, включая гибель томского журналиста Константина Попова, убитого сотрудником вытрезвителя в 2010 году, — систему ликвидировали. С 1 января 2021 года регионам снова разрешили создавать подобные учреждения. К началу 2026-го они работали примерно в трети субъектов, в частности в Татарстане, Челябинской области, Красноярском крае. По оценкам МВД, появление вытрезвителей способствовало снижению уличной преступности в ряде регионов.

«Там были нормальные люди»

Писатель и рок-музыкант Дмитрий Михеенко побывал в вытрезвителях дважды — в 2002 и 2007 годах. В беседе с ИА Регнум он рассказал, как была устроена старая система и чего он ждёт от новой.

Михеенко вспоминает вытрезвитель в Перми начала нулевых: камера на полтора десятка коек с панцирной сеткой и грязными матрасами, два ведра у выхода — одно с питьевой водой на цепочке, другое вместо туалета. Врач, который должен был с утра осмотреть «пациентов» и выпустить их, сам оказался в запое — людей продержали до обеда. Во второй раз, уже в другом вытрезвителе того же города, его избили дубинкой и связали.

«Там не было опустившихся алкашей — были нормальные, приличные люди, с которых можно было что-то взять. С утра могли не досчитаться золотых цепочек, денег», — рассказывает Михеенко. Могли целенаправленно забрать тех, кто ходил на своих ногах и при деньгах, а настоящих запойных обходили стороной — с ними слишком много возни, а выгоды мало.

Прежняя система, считает писатель, давала единственную пользу — человек не замерзал в сугробе и не успевал чего-нибудь натворить, но медицинской помощи не было никакой: «Речь должна идти о выводе человека из острого алкогольного отравления — вот это необходимо. А раньше это была просто изоляция от общества на одну ночь».

От новых вытрезвителей Михеенко ждёт другого отношения: «Я бы хотел, если я вдруг попаду, чтобы ко мне нормально отнеслись и понимали, что пьяный человек — это не всегда отброс общества. Чтобы прокапали, наблюдали врачи, а с утра выпустили».

Тем более это важно для людей в возрасте: на фоне интоксикации может отказать сердце — и тут нужен врач, а не койка с панцирной сеткой. Ещё одна мысль Михеенко — за услугу, вероятно, стоит брать деньги, чтобы человек чувствовал последствия. Но при этом помощь должна оказываться реальная.

Ночлежка или медучреждение?

Способен ли вытрезвитель стать чем-то большим, чем местом переночевать? Аддиктолог (специалист, работающий с зависимостями) Валентин Кремлёв в беседе с ИА Регнум подчёркивает: даже минимальная функция — не дать человеку замёрзнуть или совершить преступление — уже оправдывает существование таких учреждений. Но останавливаться на этом не стоит.

«Специалисты должны выявлять, зависим ли человек или просто случайно перебрал. Если человек зависимый — этот случай должен быть включён в общую систему наркологической помощи, чтобы с ним проводилась работа, возможно — даже с его родственниками», — считает Кремлёв.

Большинство людей в стране не воспринимают зависимость как заболевание — скорее как порок или дурную привычку, отмечает специалист. Поэтому, кроме медуслуг, стоит хотя бы раздавать информационные буклеты.

Если утром, после протрезвления, человеку дать хотя бы базовую информацию о том, куда обращаться дальше, — это уже станет большим шагом вперёд. Программа-максимум — задерживать на несколько дней, подключать наркологов, связывать с родственниками и предлагать лечение. Но для этого, замечает специалист, нужна более развитая инфраструктура.

Классическое лечение зависимости состоит из 4 этапов: профилактика, детоксикация, реабилитация и ресоциализация. Сейчас полноценно развита только детоксикация. Государственных реабилитационных центров для зависимых, по словам Кремлёва, на всю страну буквально единицы.

Вытрезвитель может стать первым шагом к тому, чтобы система наркологической помощи начала выстраиваться, — но только при условии, что его встроят в эту цепочку, а не оставят изолированным элементом.

Также важный вопрос — бесплатность новых учреждений. В советское время за ночь в вытрезвителе выставляли счёт, а на работу отправляли уведомление — и это действовало как сдерживающий фактор. В Подмосковье стоимость одной услуги вытрезвления оценивается в 1461 рубль, но гражданин не заплатит ни копейки — всё за счёт бюджета.

По мнению Кремлёва, это может создать у части людей ощущение, что попасть в «центр вытрезвления» — не проблема, а бесплатный сервис: «Было бы разумно, чтобы человек хотя бы какие-то последствия чувствовал».

Показательно, что и Михеенко, и Кремлёв указывают на беззащитность человека в состоянии опьянения. И чтобы новая система не скатилась к прежним практикам — обиранию, насилию, равнодушию, — необходим жёсткий контроль.

«Должна быть централизованная система контроля этих учреждений — видеонаблюдение и всё прочее, потому что человек в состоянии опьянения достаточно беззащитен, нельзя чтобы этим пользовались», — подчёркивает Кремлёв. Михеенко, знающий проблему «изнутри», с этим согласен.

Врач вместо сержанта

Подмосковный проект принципиально отличается от советского предшественника. Другое ведомство, другой принцип финансирования, другая философия: помощь вместо наказания, врач вместо сержанта.

Расхождения собеседников агентства проявляются там, где начинаются рассуждения о масштабе ожиданий. Для Михеенко главное — чтобы к человеку относились по-человечески: прокапали, оказали помощь и выпустили, а не просто заперли на ночь и, в худшем случае, обобрали.

Для Кремлёва — чтобы вытрезвитель не остался изолированным элементом, а стал частью наркологической цепочки, которая в стране пока только формируется: «Может, это и есть первый шаг к тому, что система развернётся лицом к таким людям, и начнётся большая последовательная работа по возвращению зависимых к нормальной жизни».