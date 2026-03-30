Аномальные ливни, которые обрушились на Северный Кавказ 28 марта, ударили по нескольким республикам сразу. В Чечне введён режим ЧС — подтоплено почти 1800 домов, повреждены 17 мостов и 28 дорог. В Кабардино-Балкарии режим ЧС объявлен в Эльбрусском районе после схода селя. В Северной Осетии размыло участок трассы между сёлами, в Ингушетии — перебои со светом и угроза камнепадов в горах.

Сильнее всего досталось Дагестану — здесь стихия побила рекорды и привела к последствиям, которых республика не знала больше века.

В Махачкале и Хасавюртовском районе введён режим ЧС, по всей республике эвакуированы более 3300 человек, из них свыше тысячи — дети. Но за сводками об ущербе и цифрами стоит другое — то, как вели себя люди, когда вода поднялась по крышу.

Вода пришла ночью. К утру субботы улицы Махачкалы превратились в реки — бурлящие потоки сносили автомобили, вырывали дорожное полотно, затапливали подъезды и первые этажи. Реки Черкес-Озень и Тарнаирка вышли из берегов, и город, который готовился к непогоде — коммунальные службы три дня чистили ливнёвку, — оказался бессилен перед масштабом стихии.

В пиковые часы уровень воды на улицах достигал двух метров. Горожане привязывали автомобили, чтобы их не унесло течением, — кому-то это помогло, кому-то нет. Тысячи людей оказались заблокированы в квартирах и частных домах. Там, где позволяла обстановка, спасатели вывозили людей на надувных лодках. Но до многих районов добраться было невозможно — ни лодками, ни техникой.

Сильнее всего пострадали Махачкала, Хасавюрт и центральные горные районы. По данным МЧС, подтопленными остаются 760 жилых домов и 950 придомовых участков. Последствия стихии ликвидируют более 670 спасателей и 224 единицы техники.

Затопило три ключевые электроподстанции Махачкалы, на пике без света оставались до 500 тысяч человек. К 30 марта ситуация с энергоснабжением заметно улучшилась: по данным Минэнерго, электричество восстановлено для более чем 90% абонентов. Две из трёх подстанций — «Махачкала-110» и «Восточная» — уже работают в штатном режиме. На третьей, «Приморской», продолжают откачивать воду — её планируют запустить во второй половине дня 30 марта. Энергетики восстановили 160 повреждённых воздушных линий электропередачи.

Рухнули два пролёта железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт — Кадиюрт, движение поездов на участке приостановлено. Поезд из Петербурга в Махачкалу перенаправили через Кизляр. В горах закрыты дороги, сходят лавины и оползни. Питьевая вода в Махачкале, Каспийске и Хасавюрте загрязнена — жителям рекомендуют пить только кипячёную или бутилированную.

«Соседи открыли квартиры и приняли всех»

Наиболее тяжёлая ситуация — в Хасавюртовском районе. Эвакуированы жители уже четырёх сёл: Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль. Там пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. Люди находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым, часть предпочла остаться у родственников. Пришлось эвакуировать даже пациентов — из подтопленной Батаюртовской больницы 43 человека были вывезены в ЦГБ Хасавюрта. В муниципалитете продолжает действовать режим ЧС, сохраняются перебои с электро− и газоснабжением, есть сложности в работе транспортной инфраструктуры.

Людей вывозят на «Уралах» и КамАЗах. Пункты временного размещения развёрнуты, но часть из них почти пустует — жители уезжают к родственникам.

Впрочем, даже там, где эвакуация была невозможна, люди не оставались одни.

Патимат из Махачкалы рассказала в беседе с ИА Регнум, как разворачивались события в Редукторном посёлке, где живёт её мать. Вода прибывала постепенно, но в какой-то момент река Талгинка вышла из берегов — и огромный поток просто снёс всё на своём пути, дойдя до трассы и жилых домов.

«Помогали все друг другу. Когда уже понимали, что крупного ничего не вынесешь, старались в подъездах на верхние этажи поднять всё, что можно. Соседи открыли свои квартиры, приняли всех, кто был на цокольных этажах», — рассказала она.

До волонтёров и МЧС было не добраться — вода закрывала «Газели» больше чем наполовину. Утром 29 марта Патимат пыталась дозвониться до спасателей, ей обещали бригаду — но к моменту разговора никто так и не приехал. Родственники закупили насосы и генераторы сами, приехали помогать откачивать воду из квартир.

Двор, по её описанию, покрыт 10–15 сантиметрами вязкой грязи, вода осталась только в цокольных помещениях. Её мать Хадижат — одна воспитывает двоих подростков — всё ещё у соседей, пытается спасти хоть что-то из вещей. Квартира на улице Надежды — единственное жильё семьи. Младших брата и сестру Патимат забрала к себе в Семендер, где таких проблем с наводнением не было.

«Пострадало всё, что можно», — говорит Патимат.

Помогали те, кто оказался рядом

Кадры, разлетевшиеся по соцсетям, говорят лучше любой статистики. На проспекте Акушинского в Махачкале камера зафиксировала, как бабушка с ребёнком пытались перейти затопленную дорогу. Мальчика сбило с ног и понесло потоком — дорога к тому моменту превратилась в реку. Прохожий не раздумывая бросился в воду и буквально схватил ребёнка за куртку. Не справилась с течением и девушка — её сбило с ног, спаслась она, лишь упёршись в бордюр.

В другом районе мужчина по колено в бурном потоке руками отодвинул с дороги заглохшую машину — просто чтобы расчистить проезд. Рядом — полностью затопленная аллея, где второй день работают спасатели.

Не забыли и о животных. Когда вольеры собачьего приюта начали уходить под воду, перепуганные псы оказались в ловушке, цепляясь за последние сухие клочки земли. Местные жители пришли сами: на руках, через поток, выносили промокших животных. Всех удалось эвакуировать.

В Хасавюрте ситуация оказалась трагичнее: двух собак, прятавшихся на подпорке моста от течения, снесло водой — спасти их не удалось, несмотря на попытки очевидца добраться до них.

Блогер-путешественница Инесса, оказавшаяся в Махачкале в дни стихии, описала в беседе с ИА Регнум происходящее: в её районе не было такого масштабного затопления, но полностью пропали свет и связь, такси не работали, выбраться было невозможно.

«На моё счастье попались люди в лифте — девушки, которые довезли меня до Каспийска, потому что вызвать машину не получилось», — рассказала она.

По дороге из города Инесса снимала видео: затопленные машины, дома, залитые водой до входа в подъезд, и участки, где вообще не было понятно, где дорога, а где расплывшееся озеро. Их самих едва не смыло на одном из таких отрезков.

Что запомнилось, помимо воды и разрушений? По словам Инессы — люди: «Вытаскивали женщину, которую уносило течением. Там всегда взаимопомощь колоссальная — народ Дагестана в таких ситуациях очень сплочённый».

Стихия ушла — работы на недели

Мухамад из Хасавюрта в беседе с ИА Регнум так описал ситуацию в своём городе: «Света нету, газа нету, интернета нету. У нас ж/д мосты попадали и дороги рядом с ними закрыли». Сам он 28 марта работал в кофейне — и даже в разгар стихии туда умудрялись приходить посетители.

К утру 30 марта пик стихии пройден — дожди прекратились, экстренные службы перешли от спасательных операций к ликвидации последствий. Но проблем хватает. В Хасавюртовском районе по-прежнему нет стабильного электро− и газоснабжения, транспортное сообщение затруднено. В горах сохраняется лавинная опасность.

Стихия ударила не только по жилью и инфраструктуре. Минсельхозпрод Дагестана сообщил о серьёзном ущербе аграрному сектору: на севере республики размыло рисовые чеки, пострадали посевы, овощные и ягодные плантации, в садоводстве — сломанные деревья, отдельные участки оказались под метровым слоем воды. Повреждены теплицы с клубникой. Дренажные каналы забиты илом, что блокирует отвод воды. Оценка масштабов ущерба ещё только начинается. На фоне ЧС управление ФАС по Дагестану предупредило бизнес о недопустимости завышения цен на воду, продукты и стройматериалы.

Детсады в столице республики 30 марта работают в штатном режиме — здания проверены. Помощь предложили соседние регионы: Северная Осетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.