Гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате совместного удара США и Израиля 28 февраля расколола планету по живому. Пока одни оплакивали убитого 86-летнего правителя и шли на штурм американских дипломатических миссий, другие салютовали фейерверками и танцевали на улицах.

Иван Шилов ИА Регнум

Карта народных реакций обнажила линии разлома, которые существовали и прежде, но ещё никогда не проявлялись так одновременно и так масштабно.

Штурмы и протесты

Самые ожесточённые столкновения развернулись далеко от Тегерана — в Пакистане и Ираке, двух странах с крупнейшими после Ирана шиитскими общинами.

В Карачи, крупнейшем городе Пакистана, в воскресенье сотни протестующих двинулись к генеральному консульству США. Толпа перекрыла дороги горящими покрышками, забросала полицию камнями, а затем прорвалась через внешний периметр консульства и разбила окна здания. Полиция применила слезоточивый газ, дубинки и, по свидетельствам очевидцев, огнестрельное оружие.

Карачи стал эпицентром, но не единственной точкой. В Лахоре протестующие попытались повредить ограждение у консульства, хотя полиции удалось обойтись без применения силы. В горном Скарду, центре шиитского региона Гилгит-Балтистан, демонстранты подожгли здание представительства ООН.

В столице Исламабаде все подъезды к дипломатическому кварталу, где расположены иностранные посольства и парламент, были перекрыты для любого передвижения.

Не менее напряжённой оказалась обстановка в иракском Багдаде. Сотни людей, многие из которых были одеты в чёрное, с раннего утра воскресенья пытались прорваться к посольству США. Протестующие несли флаги проиранских вооружённых группировок и портреты Хаменеи.

Силовики встречали их водомётами и слезоточивым газом. «Мученическая гибель сейида Али Хаменеи причинила нам боль», — заявил агентству AFP один из демонстрантов. Правительство Ирака объявило трехдневный траур и выразило соболезнования «благородному народу Ирана и всему мусульманскому миру».

В индийском Кашмире тысячи шиитов вышли на улицы, неся чёрные флаги и портреты аятоллы. Протесты проходили мирно, но их масштаб оказался таким, что главный министр Кашмира Омар Абдулла призвал к спокойствию и попросил полицию «проявлять максимальную сдержанность».

В Лакхнау, столице крупнейшего по населению индийского штата Уттар-Прадеш, мусульманские организации тоже объявили траур и провели шествия.

В Турции у базы НАТО в Измире прошла акция протеста с антиамериканскими лозунгами.

Скорбь и фейерверки

Однако звучали не только скорбь и гнев — в самом Иране были и противоположные реакции.

В ночь на воскресенье, несмотря на почти полную блокировку интернета, видеозаписи из десятков городов все же просачивались в Сеть. CNN геолоцировал кадры из Исфахана: машины запрудили улицы, гудя клаксонами, люди размахивали одеждой.

Из Кераджа, пригорода Тегерана, шли ролики, где толпы встретили смерть Хаменеи радостными выкриками и свистом. В Фуладшехре, Боразджане, Мамасани, Абдадане, Казвине и Санандадже — похожая картина: автомобильные гудки, танцы и пиротехника.

В воскресенье, впрочем, картина поменялась: огромные толпы сторонников действующей власти собрались на площадях и у мечетей. На площади Нагше-Джахан в Исфахане, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, тысячи людей размахивали флагами и скандировали «Смерть Америке».

Над мечетью Джамкаран вывесили красный «флаг мести» — шиитский символ требования возмездия. На площади Энгелаб в Тегеране скорбящие несли портреты Хаменеи. У мавзолея имама Резы в Мешхеде люди рыдали и падали на пол.

Диаспора за пределами страны праздновала, не стесняясь. В Лос-Анджелесе, где проживает крупнейшая иранская община в США, сотни людей вышли на улицы с иранскими и американскими флагами. В Берлине иранские эмигранты устроили демонстрацию в поддержку ударов перед посольством США.

В лондонском Финчли, районе с многочисленным иранским населением, оживлённая улица превратилась в импровизированную вечеринку — машины медленно ехали, сигналя и транслируя музыку. Акции иранской диаспоры прошли также в Мадриде, Тбилиси, у посольства Ирана в Ереване.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, прибыв на место попадания иранской ракеты в Тель-Авиве, назвал убийство Хаменеи «концом эпохи» и заявил, что Израиль «отрубил голову змее».

На Западном берегу реки Иордан, по данным палестинских источников, в деревне Хувара близ Наблуса группа поселенцев при сопровождении военных устроила пляски — предположительно, празднуя удары по Ирану. Параллельно фиксировались нападения поселенцев на палестинские дома.

Наследный принц в изгнании Реза Пехлеви объявил, что с гибелью Хаменеи Исламская Республика «фактически прекратила своё существование» и «очень скоро будет отправлена на свалку истории».

Две стороны одного горя

Реакция внутри Ирана не сводится к простому делению «за» и «против». За последние годы у правящей системы накопилось немалое число противников. Для них известие о гибели Хаменеи стало моментом если не радости, то облегчения.

Но рядом с этим — искренняя скорбь большинства, для которого Хаменеи олицетворял сопротивление западной экспансии, защиту шиитских святынь и суверенитет исламского мира.

Для протестовавших в Карачи и Багдаде, для скорбящих у мечетей Кума и Мешхеда его гибель — удар по фундаменту их мировоззрения. Протестующий в Лакхнау сказал журналистам ANI: «Они обманывали переговорами и угрожали войной, но наш лидер не испугался и не склонился… Тысяча Хаменеи восстанет, и эта борьба продолжится».

Среди прочего события вокруг гибели Хаменеи обнажили тревожную тенденцию: готовность праздновать чужую гибель входит в современную культуру как нечто привычное.

Аргентинский президент Хавьер Милей приветствовал «ликвидацию» Хаменеи и назвал его «одним из самых жестоких людей в современной истории». Американский сенатор Джон Феттерман призвал соотечественников «праздновать» и выразил недоумение, почему кто-то может этого не делать. В официальном аккаунте Украины в соцсети X приветствовали смерть Хаменеи.

Уличный художник aleXsandro Palombo — его называют «анти-Бэнкси» — нарисовал в Милане граффити с Трампом, сидящим на надгробии с надписью «RIP Хаменеи».

Тем временем война не останавливается. Число жертв в Иране продолжает расти: только при ударе по школе в Минабе погибли не менее 148 человек, преимущественно девочки. Тегеран выпустил ракетные залпы по Израилю и базам США в регионе. Иранские ракеты и дроны поразили цели в Бахрейне, ОАЭ, Омане и Катаре.

Воздушные пространства нескольких государств Ближнего Востока закрыты. Десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах по всему миру. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что дипломатия была «растрачена впустую», и призвал все стороны «отступить от края пропасти».

Пока же этот край становится всё ближе — и для ликующих, и для скорбящих, и для тех, кто просто пытается дожить до утра.