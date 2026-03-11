Жительница Петербурга заплатила более 32 тысяч рублей за ремонт розетки в арендованной квартире. Вызванный через интернет мастер устранил неисправность, но выставил счёт, включающий диагностику и дополнительные работы, на гигантскую сумму. Девушка, испугавшись, не стала оспаривать чек, но позже осознала неадекватный размер требований.

Иван Шилов ИА Регнум

По какому сценарию развиваются подобные схемы, сколько на самом деле стоит ремонт розетки и как не остаться без денег после визита «мастера на все руки» — в материале ИА Регнум.

Одна розетка — и минус зарплата

Петербурженка Анастасия снимала квартиру, когда из стены выпала розетка. Попытка вправить её самостоятельно закончилась коротким замыканием — свет погас. Приехавший мастер устранил неисправность, а затем предъявил чек на 32 850 рублей. В документе значились диагностика, демонтаж однофазного автомата, установка гребёнки. Анастасия заплатила — давление момента и незнание расценок сделали своё дело. Осознание несоразмерности цены пришло позже.

История разлетелась по соцсетям и вызвала споры: одни считали, что мастер в своём праве, другие — что цифра абсурдна при любом раскладе. Но главное в другом: случай Анастасии не уникален. Подобные истории всплывают по всей стране с пугающей регулярностью.

В январе 2026 года волгоградка вызвала электрика — ребёнок вырвал розетку из стены. Приехавший мастер замкнул провода, выбил автомат и тут же объявил: ремонт обойдётся в 19 тысяч. Женщина отказалась. Тогда он начал кричать и угрожать отключить электричество. Дочь пострадавшей включила камеру. В итоге мастеру отдали 5 840 рублей — и уже потом узнали, что замыкание проводов для «поломки» автомата является типичным приёмом.

В октябре 2025 года в Екатеринбурге похожая история случилась с Максимом. Мастера пришли по объявлению из подъезда, молча сделали работу, после чего положили на стол договор на 35 тысяч. В прайсе — «комплексная диагностика» за 4100 рублей и ещё десяток позиций. После скандала удалось сбить сумму до 16 тысяч. Через две недели в том же месте снова произошло замыкание: мастера поставили дешёвые пластиковые клеммы.

Москвичка Элла рассказала ИА Регнум о похожем опыте — только не с электрикой, а с сантехникой. В туалете появился неприятный запах, она вызвала мастера. Тот определил, что нужно заменить гофру на унитазе, — работа, которая стоит копейки. За замену взяли 17 тысяч рублей. «Я потом посмотрела, сколько стоит эта гофра — тысячу рублей. А работы там на 15 минут. Но когда человек стоит у тебя в квартире и уверенно называет сумму, ты почему-то не споришь», — поделилась она.

В Челябинске пожилой паре выставили 30 тысяч за настройку каналов телевизора. Другой жительнице города — 45 тысяч за вывод розетки в санузел и установку водонагревателя. Там же 72-летняя пенсионерка отдала крупную сумму за «ремонт» холодильника: мастер уехал «за деталью», вернулся с завышенным счётом, а на снятых деталях потом не обнаружилось никаких следов неисправности.

Схема везде одна. Бывший сотрудник одной из таких контор признавался журналистам, что руководство требовало с каждого выезда минимум 5–7 тысяч и проводило для мастеров «маркетинговое обучение».

Реальная цена: от 500 рублей, а не от 30 тысяч

Чтобы понять масштаб накрутки, мы поговорили с действующими электриками в двух столицах.

Петербургский электрик Сергей Савельев в беседе с ИА Регнум объяснил, что его компания работает с ценовой вилкой от 3 до 6 тысяч рублей. Меньше чем за 3 тысячи выезд экономически невозможен — в эту сумму входит и дорога, и сама работа. Стандартная розетка обходится в 350–550 рублей, материалы идут отдельно по чеку. При этом главное правило — цену называют после осмотра, но до начала работ.

«Мы обозначаем цену после осмотра. Если заказчик согласен — работаем, если нет — просто уезжаем», — рассказал Савельев.

На вопрос о том, всегда ли при ремонте розетки требуется замена автомата и гребёнки, мастер ответил, что бывает по-разному: «И автоматы горят, и гребёнки горят. Бывает, горит не один автомат, а несколько». Однако в большинстве простых случаев достаточно закрепить розетку и проверить контакт.

Московский электрик Александр Соловьёв, работающий в негосударственной управляющей компании, в разговоре с ИА Регнум привёл ещё более скромные цифры. Демонтаж и монтаж одной розетки — 500–600 рублей. Стоимость выезда по Москве — около 5 тысяч, но если мастер работает в своём районе, дело может ограничиться парой сотен.

«Вот я живу в Переделкино, а мне надо ехать на Ярославку — это 35 километров в пробке. Просто так поехать, сказать «у вас вот это не работает» и уехать домой — неинтересно. А если на районе — пришёл, посмотрел, сделал, 250 рублей», — описал он логику ценообразования.

По поводу замены автоматов Соловьёв уточнил: один автомат стоит 1000–1200 рублей, переборка щитка на 12 автоматов — 5 тысяч. Розетка и щиток — разные виды работ, и одно далеко не всегда тянет за собой другое.

Оба мастера подтвердили: мошенники давят терминологией и играют на страхе. По словам Соловьёва, особенно уязвимы женщины — «девочки боятся всего, их легко нагрузить терминологией, объяснить, что всё масштабно». Он же подтвердил, что некоторые мастера намеренно замыкают УЗО, чтобы раздуть объём работ. А единственная надёжная защита — искать специалиста по рекомендациям знакомых, не через объявления в подъезде или первую ссылку в поисковике.

Бесплатный вызов электрика, о котором мало кто знает

Часть проблем с электрикой можно решить через управляющую компанию — и многие жильцы об этом просто не подозревают.

Как рассказала ИА Регнум сотрудница ГБУ «Жилищник» одного из московских районов Екатерина, всё, что находится внутри квартиры, — зона ответственности жильца. Управляющая компания отвечает за места общего пользования. Тем не менее вызвать электрика через УК можно.

Заявка подаётся через Единый диспетчерский центр, портал mos.ru или по телефону. Сам вызов бесплатный. Если специалист пришёл, осмотрел и ушёл — денег не возьмут. Платной становится уже конкретная работа в квартире.

«Срок рассмотрения любой заявки — до 3 дней, после она должна быть закрыта. Если экстренные случаи — день в день», — уточнила собеседница агентства.

Обратиться может любой жилец — собственник или арендатор, разницы нет. Это, к слову, прямой ответ на ситуацию Анастасии: снимая квартиру, она могла подать заявку в управляющую компанию и как минимум получить бесплатную консультацию, а не отдавать 32 тысячи неизвестному мастеру.

Правда, в частных УК условия другие. Соловьёв, работающий в одной из таких компаний, назвал цену консультации электрика — 1500 рублей. Это всё равно в 20 с лишним раз дешевле, чем заплатила Анастасия.

Что делать, если уже заплатил

Даже если деньги отданы, ситуация небезнадёжна. Руководитель юридической компании «Фидес» Наталья Буслаева в беседе с ИА Регнум разъяснила, что подобные случаи подпадают под закон о защите прав потребителей. Исполнитель обязан заранее и достоверно информировать клиента о стоимости и объёме работ, а потребитель вправе отказаться от навязанных услуг и оспорить оплату того, что с ним не согласовывали.

Первый шаг — собрать доказательства: переписку, объявления, аудиозаписи, фото работ, чеки, данные мастера. Затем — направить письменную претензию с требованием уменьшить цену или вернуть переплату. Параллельно можно подать жалобу в Роспотребнадзор через официальный сервис.

«Если человек ещё не оплатил, я не рекомендую подписывать документы о полном согласии с ценой и объёмом работ, если реального согласования не было. Нужно письменно зафиксировать, что стоимость оспаривается, смета заранее не согласовывалась, часть работ навязана. Если исполнители давят или угрожают — это уже повод вызывать полицию», — подчеркнула Буслаева.

При этом, как отметила эксперт, завышенный ценник сам по себе — ещё не уголовное преступление. Для квалификации по статье 159 УК («Мошенничество») нужно доказать умысел на хищение: ложные сведения, сокрытие реальной цены, фиктивные работы, давление. Поэтому возможны два параллельных пути. Спор о цене и информировании — это гражданско-правовая плоскость: претензия, Роспотребнадзор, суд. Но если выясняется, что «мастера» работали по отлаженной схеме — заманивали дешёвой ценой, навязывали десятки позиций, подменяли документы и забирали деньги под давлением, — речь уже может идти о признаках уголовного состава.

«Окончательную квалификацию, конечно, дают полиция и следствие по результатам проверки», — заключила Буслаева.

Таким образом, механизмы привлечения недобросовестных мастеров к ответственности существуют. Другой вопрос, что процесс отстаивания своих прав громоздок и сложен. Обмануться и выдать ремонтнику деньги — дело двух минут, а вот вернуть их обратно — это занимает долгие недели, а то и месяцы.

Нечистые на руку личности прекрасно знают, что люди обращаются за защитой своих прав только в крайнем случае, обычно предпочитая тихо расстаться с деньгами. Такое знание психологии потребителя вместе с активным и фактически запугивающим употреблением специальных терминов позволяет недобросовестным конторам и частникам получать постоянный доход.