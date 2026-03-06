До 8 Марта остаётся всего ничего, а две трети мужчин, если верить свежему опросу, так и не решили, что дарить. Больше половины при этом честно признаются, что поздравляют не по велению сердца, а потому что «так принято».

Иван Шилов ИА Регнум

Женщины, впрочем, это чувствуют — и делают выводы. Разбираемся, какие подарки гарантированно испортят праздник, почему в Telegram лучше цветы не заказывать и что вообще стоит знать мужчине, который не хочет провалить 8 Марта.

Антирейтинг: что точно не стоит дарить

По итогам опроса россиянок был составлен список подарков, которые раздражают сильнее всего. Лидер антирейтинга — напольные весы: их назвали худшим вариантом 62% женщин. Следом идут одежда или косметика, выбранные без участия получательницы (60%), вещи откровенно низкого качества (58%), абонемент в тренажёрный зал (55%) и кухонная техника «для пользы» (52%). Дальше по убывающей — посуда, нижнее бельё без предварительного обсуждения, наборы из супермаркета и антивозрастные средства.

За сухими процентами — живые истории. Москвичка Варвара Милова, рассказавшая ИА Регнум о своём опыте, вспоминает случай, который до сих пор вызывает у неё «тоскливую растерянность»: «Мне было 23, встречались полгода. Он подарил набор кастрюль. Не каких-то дизайнерских — обычных, из «Ашана». Я стою в платье, накрасилась, а он достаёт эту коробку и такой: «Ну ты же говорила, что у тебя старые кастрюли». Она действительно это говорила — в контексте «надо бы себе купить», а не «вот чего мне не хватает для полного счастья 8 Марта».

Варвара тогда не промолчала и за ужином сказала: «Кастрюли — это не подарок мне, это подарок в квартиру. Чувствуешь разницу?» Партнёр обиделся, ответил, что «старался». Но она уверена: «Если не говорить, человек будет каждый год дарить тебе бытовую технику и искренне не понимать, чего ты дуешься».

С другой стороны — похожая честность. Вячеслав Бурденко из Москвы в разговоре с ИА Регнум рассказал, что однажды подарил девушке фитнес-браслет: «Мне казалось — технологичный, красивый, она же бегает иногда. По её лицу я понял всё примерно за полсекунды. Услышал вежливое «спасибо», но глаза однозначно говорили: «Ты мне шагомер подарил. На 8 Марта. Серьёзно?» На следующий день он купил серёжки — ситуацию спас, но, как сам формулирует, «с потерями».

Казалось бы, весы стоят копейки, а абонемент в зал может обойтись в десятки тысяч. Дело явно не в цене. Милова по этому поводу замечает: «Это подарки из серии «у тебя есть проблемы, вот, исправь их». Тот же механизм с «вещами низкого качества», которые раздражают 58% опрошенных. Женщина редко думает: «Он потратил мало». Она думает: «Он не думал обо мне».

Проверка на внимательность, которой мужчины не просили

Больше половины россиянок считают 8 Марта показателем заботы и серьёзности намерений партнёра. Ещё 28% в этот день прямо оценивают его внимательность. Праздник, задуманный как повод сказать «спасибо», для многих пар превращается в негласный экзамен.

Варвара подтверждает: сам по себе праздник — «ну, дата и дата», но по тому, как человек к нему подходит, реально видно отношение. «Один парень, с которым мы тогда только начали встречаться, утром прислал голосовое — просто рассказал, за что меня ценит. Минуты три, своими словами, без пафоса. Я чуть не разревелась на работе. А другой потратил тысяч 15 на ресторан и ювелирку, но весь вечер сидел в телефоне. Угадай, с кем мне было лучше».

Вячеслав же описывает ощущение с мужской стороны: 8 Марта для него — «где-то посередине» между важным днём и обязаловкой. «У меня есть девушка, мама, сестра — мне нравится делать им приятно. Просто сам обязательный формат немного давит. Как будто 7 марта ты нормальный человек, а 8-го должен стать принцем из Диснея». На девушку он тратит 5–8 тысяч, маме и сестре — по 3–4, цветы сверху. Внутренняя планка — ниже 3 тысяч «как-то стрёмно — не потому, что дешёвое не может быть хорошим, а потому, что в Москве за эти деньги реально мало чего нормального найдёшь».

А что с двумя третями мужчин, которые тянут до последнего? Бурденко узнаёт себя: «Сначала недели за 2 думаю: «В этом году сделаю нормально, заранее». Потом забываю. Потом лезу в Пинтерест, вижу «50 идей подарков для неё», читаю 3 пункта, закрываю».

Тот же опрос показывает: 23% пар ходят за подарком вместе, 21% женщин прямо говорят, что хотят получить, 18% просят деньги. Варвара из тех, кто скидывает ссылку: «Раньше ждала сюрпризов, но после кастрюль и пары флаконов не самых приятных духов поняла — лучше я помогу. Кидаю 3–4 варианта, выбор за ним — элемент сюрприза остаётся, но без риска получить пароварку». Вячеслав же к деньгам в конверте не готов — «это как расписаться в том, что я вообще не старался», — хотя признаёт, что иллюзия самостоятельного выбора именно иллюзией чаще всего и остаётся.

При этом оба героя сходятся в главном: запоминается не вещь, а ощущение, что тебя услышали. Вячеслав вспоминает единственный раз, когда «реально угадал»: девушка за 3 месяца до праздника мимоходом рассказала про музыкальную шкатулку с балериной из детства, потерявшуюся при переезде. Он нашёл похожую на Авито. «Когда она открыла, у неё реально глаза заблестели. Вот тогда я понял, что лучший подарок — не дорогой, а тот, который показывает, что ты слушал». У Варвары лучший подарок — старое издание «Мастера и Маргариты» 70-х годов, которое папа нашёл у букиниста, когда она в третий раз перечитывала Булгакова.

Цветы из Telegram: как мошенники зарабатывают на 8 Марта

Допустим, мужчина всё-таки определился — и решил купить цветы. Тем более что букет, пусть и не считается полноценным подарком (только 42% женщин воспринимают его как достаточный жест), остаётся главным символом праздника. Тут его подстерегает другая опасность — уже не психологическая, а финансовая.

Роскачество предупредило о мошеннической схеме, возникшей перед 8 Марта. Злоумышленники создают в Telegram тематические чаты и каналы, где предлагают купить цветы оптом по привлекательным ценам. Суть схемы проста: «продавцы» просят полную предоплату, обещают доставку «через некоторое время» — и блокируют покупателя, получив деньги. Канал при этом продолжает работать для следующих жертв. Единственный надёжный способ сохранить деньги — не переводить предоплату незнакомым продавцам в мессенджерах, какими бы заманчивыми ни были цены.

В преддверии праздничных дат число мошеннических предложений вырастает примерно на 30%, отмечает директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA (ГК «Солар») Александр Вураско в комментарии ИА Регнум. Сам формат покупки через Telegram-канал он называет заведомо рискованной затеей: «Если вы желаете купить что-либо через мессенджер, вы будете делать это на свой страх и риск».

Перевод на счёт физического лица — красный флаг, а прямой перевод с карты на карту — «10 красных флагов», по выражению эксперта. Причём рискует покупатель не только деньгами: есть шанс попасть в цепочку дропов и оказаться невольным участником схемы по обналичиванию средств, полученных преступным путём.

Если всё же хочется откликнуться на объявление в мессенджере, Вураско рекомендует досконально проверить контрагента: кто он — физическое лицо, юридическое или ИП, какие есть гарантии. А надёжнее всего — совершать покупки на маркетплейсах и в проверенных интернет-магазинах, используя интернет-эквайринг или СБП.

Что делать, если деньги уже ушли? Управляющий партнёр юридической компании «Фидес» Наталья Буслаева, отвечая на вопросы ИА Регнум, описала чёткий алгоритм. Первое: необходимо зафиксировать всё — скриншоты переписки, реквизиты перевода, номер карты получателя, ссылку на аккаунт. Второе: обратиться в банк с заявлением о спорной операции. Третье: подать заявление в полицию по статье 159 УК (мошенничество).

Шансы вернуть деньги, впрочем, невелики. «Банк может вернуть средства, если операция признана мошеннической. Но если перевод был сделан добровольно на карту физического лица, банк часто отказывает, поскольку формально клиент сам подтвердил платёж», — предупреждает Буслаева. Вураско ещё категоричнее: «Шансы крайне малы, куда проще заранее предотвратить подобные потери. Даже если злоумышленник будет найден и привлечён к ответственности, процесс взыскания денег может занять очень большое время».

Стоит ли писать заявление, если речь о 2–3 тысячах рублей? Буслаева считает, что стоит: каждое обращение пополняет статистику и помогает правоохранителям выявлять серийных мошенников.

Отдельный вопрос — когда подвёл не мошенник, а реальный продавец. Клиент заказал букет с доставкой — курьер не приехал или привёз совсем не то. По словам юриста, в этом случае работают нормы Закона о защите прав потребителей: покупатель вправе требовать возврата денег, неустойку за нарушение сроков, а при доведении спора до суда — ещё и компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от присуждённой суммы.

Самое важное — фиксировать нарушение сразу: фото и видео букета, упаковка и чек, отметка у курьера. Если курьер уже уехал — надо направить письменную претензию продавцу с приложением фотографий.

Три универсальных правила безопасной покупки подарков онлайн: покупать у компаний, а не у анонимных аккаунтов; не переводить деньги на карту неизвестного физического лица; всегда сохранять переписку и подтверждение оплаты.

Варвара говорит, что в этом году её по-настоящему обрадовал бы выходной вдвоём без плана: «Чтобы утром проснуться, никуда не бежать, пойти завтракать куда-нибудь, гулять, может, заехать куда-то спонтанно. У меня такой ритм жизни, что это буквально роскошь — просто целый день быть рядом и не смотреть на часы».

В свою очередь, Вячеслав предлагает мужчинам без идей конкретный алгоритм: «Открой ваш чат, пролистай вверх, найди момент, где она что-то хотела или на что-то обратила внимание. Там твой ответ». А если совсем ничего — организовать день, а не вещь: забронировать ресторан, купить цветы и сказать тёплые слова.