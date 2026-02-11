Перенести собеседование из-за ретроградного Меркурия, свериться с натальной картой перед разговором о повышении, узнать знак зодиака будущего начальника ещё до выхода на работу — ещё десять лет назад всё это звучало бы как анекдот.

Иван Шилов ИА Регнум

Сегодня так живёт заметная часть молодых специалистов. То, что годами оставалось развлечением с последних журнальных полос, для миллениалов стало чем-то вроде карьерного компаса.

По опросу Harris Poll (2024), около 70% взрослых американцев так или иначе верят в астрологию. Среди миллениалов — людей 1981–1996 годов рождения — 69% признаются, что обращаются к ней, когда нужна уверенность в трудный момент.

Приложение Co-Star, совмещающее данные NASA с прогнозами астрологов, к 2023 году перевалило за 30 млн пользователей. Мировой рынок астрологических услуг, по оценке Allied Market Research, к 2031 году вырастет до $22,8 млрд.

В России — похожая история. По данным «Работа. ру», каждый пятый работодатель при найме поглядывает на гороскоп. А 41% зумеров и миллениалов честно признаются, что, прежде чем выйти на новое место, они проверяют, под каким знаком родился будущий начальник.

Астрология перестала быть частной причудой и стала причудой корпоративной — она проникает в культуру, наём персонала, построение рабочих команд и повседневное управление карьерой.

Но где проходит граница между безобидным увлечением и реальной зависимостью от звёздных карт? И почему явление, которое наука однозначно относит к области псевдознания, оказалось так востребовано именно сейчас?

Утешение гороскопами

Чтобы разобраться, начинать стоит не с астрологии, а с психологии. Почему людям кажется, что гороскопы попадают в точку, наука объяснила давно — и планеты тут ни при чём.

В 1948 году психолог Бертрам Форер раздал студентам одинаковые тексты из газетных гороскопов, выдав их за индивидуальные результаты теста личности. Студенты оценили точность описания более чем на 80%.

С тех пор этот механизм — эффект Барнума, он же эффект Форера — воспроизводился в десятках экспериментов и стал хрестоматийным: люди склонны принимать расплывчатые характеристики за поразительно точные, если верят, что те написаны лично для них.

На этом эффекте собственно и держится вся астрологическая индустрия. «Гороскопы используют формулировки, которые могут резонировать с широким кругом людей. Когда человек читает прогноз, он подсознательно ищет подтверждения своим мыслям и чувствам — и находит их, игнорируя всё, что не совпадает с его опытом», — объясняет в интервью ИА Регнум астроном Александр Киселёв.

Это классическая предвзятость подтверждения: сбылось — запомнили, не сбылось — забыли. Механизм работает безотказно и не требует от звёзд никакого участия.

Но есть и более глубокий слой. В 1982 году психолог Грэм Тайсон выяснил, что к астрологии люди тянутся прежде всего в периоды стресса — особенно когда тревога связана с социальной ролью и отношениями.

Миллениалы, по данным Американской психологической ассоциации, стабильно входят в число самых «стрессующих» поколений. Экономическая турбулентность, недоступное жильё, пандемия, войны, бесконечный информационный шум — всё это создаёт среду, в которой потребность хоть в какой-то «системе координат» становится почти физиологической.

Астрология эту потребность закрывает. Не потому, что «работает», а потому, что предлагает простое объяснение сложного, раскладывает время по полочкам, создаёт ощущение предсказуемости.

«В условиях неопределённости люди стремятся найти опору, которая помогает им чувствовать контроль над своей жизнью. Астрология предлагает именно это — но это иллюзия контроля, а не реальный инструмент», — подчёркивает Киселёв.

Характерно, что даже астрологи невольно подтверждают этот диагноз. Астролог Екатерина Комлева в беседе с ИА Регнум признаёт: «У меня были клиенты, которые звонили перед каждой рабочей встречей. И я прямо говорила: вам нужен не астролог, вам нужен психолог, потому что за этим стоит тревожность, а не вопрос планет».

По её же наблюдениям, один из самых частых «красных флагов» — перекладывание ответственности на планеты: «Проект не получился: Сатурн в оппозиции», «конфликт с коллегой: Марс в квадратуре». Астрология превращается в удобный щит, прикрывающий от неприятной рефлексии, поиска собственных ошибок и несовершенства.

Иными словами, к астрологам приходят не за звёздами, а за утешением. И сама индустрия при всей её эзотерической терминологии функционирует прежде всего как инструмент психологической разгрузки для тревожных людей и — более того — тревожного поколения.

Меркурий как мем

Если спросить случайного прохожего, что он знает об астрологии, почти наверняка он скажет про «ретроградный Меркурий».

Это понятие давно вышло за рамки астрологической субкультуры и стало мемом, которым объясняют всё подряд — от зависшего принтера до провального свидания.

За мемом, впрочем, стоит настоящая астрономия. Меркурий — ближайшая к Солнцу планета — делает полный оборот за 88 земных суток; Земля по своей, более широкой орбите — за 365. Когда Земля «догоняет» Меркурий или обходит его, возникает оптическая иллюзия: кажется, что планета замедляется и пятится назад. Случается это 3–4 раза в год.

С точки зрения физики за иллюзией нет ровным счётом ничего. «Никакого влияния ретроградный Меркурий на людей и Землю не оказывает, — говорит Александр Киселёв. — Гравитационное влияние Меркурия на Землю ничтожно мало — значительно слабее, чем гравитация Луны и Солнца. При этом даже влияние Луны на человеческий организм научно не доказано.

Меркурий не является источником значительного электромагнитного излучения, способного повлиять на биологические процессы. Нет абсолютно никаких известных механизмов, через которые оптическая иллюзия движения планеты могла бы влиять на земные события или поведение человека».

Но массовые отсылки к «ретроградному Меркурию», пусть даже и в большинстве своем шуточные, порождают последствия вполне реальные.

Астрологическая трактовка гласит, что в эти периоды «замедляются» коммуникации, растёт вероятность недопониманий, сбоев в технике и документообороте. Народная версия ещё проще: «ничего не начинай, ничего не подписывай».

В результате мем и основанные на нем предрассудки формируют реальное поведение — люди переносят собеседования, откладывают переговоры, не покупают новые машины, даже стиральные.

Как замечает Киселёв, «единственное «влияние» ретроградного Меркурия — психологическое. Если человек верит, что этот период вызывает проблемы, он будет подсознательно искать и замечать любые неудачи, списывая их на планету и игнорируя всё, что происходит по естественным причинам. Это самоисполняющееся пророчество, а не реальное воздействие».

Екатерина Комлева рассказывает характерный случай. Её клиентка, 33-летняя маркетолог, дважды отказалась от собеседований, выпавших на ретроградный период. Обе вакансии в итоге ушли другим кандидатам.

«Когда она пришла ко мне, мы посмотрели карту — и выяснилось, что Меркурий вообще никак не затрагивает её карьерные дома. Она буквально упустила реальные шансы из-за мема из интернета», — рассказывает астролог.

То есть даже внутри иррациональной астрологической системы координат поведение этой клиентки нельзя было объяснить. Иррациональность в квадрате.

Астрология в массовом сознании тревожных людей давно оторвалась даже от своих когда-то выдуманных «канонов» и существует в логике мемов и тех самых самосбывающихся пророчеств.

Провал предсказаний

Порой астрология всё же выполняет реальную функцию психологической разгрузки — вопрос в том, когда забавный инструмент самоуспокоения и облегчения кошелька превращается в костыль, без которого невозможно сделать ни шагу.

Ретроградный Меркурий виноват в том, что не взяли на работу, — и вот уже личный провал списывается на часть космического цикла. Налицо мощный предохранитель от самокритики и разбора ошибок. Но именно здесь, в этом утешительном механизме, и начинаются проблемы.

Часто люди отказываются от перспективных карьерных предложений из-за «неблагоприятного прогноза». Не пошёл на собеседование, потому что «Луна не в том знаке». Отклонил оффер, который полностью устраивал, из-за транзита Сатурна. «Это уже не самопознание — это самосаботаж», — констатирует и Екатерина Комлева.

Второй сигнал беды — зависимость от консультаций. Клиенты, которые не могут принять ни одного решения без «сверки с картой». В таких случаях прямая дорога к психологу.

Третий сигнал — избирательное восприятие прогнозов. Тот самый эффект подтверждения, который астрология способна заметно усиливать. «Астрология — хороший способ задать себе вопрос. Плохой — чтобы получить готовый ответ», — замечает Комлева.

Формулировка столь же красивая, сколь и бесполезная. Как отмечают настоящие учёные, начинать действительно нужно с постановки вопросов. Вот только задавать их стоит с опорой на доказательные методы, а не на положение планет.

«На формирование личности и склонностей человека влияют гораздо более значимые факторы: генетика, воспитание, социальная среда, образование, личный опыт и случайные события, — подчёркивает Киселёв. — Положение планет в момент рождения не является значимым фактором в этом процессе».

Это подтверждается и экспериментально. Французский учёный Мишель Гоклен проанализировал данные более чем 40 тыс. европейцев — дату, время и место рождения, положение планет — и сопоставил их с личностью, характером и родом деятельности.

Вывод оказался не в пользу астрологии: судьбы людей с одинаковыми «астрологическими характеристиками» существенно отличались.

Исследование «астрологических близнецов» — детей, рождённых с интервалом не более 4 минут — также не обнаружило значимых совпадений ни по характеру, ни по здоровью, ни по профессии.

А эксперимент Бернарда Сильвермана, в котором профессиональные астрологи пытались по натальным данным предсказать судьбу брака почти 3,5 тыс. пар, закончился полным провалом: ни один не сумел отличить счастливую пару от разведённой.

Когда знак зодиака важнее человека

Отдельная и весьма тревожная тенденция — использование астрологии в корпоративной среде. Явление, которое ещё недавно казалось маргинальным и всячески высмеивалось, приобретает системный характер.

По данным «Работа. ру», 10% российских работодателей всегда учитывают знак зодиака соискателя вакансии, ещё 9% обращают на него внимание в зависимости от позиции, на которую он претендует.

Среди тех, для кого астрология имеет значение, 74% обращают на неё внимание при подборе руководителей, 42% — при найме менеджеров по продажам. И самый тревожный сигнал — 52% работодателей, участвовавших в опросе, считают, что было бы полезно указывать знак зодиака соискателя на рекрутинговых платформах.

Последствия этой тенденции уже ощутимы. В публичном пространстве появляются истории о кандидатах, которым отказывали со словами вроде «Скорпионы — слишком дерзкий знак» или «Водолеев в наш отдел не берём». Встречаются компании, где знак зодиака фактически становится фильтром наравне с опытом работы и образованием.

Позиция науки здесь однозначна. «Дата рождения не оказывает никакого физического или иного воздействия, которое могло бы определить характер, интеллект, профессиональные навыки или способность к выполнению конкретных задач, — говорит Киселёв.

— Использование знака зодиака при найме — это опора на недоказанные суеверия, а не на объективные критерии. Такой работодатель рискует отсеять действительно талантливых и подходящих кандидатов.

Более того, это может быть расценено как форма дискриминации — предвзятое отношение, основанное на необоснованных предположениях, которое способно привести к юридическим проблемам и ударить по репутации компании».

Откуда вообще взялась кадровая астрология в жизни миллениалов? Поколению, которое выросло на стыке аналогового и цифрового мира и привыкло тревожиться в обстановке неопределённости, натальная карта даёт иллюзию того, что сложная реальность поддаётся простому объяснению. Да еще и звездочки красивые тебе нарисуют.

А то, что такой подход с точки зрения науки и здравого смысла не работает и работать не может, многих вообще не интересует.

«Моя задача как астронома и популяризатора — не просто опровергать астрологию, а доносить до людей, почему она не работает, используя научные методы и факты, и развивать у общества способность к критическому анализу информации, — подчёркивает Киселёв.

— Именно поступки, решения и усилия формируют реальность и определяют судьбу человека, а не натальные карты».

Верить ли в «положение звёзд» — так вопрос вообще не стоит. А вот останется ли астрология утешением для какой-то прослойки людей, или превратится в их поводок, будет ли процветать практика оценки работников исходя из мемов про Меркурий и заявлений про «несовместимость» — об этом задуматься стоит, и всерьез.